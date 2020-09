Lunes, 21 de septiembre de 2020

CORONAVIRUS BROTES -Madrid- La Comunidad de Madrid restringe a partir de este lunes la movilidad en las 37 áreas sanitarias de la región más afectadas por el coronavirus, donde sólo será posible desplazarse a otras zonas para actividades imprescindibles, mientras los contagios siguen al alza en el conjunto del país.

(foto) (vídeo) (audio)

CORONAVIRUS MADRID -Madrid- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúnen para analizar la situación de la pandemia en esta región y aumentar su coordinación ante la puesta en marcha de las nuevas medidas acordadas por el Ejecutivo madrileño.

(foto) (vídeo) (audio)

CORONAVIRUS PANDEMIA (CRÓNICA) -Madrid- Cerca de un millón de madrileños vivirán a partir de este lunes una situación parecida al confinamiento, ya que no podrán salir de determinadas áreas correspondientes a 37 zonas de salud salvo excepciones, como ir a trabajar, a estudiar o a un centro de salud, para lo que habrá controles de identificación que en los dos primeros días serán sólo informativos. Por Juan Vargas

(foto) (vídeo)

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Tres meses después del final del estado de alarma, España es el país más azotado por la segunda ola de COVID-19 de la Unión Europea y entra en el otoño con más incertidumbres que certezas sobre el impacto del coronavirus, que ha cambiado nuestras vidas en todos los sentidos.

(foto) (vídeo)

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

----------------------

GUADAGNINO (ENTREVISTA) -San Sebastián- El director italiano Luca Guadagnino, presidente del jurado de la sección oficial del 68 Festival de Cine de San Sebastián, presenta hoy en rueda de prensa la serie que estrena en HBO, "We are who we are", que explora temas como la amistad, el amor y la identidad sexual a través de dos adolescentes que viven en una base militar de EEUU en Venecia.

(foto)

SERIES -San Sebastián- Irene Escolar y Oriol Pla protagonizan la adaptación de la novela superventas de Julia Navarro "Dime quien soy" que estrenará Movistar+ este otoño en forma de serie y que hoy se presenta, fuera de concurso, en el Festival de Cine de San Sebastián.

----------------

ROBBER RODRÍGUEZ (ENTREVISTA) -Madrid- Vivaracho, reflexivo y honesto, así es Robber Rodríguez, un "costurero" con talento que se ha alzado con el premio Mercedes-Benz Fashion Talent en su primera cita con la pasarela madrileña. "Veni, vidi, vici" -llegué, vi, vencí- con diseños que emocionan, que salen como una explosión de su alma. Por Carmen Martín.

TELEVISIÓN SERIES (CRÓNICA) -Madrid- El universo de los personajes de las series se expande más allá de la televisión gracias al uso de las redes sociales. Así es la narrativa transmedia, una nueva forma de contar historias mediante la interacción con la audiencia en la que "los discursos ya no son unidireccionales", y en los que los fans contribuyen a construir las historias. Por María Muñoz.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

09:45h.- Huelva.- DEFENSA AÉREA.- Rueda de prensa sobre la actividad operativa de Defensa Aérea Eagle". Muelle exterior del puerto.

12:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS MADRID.- El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúnen para analizar la situación de la pandemia en esta región y aumentar su coordinación ante la puesta en marcha de las nuevas medidas acordadas por el Ejecutivo madrileño. Sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Puerta del Sol.

12:30h.- Madrid.- TELETRABAJO REGULACIÓN.- Reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que aborda el acuerdo entre Gobierno y sindicatos sobre el teletrabajo.

14:00h.- Valencia.- COMUNIDAD VALENCIANA.- Los acercamientos del PSPV-PSOE de Ximo Puig a Ciudadanos ante el rechazo de los socios de gobierno de los socialistas en la Generalitat Valenciana, Unides Podem y, sobre todo, Compromís, y la reconstrucción tras la crisis del coronavirus, marcan el debate de política general que comienza este lunes en Les Corts Valencianes .(Texto) (Foto)

14:00h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- Arranca una semana política en Cataluña cargada de incertidumbre, a la espera de que el Tribunal Supremo decida si confirma o no la condena a año y medio de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, mientras el independentismo sigue sin pactar una respuesta conjunta.

20:00h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- La secretaria general de ERC, Marta Rovira, presenta el libro que ha escrito con el presidente del partido, Oriol Junqueras. Canal de Yotube de Ona Llibres.

JUSTICIA E INTERIOR

-------------------

09:00h.- Ávila.- ESCUELA POLICÍA.- La Escuela Nacional de Policía de Ávila acoge a los primeros alumnos de la XXXVI promoción de alumnos de la Escala Básica, que este curso suma un total de 2.366, y que se distribuirán entre este lunes y el próximo 5 de octubre, debido a la covid-19. Escuela Nacional de Policía.(Foto) (Texto)

09:30h.- Granada.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia de Granada acoge la primera sesión del juicio, con jurado popular, de un hombre para quien la Fiscalía pide 25 años de prisión por asesinar a su exmujer, a la que habría asestado hasta veinte puñaladas en la vivienda de Maracena (Granada) en la que habían convivido junto al hijo menor de ambos La Caleta.(Foto) (Vídeo)

09:30h.- Vigo.- JUICIO HOMICIDIO.- Juzgan a una mujer acusada de intentar matar a la pareja de su marido, del que se había separado aunque no divorciado, y tratar de hacer que pareciese un suicidio. Audiencia de Pontevedra. Sección quinta.(Foto) (Texto)

10:00h.- Ciudad Real.- JUICIO ASESINATO.- La Audiencia Provincial de Ciudad Real acoge la primera sesión de un juicio, con tribunal del jurado, en el que se juzga a un hombre acusado de matar a su compañero sentimental en febrero de 2019 y para quien la Fiscalía pide 22 años de prisión. Audiencia Provincial.(Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- JUICIO CESICAT.- Prosigue en la Audiencia de Barcelona el juicio contra dos cargos del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT), el CNI catalán, acusados de un delito de descubrimiento de secretos por espiar correos de un trabajador. Audiencia de Barcelona. Sección Quinta.

10:00h.- Barcelona.- JUSTICIA PROCÉS.- La Audiencia de Barcelona juzga desde este martes a cuatro CDR que afrontan penas de hasta cinco años de cárcel por desórdenes públicos a raíz de los cortes de tráfico en la Ronda de Dalt de Barcelona en la huelga general independentista del 8 de noviembre de 2017. Audiencia de Barcelona. Sección 21.

11:00h.- Huesca.- ASESINATO SABIÑÁNIGO JUICIO.- Quinta sesión del juicio contra Iván Pardo por el asesinato de la niña Naiara en julio de 2017 en Sabiñánigo, quien murió tras horas de torturas infligidas por su tío político, en la que se analizarán las periciales de los médicos forenses. Audiencia Provincial.

11:00h.- Vitoria.- ETA PRESOS.- Los portavoces de Sare y Etxerat, Joseba Azkarraga y Patrizia Vélez, respectivamente, analizan la situación actual de los presos de ETA como consecuencia de la covid-19. Sede de Sare. Plaza Zaldiaran, 8.(Texto)

11:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- TRIBUNALES ISLAS AIRWAYS.- La sesión sexta de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife comienza el juicio contra el empresario y presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, por un presunto delito de estafa y fraude de subvenciones cometido en la gestión de las bonificaciones a residentes de la compañía aérea Islas Airways. Palacio Justicia (sala 11).(Texto) (Foto)

11:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia de Las Palmas empieza el juicio ante Jurado contra el hombre al que se acusa de haber asesinado en Telde (Gran Canaria) a su novia, la joven Yurena López, para el que se piden 22 años de cárcel. Audiencia de Las Palmas. Sección segunda.(Texto) (Foto)

12:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- TRIBUNALES ABUSO SEXUAL.- La Audiencia de La Palmas comienza el juicio contra cuatro personas que se enfrentan a una solicitud de condena de hasta 33 años de cárcel, acusados de haber abusado de tres menores en la capital grancanaria. Audiencia de Las Palmas. Sección primera.

13:00h.- Vitoria.- MUERTE PRISIÓN.- Concentración para denunciar la muerte de un preso en la cárcel alavesa de Zaballa organizada por Salhaketa Frente a la Subdelegación del Gobierno.

14:00h.- Valladolid.- SINDICATOS POLICÍA.- El secretario general del sindicat JUPOL, José María García, y el secretario regional en Castilla y León, Víctor González, se reúnen con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo. C/ Francesco Scrimieri, 1, Exterior.(Texto)

17:00h.- Valladolid.- COMISIÓN EÓLICAS.- La exvicepresidenta de la Junta y exconsejera de Medio Ambiente María Jesús Ruiz comparece en la comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades detectadas en autorizaciones de parques eólicos, en la compra del edificio de Soluciones Empresariales -Perla Negra- y los terrenos de Portillo. Sala Campos de Castilla.(Texto) (Foto)

SOCIEDAD

--------

11:30h.- Barcelona.- CRISIS VIVIENDA.- La PAH de Barcelona junto a las PAH de todo el estado sale a la calle a exigir al Gobierno extender el Real Decreto de moratoria en los desahucios de alquiler e hipoteca, que aprobaron durante la pandemia y ampliarlo a las de desahucios por ocupación. Mallorca, 283, (enfrente de la Delegación del Gobierno).

11:30h.- Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMAS.- Presentación por internet del nuevo magacín de gastronomía de RTVE "Como Sapiens", que contará con la presencia de Miguel Ángel Muñoz, presentador del programa, y los colaboradores Tania Llasera, Elena Furiase e Iñigo Urrechu.

13:00h.- Madrid.- CALIDAD AIRE.- La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Democrático, Teresa Ribera, participa en la jornada Aire limpio: por un entorno saludable para todos, la sexta emisión de #Biodirectos, un ciclo de encuentros en internet retransmitidos en directo y de manera simultánea en los canales de redes sociales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de la Fundación Biodiversidad.

14:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La Comunidad de Madrid restringe a partir de este lunes la movilidad en las 37 áreas sanitarias de la región más afectadas por el coronavirus, la mayoría ubicadas en el sur y donde sólo será posible desplazarse a otras zonas para actividades imprescindibles, como ir a trabajar .(Foto) (Vídeo)

14:00h.- Valencia.- CIUDADES SOSTENIBLES.- El alcalde de Valencia, Joan Ribó, participa de manera telemática en la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles sobre el Acuerdo Verde Europeo.

14:00h.- Naciones Unidas.- ONU ANIVERSARIO.- (+AGENDA)Líderes de todo el mundo celebran en Naciones Unidas una cumbre virtual para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la organización. .(Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Madrid.- ESPECIES INVASORAS.- El Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) acoge desde este lunes hasta el próximo 25 de septiembre la novena edición del curso Ilustrando la Ciencia, impartido por investigadoras del museo expertas en especies exóticas invasoras y por la bióloga e ilustradora científica Clara Cerviño.

17:00h.- Madrid.- MEDIO AMBIENTE.- La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, preside la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Madrid.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

----------------------

--:--.- San Sebastián.- SERIES- Irene Escolar y Oriol Pla protagonizan la adaptación de la novela superventas de Julia Navarro "Dime quién soy" que estrenará Movistar+ este otoño en forma de serie y que hoy se presenta, fuera de concurso, en el Festival de Cine de San Sebastián.

13:45h.- Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMAS.- Presentación digital de la segunda temporada del programa de Mediaset España "La isla de las tentaciones".

AGENDA DEL GOBIERNO

===================

Presidente del Gobierno

-----------------------

12:00 h. Se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Real Casa de Correos (Puerta del Sol), sede de la Presidencia autonómica.

16:00 h. Preside la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, a la que asiste el ministro de Sanidad, en el Complejo de la Moncloa.

Cobertura oficial.

Vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

---------------------------------------------------------

08:30 h. Es entrevistada en el programa La hora de La 1, de TVE.

Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

------------------------------------------------------------------

12:00 h. Participa por videoconferencia en la Jornada Aire limpio por un entorno saludable para todos, sexta emisión de #Biodirectos, un ciclo de encuentros online retransmitidos en directo.

16:30 h. Preside la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

-----------------------------------------------------------

08:00 h. Participa en un encuentro con la opositora bielorrusa Svetlana Tsikhanouskaya, en Residence Palace, en Bruselas.

09:30 h. Interviene en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en Bruselas.

15:00 h. Finalizado el Consejo, mantiene un encuentro digital con corresponsales en Bruselas.

15:45 h. Se reúne con el Comisario Europeo de Ampliación, Olivér Varhélyi, en Bruselas.

Ministro de Justicia

--------------------

12:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al embajador de Brasil, Pompeu Andreucci Neto.

Ministra de Defensa

-------------------

09:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al director del Hospital Gómez Ulla, general de brigada Miguel Fernández Tapia-Ruano.

10:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al jefe del Mando de Operaciones, general López del Pozo.

13:00 h. Hace entrega de la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al rector de la Universidad de Alcalá (UAH), José Vicente Saz Pérez, por su labor en el impulso y desarrollo del Centro Universitario de la Defensa, en el Cuartel General de Tierra, Palacio de Buenavista.

14:30 h. Recibe, en la sede del Ministerio, a la embajadora de la República de Polonia, Marzenna Adamczyk.

Ministro del Interior

---------------------

11:30 h. Preside la inauguración del curso académico 2020-2021 de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil en Aranjuez (Madrid).

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

---------------------------------------------

10:00 h. Asiste al Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, en Bruselas.

Previamente, a las 09:30h, atiende a los medios de comunicación.

19:00 h. Mantiene una reunión con europarlamentarios de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (COMAGRI), del Parlamento europeo.

Ministra de Política Territorial y Función Pública

--------------------------------------------------

09:45 h. Preside la Conferencia Sectorial de la Administración Pública, que se celebra de manera telemática desde la sede del Ministerio.

12:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

17:00 h. Preside la XXIV Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo, que se celebra telemáticamente desde la sede del Ministerio.

Ministro de Cultura y Deporte

-----------------------------

13:30 h. Se reúne, en la sede del Ministerio, con el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, Francisco Polo.

Ministro de Sanidad

-------------------

18:00 h. Se reúne con el ministro de Ciencia e Innovación para hacer el seguimiento de los proyectos de vacunas contra la COVID-19, en la sede del Ministerio.

Ministro de Ciencia e Innovación

--------------------------------

19:00 h. Mantiene una reunión con el ministro de Sanidad sobre terapias avanzadas, organizada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene lugar en el Ministerio de Sanidad.

Ministro de Consumo

-------------------

16:30 h. Preside por videoconferencia el Consejo de Políticas del Juego.

Ministro de Universidades

-------------------------

17:00 h. Interviene en la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, en la sede del Ministerio.