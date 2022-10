Lunes, 10 de octubre de 2022

(Actualiza con PODER JUDICIAL)

PODER JUDICIAL CRONOLOGÍA - La dimisión de Carlos Lesmes como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llega después de innumerables intentos para renovar el órgano de los jueces, incluido el ultimátum a PSOE y PP del pasado 7 de septiembre, que finalmente ha cumplido con el anuncio este domingo de su renuncia.

GOVERN CATALUÑA - El presidente catalán, Pere Aragonès, incorporará a su Govern a siete consellers: Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio.

AHORRO FAMILIAS - El Banco de España publica la riqueza financiera de las familias, la diferencia entre los ahorros y las deudas, a cierre de junio tras aumentar un 4,8 % en tasa interanual y superar los 1,89 billones a finales de marzo.

NOBEL ECONOMÍA - El anuncio del premio Nobel de Economía, creado por el Banco de Suecia y que se concede desde 1969, cierra hoy la ronda de estos prestigiosos galardones.

OCDE MIGRACIONES - El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, presenta en conferencia de prensa el informe anual sobre migraciones.

CORONAVIRUS PANDEMIA - Situación de la pandemia en el mundo.

CORONAVIRUS PANDEMIA.- Evolución de la vacunación en el mundo.

CORONAVIRUS PANDEMIA - Situación de la pandemia en América.