Lunes, 19 de octubre de 2020

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Los contagios por coronavirus se acercan al millón de positivos al comienzo de una semana en la que se espera que finalice el estado de alarma que afecta a la Comunidad de Madrid y en la que el Consejo Interterritorial de Salud y el Gobierno revisarán el plan de respuesta temprana ante la covid-19.

POLÍTICA PARTIDOS -Madrid- Arranca una semana política que culminará con el debate de la moción de censura presentada por Vox que llega en un momento especialmente tenso, con la evolución de la pandemia y la reforma del sistema de elección del CGPJ impulsada por PSOE y Podemos y que ha puesto en pie de guerra a la oposición.

INMIGRACIÓN MELILLA -Melilla- Es difícil de asimilar, pero Ahmed sonríe. Vive en una chabola con tres colchones, construida entre cañas junto al cauce seco y lleno de basura que pasa al lado del CETI de Melilla. Lleva un año en la ciudad autónoma y aún no sabe ni cuándo ni cómo saldrá de ella. Es la situación de centenares de inmigrantes atrapados en una ciudad prisión.

CORONAVIRUS DISTRIBUCIÓN (CRÓNICA) -Madrid- La crisis económica ya se percibe en los pasillos de los supermercados, que han comenzado a bajar precios y a lanzar promociones y descuentos para adaptarse a un consumidor cada vez más preocupado por el bolsillo. Por Óscar Tomasi.

ETGAR KERET (ENTREVISTA) -Madrid- Etgar Keret, uno de los escritores más populares en Israel, habla en su último libro de relatos de la ansiedad que suscita en su país lo sufrido en el Holocausto: "hay ahora una especie de concurso de Eurovisión del sufrimiento, a ver quién sufrió más, qué familia tiene más heridas, quien tiene un historial de mayor dolor", asegura en una entrevista con Efe.

ILUSTRACIÓN NOVEDADES (CRÓNICA) -Madrid- Tras darle vida a Peter Pan, el ilustrador almeriense Antonio Lorente hace brillar el rojo pelo de "Ana de las tejas verdes" en la versión ilustrada de esta historia publicada por primera vez en 1908 y que pone en valor la necesidad de sentirse querido.

VALERIO MANFREDI (ENTREVISTA) -Barcelona- El arqueólogo y escritor italiano Valerio Massimo Manfredi sitúa el hallazgo de las fuentes del Nilo en la expedición que Nerón envió a África en el año 62, recogida en su última novela, "Antica Madre", de la que ha hablado con EFE, 18 siglos antes de que fueran oficialmente descubiertas por los exploradores británicos Richard F. Burton y John Speke. Por José Oliva.

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La Comunidad de Madrid insiste en acordar con el Gobierno las restricciones a adoptar una vez decaiga el estado de alarma en la región, pero en el Ejecutivo regional hay disparidad de criterios, ya que mientras la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), aboga por conjugar economía y salud, su socio, Ignacio Aguado (Cs), plantea un "parón" contundente para bajar la curva de contagios.

10:00h.- Madrid.- ESPAÑA PORTUGAL.- La presidenta del Senado, Pilar Llop, se entrevista con el embajador de Portugal, Joao Mira Gomes. Palacio del Senado.

10:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE..

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA IRÁN.- La presidenta del Senado, Pilar Llop, se entrevista con el embajador de Irán, Hassan Ghashghavi Palacio del Senado.

12:00h.- Madrid.- ONU ANIVERSARIO.- El Ministerio de Asuntos Exteriores celebra un encuentro digital con motivo del 75 aniversario de las Naciones Unidas en el que participarán diversos responsables del departamento.

12:00h.- Madrid.- INSTITUTO ELCANO.- Felipe VI preside la reunión anual del patronato del Real Instituto Elcano Palacio de El Pardo.

12:00h.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- El vicepresidente de Acción Política de Voz y eurodiputado, Jorge Buxadé, comparecerá en la sede del partido tras la reunión de su dirección. Sede de Vox.

12:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con representantes de los colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Fisioterapeutas, Odontólogos-Estomatólogos, Farmacia y Psicólogos. Acompaña a la presidenta el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Real Casa de Correos.

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Pablo Casado, ofrece una rueda de prensa para presentar la proposición de ley del PP para reforzar la independencia judicial en España tras presidir la reunión del Comité de Dirección de su partido. .

13:30h.- Madrid.- PARTIDOS CIUDADANOS.- Rueda de prensa telemática posterior a la Reunión del Comité Permanente de Ciudadanos, que comienza a las 11.45 .

13:30h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- Rueda de prensa telemática de ERC para valorar la actualidad política Por videoconferencia (Zoom).

14:00h.- Barcelona.- PARTIDOS PSC.- Rueda de prensa del PSC por videoconferencia para valorar la actualidad política Por videoconferencia (Zoom).

14:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JXCAT.- La vicepresidenta y portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ofrece una rueda de prensa telemática para valorar la actualidad política Por videoconferencia (Zoom).

15:30h.- Madrid.- CONGRESO EXTERIORES.- Sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores para debatir varias proposiciones no de ley sobre diversos asuntos internacionales. Congreso de los Diputados.

16:30h.- Madrid.- DEMOCRACIA INFORME.- Presentación del informe sobre la democracia en España, que será virtual debido a la pandemia. Congreso de los Diputados. Sala Mariana Pineda.

20:00h.- Madrid.- ESPAÑA ITALIA.- La ministra de exteriores, Arancha González Laya, viaja a Roma.

JUSTICIA E INTERIOR

09:30h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Púnica ha citado a declarar como investigado a Álvaro de Arenzana, exgerente adjunto de IMADE y exyerno de Raphael en la pieza nueve del caso, donde investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. También está citado el exconcejal de Valdemoro José Javier Hernández y el exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez.

10:00h.- Valencia.- TRIBUNALES ASESINATO.- Tercera jornada del juicio a María Jesús M.C., conocida como Maje o como "la viuda negra de Patraix", y a su amante como supuestos responsables del asesinato del marido de ella, que fue apuñalado en su garaje de la calle Calamocha de Valencia en agosto de 2017.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- ENALTECIMIENTO TERRORISMO.- La Audiencia Nacional juzga por enaltecimiento del terrorismo a doce acusados de justificar y alabar la actividad de Resistencia Galega y sus miembros, para quienes la Fiscalía pide penas de entre cuatro y doce años de prisión. Audiencia Nacional. Calle Límite esquina con calle Mar Cantábrico.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- TERRORISMO YIHADISTA.- La Fiscalía pide nueve años de cárcel para el egipcio Hesham F.M.S., juzgado en la Audiencia Nacional por haber creado supuestamente una organización asentada en Alicante para difundir en mezquitas el yihadismo y que serviría de refugio, lugar de tránsito y base de operaciones para retornados de Siria e Irak. Audiencia Nacional.

11:00h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- Comienzan las comparecencias en el Consejo General del Poder Judicial de aspirantes a cubrir una plaza de magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, entre los que se encuentra el exdirector general de la Guardia Civil Félix Azón, que está citado junto a su compañero en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña Joan Agustí Maragall y los magistrados de la misma Sala en el TSJ del País Vasco Carlos Benito-Butrón Ochoa y Florentino Eguaras Mendiri. Consejo General del Poder Judicial.

11:45h.- Sevilla.- CONFERENCIA JUSTICIA.- El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, realiza una visita a la Universidad Pablo de Olavide, donde impartirá la conferencia Justicia 2030 en el marco del programa de Doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas de la UPO. Sala de Grados del Edificio 7.

19:00h.- San Sebastián.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Homenaje a las víctimas del terrorismo ante el monolito dedicado a su memoria en San Sebastián, organizado por la Asociación-Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) y al que asistirán representantes de la AVT Alderdi Eder.

SOCIEDAD

11:00h.- Cuenca.- DEMOGRAFÍA DESPOBLACIÓN.- La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA) presenta el 'Mapa 174. Zonificación de los municipios españoles sujetos a desventaja demográficas graves y permanentes', en una rueda de prensa telemática para Cuenca, Soria y Teruel que puede seguirse a través de la plataforma Zoom.

11:00h.- Madrid.- CINE DOCUMENTAL.- Pase de "Meseta", un documental sobre la España vacía y entrevista con su director, Juan Palacios Cines Verdi.

11:00h.- .- CORONAVIRUS FÁRMACOS.- La biofarmacéutica española PharmaMar presenta los resultados de su ensayo clínico con plitidepsina para el tratamiento de adultos con covid-19, resultados que, según los primeros datos, son positivos y constatan la reducción de la carga viral en los pacientes. Telemática.

11:15h.- Madrid.- TRANSICION ECOLÓGICA.- Teresa Ribera interviene en la BNEF Summit, Policy Dialogue: Green Recovery in Poland and Spain, organizada por Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

12:00h.- Bilbao.- PENSIONISTAS PROTESTAS.- El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia se moviliza de nuevo frente al Ayuntamiento de Bilbao para reivindicar unas pensiones públicas "dignas".

16:00h. CORONAVIRUS PANDEMIA.- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, preside por videoconferencia la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la asistencia de los consejeros de Sanidad.

16:00h.- .- CIENCIA SENADO.- La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado debate dos mociones sobre la infraestructura científica IFMIF-DONES, cuya sede podría albergar Granada. Senado.

16:00h.- Zaragoza.- CORONAVIRUS RESIDENCIAS.- Representantes de la Asociación Nacional de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias comparecen en la Comisión especial de estudio sobre la Red de Centros Asistenciales de Mayores de Aragón Palacio de la Aljafería.

16:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN UNIVERSIDADES.- La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado debate una moción del PP para impulsar un plan nacional de campus universitarios virtuales. Palacio del Senado.

16:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN UNIVERSIDADES.- La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado debate una moción del PSOE para impulsar un estudio sobre el alcance de la brecha digital en el alumnado universitario Palacio del Senado

16:30h.- Bilbao.- FARMACIAS COMUNITARIAS.- La Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) celebra el IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, un evento que iba a realizarse en Bilbao y se celebra ahora de forma telemática y en cuyo marco intervienen los portavoces de los partidos representados en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados..

17:00h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- Teresa Ribera preside el Consejo Consultivo de Medio Ambiente.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

12:00h.- Madrid.- EL GRECO.- Cinco nuevas obras del Greco ingresan temporalmente en El Prado mientras duran las obras de restauración del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad de Illescas (Toledo). Andrés Úbeda, Director Adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado las presenta al público. Museo del Prado.

14:00h.- Madrid.- PREMIO NACIONAL.- Se da a conocer el fallo del Premio Nacional de Danza Madrid.

19:30h.- Zaragoza.- LABORDETA CÓMIC.- La Fundación José Antonio Labordeta presenta el cómic "Señoría Labordeta", una obra de 96 páginas con guión de Daniel Viñuales, dibujos de Carlos Azagra y color de Encarna Revuelta que ilustra la etapa de José Antonio Labordeta en el Congreso de los Diputados (2000-2008) Vestíbulo del Teatro Principal.

AGENDA DEL GOBIERNO

Vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030

12:00 h. Mantiene un encuentro con embajadores europeos en la sede del Ministerio.

13:30 h. Se reúne con la ministra de Política Territorial y Función Pública para abordar la Estrategia Española de Personas Sin Hogar, en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

09:00 h. Es entrevistada en el programa Las Mañanas de RNE.

11:30 h. Asiste, con la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la ministra de Defensa y el ministro de Cultura y Deporte, a la reunión anual del Patronato del Real Instituto Elcano que preside S.M. el Rey en el Palacio Real de El Pardo.

Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

10:15 h. Interviene por videoconferencia en el encuentro Policy Dialogue: Green Recovery in Poland and Spain, organizado por Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

16:00 h. Preside por videoconferencia el Consejo Consultivo de Medio Ambiente

Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

20:00 h. Asiste al acto inaugural del XVII Foro de Diálogo Italia-España, que se celebra en la sede de la Real Academia de España en Roma.

Ministro de Justicia

09:30 h. Se reúne con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en Sevilla.

11:30 h. Pronuncia una conferencia en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.

21:45 h. Es entrevistado en el programa La Noche en 24 Horas, del canal 24h de TVE.

Ministro del Interior

13:00 h. Preside el acto de toma de posesión de la directora de Gabinete del ministro del Interior, Susana Crisóstomo, en la sede del Ministerio.

Ministra de Industria, Comercio y Turismo

10:30 h. Recibe a la presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, en la sede del Ministerio.

14:00 h. Participa por videoconferencia en la reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo-OMT (Organización Mundial del Turismo).

19:00 h. Mantiene un encuentro por videoconferencia con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili.

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

10:00 h. Asiste a la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que se celebra en Luxemburgo.

12:00 h. Participa, a través de un vídeo grabado, en la entrega de la V Edición de los Premios Surcos de Castilla y León TV.

Ministro de Sanidad

15:00 h. Se reúne por videoconferencia con el ministro de Sanidad de la República Italiana, Roberto Speranza.

16:00 h. Preside por videoconferencia la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la asistencia de los consejeros de Sanidad, y de la Conferencia Sectorial de Agricultura, con la asistencia de los consejeros responsables de Agricultura.

18:00 h. Mantiene una reunión con el ministro de Ciencia e Innovación para el seguimiento de los proyectos de vacunas contra el Covid-19, en la sede del Ministerio.

Ministro de Consumo

10:30 h. Se reúne por videoconferencia con el alto comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco.

Ministro de Universidades

11:00 h. Celebra una reunión de trabajo con la Embajada de la República de Cuba en España, en la sede del Ministerio.

16:00 h. Mantiene un encuentro por vía telemática con el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, sobre el reto demográfico y el ámbito universitario.