Lunes, 8 de julio de 2019 (12.30 GMT)

SÁNCHEZ INVESTIDURA

El PSOE respalda la propuesta de Sánchez a Iglesias de formar un gobierno monocolor

La dirección del PSOE ha respaldado este lunes la posición del presidente del Gobierno en funciones de formar un Ejecutivo "monocolor" y así se lo transmitirá mañana Pedro Sánchez a Pablo Iglesias, a quien entregará un documento para negociar el apoyo de Unidas Podemos a su investidura. Sánchez no concretará su oferta de cargos intermedios a Iglesias hasta que ambos no avancen en un acuerdo de contenidos programáticos, ha recalcado la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

PACTOS MADRID

PP y Cs firman un acuerdo de gobierno en la Comunidad de Madrid sin Vox

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Ciudadanos, Ignacio Aguado, van a firmar este lunes un acuerdo de gobierno sin Vox, según han informado fuentes populares y de la formación naranja.

ELECCIONES PACTOS

Abascal pide reunirse con Casado y Rivera para un "último intento" de acuerdo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha propuesto este lunes a sus homólogos de PP y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, una reunión mañana en el Congreso de los Diputados para realizar el "último intento" para "desbloquear" la posibilidad de formar gobiernos autonómicos en Madrid y la Región de Murcia. Ciudadanos ha dicho que se volverá a reunir con Vox si es para rectificar y que "deje de bloquear".

VIOLENCIA MACHISTA

Asesinada una mujer en una vivienda en Burgos por su pareja, ya detenido

Una mujer de 28 años ha fallecido esta mañana tras ser apuñalada con un arma blanca, en una vivienda de la localidad burgalesa de Salas de los Infantes, por su "pareja estable", de 39, sin que hubiera denuncias previas por malos tratos, aunque el hombre fue detenido en 2011 por violencia machista.

JUICIO VIOLACIÓN

La víctima de La Manada de Manresa se sintió intimidada al ver una pistola

La menor que a los 14 años fue víctima de una violación múltiple en Manresa (Barcelona) ha asegurado este lunes ante el tribunal que juzga a los seis supuestos autores que en todo momento se sintió intimidada y asustada porque los agresores se pasaban una pistola.

DEBATE CATALUÑA

JxCat urge a ERC revertir pactos con el PSC para reparar la fractura soberanista

La dirigente de JxCat Elsa Artadi ha urgido este lunes a ERC a que clarifique "rápidamente" si acepta la propuesta de "revertir todos" los pactos con el PSC por parte de las dos fuerzas independentistas para reparar la "fractura" del bloque soberanista, y ha alertado: "Hemos tocado fondo". ERC ha respondido con la posibilidad no sólo de revertir su pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona, sino también de que JxCat obtenga la presidencia de esta institución provincial, "ya que esto no va de sillas". El PSC por su parte ha dicho que "esto no es una subasta".

CASO VILLAREJO

Fiscalía pide retirar el pasaporte al hijo de Villarejo en la pieza Pit

La Fiscalía ha pedido retirar el pasaporte y prohibir salir de España a José Villarejo Gil, hijo del excomisario, para el que también ha reclamado comparecencias quincenales, así como 15.000 euros de fianza para el inspector jubilado Antonio Bonilla para evitar su ingreso en prisión.

TRIBUNALES FORMACIÓN

La Audiencia de Sevilla reabre el caso de los cursos de formación de la Junta

La Audiencia de Sevilla ha ordenado la reapertura de la causa de los cursos de formación de la Junta de Andalucía al estimar parcialmente el recurso presentado por el PP-A contra el auto en el que la jueza María Núñez Bolaños archivó la pieza principal del caso, en la que fueron investigadas 24 personas, entre ellas varios ex altos cargos andaluces.

INMIGRACIÓN IRREGULAR

Investigan a 132 personas por falsificar documentos para dar la residencia

La Guardia Civil investiga a 132 personas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife tras desarticular una organización que supuestamente falsificaba documentos para que ciudadanos, sobre todo de Venezuela y Cuba, obtuvieran la residencia en España.

SANFERMINES 2019

Fugaz encierro de los Cebada Gago con un herido con un puntazo por asta

Los peligrosos toros de la ganadería gaditana de Cebada Gago han protagonizado un segundo encierro de los sanfermines fugaz en el que, según el primer parte médico, han dejado un herido con un puntazo por asta en la espalda y tres trasladados con traumatismos.

TIEMPO PROTECCIÓN CIVIL

Protección Civil alerta ante el riesgo de tormentas en el norte y el este

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha alertado ante el riesgo de fuertes lluvias y tormentas para las próximas 12 horas en el norte y este peninsular.