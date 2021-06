Luis Planas resta importancia a supuestas amenazas por la protección al lobo

Toledo/Madrid, 2 jun (EFE)-. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha restado importancia a las presuntas amenazas recibidas en el Ministerio, supuestamente relacionadas con el debate suscitado por la protección del lobo.

Planas ha respondido así, tras participar este martes en Toledo en el Rural Summit Agro, a preguntas de un periodista sobre las presuntas amenazas de cazadores del lobo recibidas en el Ministerio y de las que Agricultura no ha facilitado detalles sobre su contenido.

Planas ha explicado a los periodistas que ha tenido ocasión de "ver algo que complementaba a un paquete que se ha recibido en el Ministerio" y ha insistido en que no existe "preocupación ninguna; España es un país seguro y evidentemente para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

"Si algo he aprendido, y he dedicado más de media vida profesionalmente a Europa, es que todo lo bueno que se hace en esta vida se hace mediante acuerdos (...), que puede ser imperfecto y en el que no podemos lograr todo aquello que queremos, pero que sin duda es mucho mejor que cualquier desacuerdo; cualquier extremismo debe de estar fuera de la agenda política", ha asegurado.

"Este no es un momento de amenazas ni de preocupaciones; me parece una cuestión meramente anecdótica, pero no se trata de buscar motivos de conflicto o de desunión; este es un momento de intentar trabajar por que todos unidos salgamos de este momento de dificultad", ha añadido el ministro.

En este sentido, ha señalado que no le "encontrarán" los "sectores o puntos de vista extremista", porque toda su vida ha sido "una persona que he intentado construir acuerdos y puentes". EFE