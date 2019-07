Los ministerios decorativos de Sánchez no convencen a Iglesias y la investidura sigue en el aire, es noticia

1- Unidas Podemos pide a Sánchez competencias en ecologismo, política fiscal, ciencia, igualdad y empleo

La reunión entre el PSOE y la formación de Pablo Iglesias para tratar de alcanzar un acuerdo a la segunda votación en la investidura del socialista Pedro Sánchez será mañana, según fuentes socialistas y de Podemos.

En esa reunión, pactada tras una conversación telefónica entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Acción de Gobierno e Institucional de Podemos, Pablo Echenique, la formación ''morada'' espera recibir una propuesta socialista que les permita "desarrollar políticas con carteras sociales".

2- El Ayuntamiento de Madrid se compromete a crear un plan alternativo a Madrid Central​

El Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a presentar ante la Unión Europea durante los próximos meses un modelo alternativo al Madrid Central, para paliar la polución y evitar las sanciones.

Para el Consistorio la decisión de que Bruselas tiene previsto aprobar este miércoles una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento de los límites de contaminación atmosférica, "no es una consecuencia de las políticas llevadas a cabo" por ellos, dado que llevan "apenas mes y medio al frene de la Administración".

3- El gran incendio de Portugal está controlado después de 70 horas y arrasar más de 6.000 hectáreas​

El ministro de Administración Interna de Portugal, Eduardo Cabrita, declaró "controlado", tras 70 horas, el gran incendio que comenzó en el sábado en Castelo Branco (región Centro) y agradeció la rápida respuesta de España a la petición lusa de enviar medios aéreos.

"Transmití los agradecimientos a mi homólogo en España, el ministro de Interior, por la rápida respuesta de ayer, tras el pedido de apoyo al inicio de la tarde. Dos horas después, había un par de hidroaviones actuando aquí", manifestó Cabrita durante su visita a Cardigos.

4- Instagram eliminará los 'me gusta' para preservar la salud mental de sus usuarios​

Instagram es una red social centrada en publicar fotografías y en compartir el día a día a través de las historias con los seguidores. En inicio, no es una herramienta que esté mal planteada, pero algunas personas están empezando a obsesionarse con el número de 'me gusta' que obtienen, intentando alcanzar el nivel de los denominados 'influencers'. Para ello, se toman fotografías que después retocan o se inventan acontecimientos a los que acuden, amigos, viajes... Por ello, desde Instagram han decidido tomar una drástica decisión y eliminar esos 'me gusta'.

Lo que busca la plataforma es que, por el bien de nuestra salud mental, nos concentremos en compartir con nuestros amigos los buenos momentos de los que disfrutamos, olvidando la necesidad de alcanzar una cifra concreta y evitando que ese número afecte a nuestra estabilidad emocional. Por esto, por ahora Australia, Canadá, Japón, Brasil, Irlanda, Italia y Nueva Zelanda son los países en los que sus usuarios no pueden ver la cantidad de 'me gusta' que reciben el resto en sus publicaciones.

5- Jonathan Barnett deja claro que Bale no saldrá del Real Madrid como cedido

Jonathan Barnett, agente del futbolista galés Gareth Bale, aseguró que no habrá "acuerdos improvisados" para sacar al jugador del Real Madrid, descartando una vez más una cesión y reconociendo que las "cosas pueden cambiar" si llega alguna oferta que les encaje.

"No habrá acuerdos improvisados para sacarle del club. Es uno de los mejores jugadores del planeta y puede garantizar que no saldrá cedido a otro club", replicó Barnett a 'Sky Sports News', después de que Zinédine Zidane dijese en rueda de prensa que el club le está buscando una salida y que por ese motivo el de Cardiff no quiso jugar contra el Bayern.