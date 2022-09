Los milanos reales que nacen en una sequía sufren sus efectos de por vida

Los milanos reales que nacen en un año de sequía estarán en desventaja toda su vida, lo cual disminuye su supervivencia y podría adelantar la desaparición de esta especie en peligro crítico de extinción en el Parque Nacional de Doñana, donde se ha hecho un estudio que publica Nature Communications. La investigación encabezada por un equipo de la Estación Biológica de Doñana destaca la importancia de considerar no solo las condiciones climáticas del momento, por ejemplo durante una sequía, sino también las que vivieron los polluelos al nacer. Nacer durante eventos climáticos extremos puede cambiar por completo cuáles son las predicciones de crecimiento o disminución de una población, con claras implicaciones en la supervivencia de la especie, sobre todo cuando está amenazada y urge evitar su extinción. Así lo señala a EFE el científico del Consejo Superior deInvestigaciones Científicas (CSIC) en la Estación Biológica de Doñana Julio Blas, uno de los autores del estudio. La investigación se centra en la población de milanos reales, un ave rapaz que hace 30 años era relativamente abundante en Andalucía y ahora está solo en la zona central del parque, donde su situación es crítica. Con especies amenazadas o en peligro es importante hacer modelos demográficos que permitan predecir qué va a pasar si sigue esa tendencia y cuándo puede llegar el momento de la extinción si no se toman medidas, explica. Los modelos tradicionales predicen las trayectorias poblacionales futuras sobre la base de las condiciones ambientales que se esperan, pero no consideran si en el momento del nacimiento fueron duras y, sin embargo, es un factor crítico que disminuye la expectativa de supervivencia durante toda la vida. Se ve claramente -dice Blas- que la producción de nuevos individuos durante eventos climáticos extremos, como una sequía, puede cambiar por completo las predicciones de crecimiento o disminución poblacional. En el caso del milano real, cuando se consideran los efectos de la sequía natal, la estimación de los individuos que van a quedar vivos en cinco o diez años disminuye un 40 % y la probabilidad del momento en que se va a producir la extinción, si no se toman medidas, se acorta un 21 %.

Todo ello en comparación con los modelos que solo consideran la sequía actual, recortando así el tiempo disponible para actuar y evitar su extinción.

El equipo eligió al milano real porque es una especie longeva -hasta 30 años- que está bajo seguimiento constante desde los años ochenta para localizar la identidad de cada individuo marcado, su territorio, con quién se reproduce y el éxito la misma.

Además, disponen de registros climáticos desde 1989, lo que hace que el valor de la información acumulada para este estudio sea inmenso.

La investigación analizó de forma simultánea cómo impacta la sequía en la reproducción anual de los individuos y las condiciones climáticas, tanto actuales como del momento en que nacieron, y si fueron extremas cómo se van a comportar el resto de su vida.

Haber sobrevivido a condiciones adversas durante los 50-70 días que pasan en el nido no da ninguna ventaja adaptativa cuando vuelven a vivir periodos duros, destaca Blas.

En momentos de sequía, el aporte de alimento que hacen los padres a sus polluelos en el nido disminuye 1,7 veces, por lo que su condición física cae drásticamente, lo que puede explicar que, incluso cuando son capaces de volar y abandonar el nido, esas condiciones les hayan mermado para el resto de la vida.

Por término medio, la longevidad de un milano real es de unos diez años, aunque pueden llegar hasta 30, pero si ha nacido en sequía su esperanza de vida promedio va a ser de poco más de un año, lo que es insuficiente para iniciar la reproducción.

Aunque la supervivencia va mejorando conforme se hacen mayores, por más que lo haga, ese aumento de supervivencia está siempre muy por debajo de los nacidos en años de buenas condiciones.

Estas conclusiones, de momento, son específicas para el milano real, aunque Blas considera que sería difícil que no se dieran igualmente en otras muchas especies, por lo que urge a ampliar el rango de modelos de estudio.

El experto estima que el efecto de la sequía natal y otros factores de estrés natales podrían explicar los colapsos poblacionales y extinciones que se observan, de forma casi repentina, en otras especies a nivel global.

El biólogo, que lanza la señal de alarma sobre la crítica situación de Doñana por la sequía, dice que esta dañará a los milanos de forma permanente si no se toman medidas para evitar la moralidad de los juveniles.

El equipo de conservación del Parque Nacional está ejecutando estrategias como proporcionar alimentación suplementaria a los nidos, aunque es urgente invertir más recursos y con más rapidez para evitar el colapso poblacional.EFE

