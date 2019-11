Los independentistas radicales dispuestos a boicotear la visita del Rey a Cataluña, y otras noticias

1. Los independentistas cortan la Diagonal de Barcelona en protesta por la visita del Rey a Cataluña

Varios centenares de personas han cortado el tramo central de la Avenida Diagonal de Barcelona para protestar por la visita del Rey Felipe VI, que este lunes acompañará a la Princesa Leonor en la entrega de los premios Princesa de Girona 2019, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Cataluña.

La manifestación, que ha comenzado alrededor de las 20:30 horas, ha finalizado poco después de las 22:00 horas sin que se hayan registrado incidentes. Alrededor de las 22:10 horas, el tráfico en la Avenida Diagonal ha sido restablecido una vez que los últimos grupos de manifestantes han abandonado la zona.

2. La derecha ganaría las elecciones gracias al PP y a Vox, según los últimos sondeos previos a las elecciones

El bloque de derechas formado por el PP, Ciudadanos y Vox ganaría las próximas elecciones del 10 de noviembre, según los sondeos que publican este lunes los periódicos ABC, La Razón y El Español, si bien otro de El Mundo daría la victoria a las izquierdas, PSOE, Unidas Podemos y Más País. Las encuestas de este lunes son las últimas que se pueden divulgar antes de las elecciones del domingo.

Según los resultados de estos sondeos, ninguno de los dos bloques obtendría la mayoría absoluta para gobernar (176 parlamentarios), ya que ABC da entre 158 y 161 escaños al PP, Vox y Cs, y entre 151 y 157 a la izquierda; La Razón estima que las derechas sumarían entre 153 y 163 diputados y las izquierdas entre 150 y 158; y El Español, entre 150 y 166 y entre 147 y 162, respectivamente. El periódico El Mundo sitúa como ganadores a los partidos del bloque de izquierdas con entre 157 y 170 escaños y al de derechas les da entre 144 y 160.

3. Mateo Quirós, entrenador de Pedro Sánchez en el Estudiantes: "Era jugador que hacía piña, aunque no destacara"

A sus 47 años, Pedro Sánchez tratará de revalidar su condición como presidente del Gobierno tras el paso de los españoles por las urnas el 10 de noviembre. Madrileño de nacimiento, se crió en el distrito de Tetuán. Cursó sus estudios en el instituto Ramiro de Maeztu. Unas aulas por donde han pasado otros ilustres como la Reina Letizia.

Vídeo

Para muchos hablar del Ramiro de Maeztu es sinónimo del club de baloncesto Estudiantes (hoy Movistar Estudiantes), ya que buena parte de los jugadores que en distintas etapas han llegado al primer equipo han crecido y se han educado en este centro. El candidato del PSOE a la Moncloa no fue menos. Se mantuvo ligado en las categorías inferiores del club hasta los 21 años. Su planta de 1'90 se lo permitía. Sin embargo, nunca llegó a debutar con el primer equipo.

¿Qué opinan los comunicadores de COPE sobre Santiago Abascal?

4. El agónico rescate de 22 surfistas refugiados en una cueva de Alicante por el oleaje

Un total de veintidós personas que practicaban en la costa de Xábia (Alicante) 'paddel surf' (remar de pie sobre una tabla) se han refugiado en una cueva por el viento y son objeto de rescate en un operativo con buzos, embarcaciones y un helicóptero al tratarse de una zona de difícil acceso.

Según la Guardia Civil, que participa junto a Salvamento Marítimo, la evacuación de la 'cova del Llop Marí' se ha iniciado después de las 18.00 horas y en una primera fase siete de los deportistas han sido sacados en el helicóptero, entre ellos una mujer con el brazo roto y un menor de edad.

5. Álex Márquez, en Tiempo de Juego: "¿MotoGP? Todo a su paso"

Hablamos con Álex Márquez sobre su estado de ánimo tras proclamarse Campeón del Mundo en Moto 2.

Audio

"Estoy muy contento. ¿De cero a diez? No podría decirte en qué nivel de felicidad estoy. Es otro sueño cumplido que ha tardado más de lo esperado, pero lo importante es que ha llegado. Lo voy a celebrar bien, mi familia no tiene que estar preocupada porque soy responsable y mañana tengo que coger un avión. Cuando eres campeón se vive de una forma diferente. No terminas de creértelo, es como un sueño. Los del equipo me recuerdan que soy el campeón pero estoy como en una nube. Supongo que con los días todo irá entrando en mi cabeza"