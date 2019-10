Los independentistas desatan el caos en Cataluña tras la sentencia del procés, y otras noticias

1. La sentencia del procés eleva la tensión en Cataluña en una jornada de movilizaciones

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dado las gracias a todas las personas que se han movilizado en protesta por la sentencia del 1-O que condena a los líderes soberanistas, por demostrar "firmeza y más determinación que nunca". La protesta, además, convocada por el colectivo "Tsunami Democràtic" con el fin de colapsar el aeropuerto de El Prat ha provocado momentos de tensión entre manifestantes y Mossos d'Esquadra, que han tenido que cargar contra parte de los concentrados ante el riesgo de que pudieran acceder por la fuerza al interior de las instalaciones aeroportuarias.

2. Llarena dicta una nueva euroorden de detención y entrega contra Puigdemont

El juez Pablo Llarena ha decidido cursar una orden europea e internacional de detención y entrega contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica, por los delitos de sedición y malversación.

Apenas unas horas después de que el Tribunal Supremo notificase la sentencia en la que condena a penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve líderes del "procés" por sedición, el juez instructor de la causa Pablo Llarena ha decidido activar el mecanismo para solicitar la entrega del expresident, al que Alemania rechazó en su día extraditar por rebelión durante la instrucción del caso.

3. Trump amenaza a Turquía con "destruir" su economía por la incursión en Siria

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó hoy con "destruir" la economía de Turquía por sus operaciones militares en el norte de Siria, después de anunciar que subirá los aranceles al acero turco hasta el 50% y que cerrará las puertas a un posible acuerdo comercial entre ambos países.

"Estoy completamente preparado para destruir rápidamente la economía de Turquía si los líderes turcos continúan por este camino peligroso y destructivo", advirtió Trump en un comunicado divulgado por la Casa Blanca, en relación a la incursión del Ejército turco en Siria contra los kurdos.

4. Embargada la finca de Totalán donde murió Julen para cubrir la fianza

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ha declarado el embargo de la finca de la localidad malagueña de Totalán donde está el pozo en el que murió Julen a su propietario, David Serrano, acusado en relación con los hechos ocurridos el pasado mes de enero, cuando el pequeño cayó en dicha perforación de más de 70 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro.

5. René Ramos, en El Partidazo de COPE: "Te mentiría si te digo que Sergio no quiere disputar los JJOO"

Hablamos en El Partidazo de COPE con el hermano y representante de Sergio Ramos, René Ramos, sobre las ganas que tiene el jugador del Real Madrid y de la selección española de participar el próximo verano en los Juegos Olímpicos que se disputan en Japón: “Sergio no se ha planteado jugar los JJOO, pero tú le preguntas a cualquier jugador y quién no quiere jugarlo, te mentiría si te digo que ‘no’. Ya veremos, queda mucho y depende de muchos factores porque ya no es solo que uno quiera, es que el calendario…”.