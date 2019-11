Los fiscales estallan contra Sánchez y expresan en COPE su indignación, y otras claves del día

1. Los fiscales están que trinan

Algo más que enfado. Bastante más. Enfado e indignación. Los fiscales están que trinan con Pedro Sánchez. En COPE hemos hablado con varios y recuerdan al Presidente del Gobierno en funciones que la Fiscalía no cumple órdenes del Gobierno, de ningún Gobierno. Lo dice la Asociación de Fiscales, que lamenta el desconocimiento del candidato socialista sobre las funciones del Ministerio Público. “La Fiscalía es independiente y sólo depende de la legalidad”, señala Cristina Dexeus, portavoz de esta asociación. Considera que las palabras de Sánchez sólo generan una confusión al ciudadano, una confusión inaceptable.

Europa Press

En línea similar se ha expresado la Unión Progresista de Fiscales. Recuerda que “la Fiscalía es un órgano constitucional y ejerce sus funciones de acuerdo con su estatuto”. Otras fuentes fiscales consultadas señalan a COPE que Sánchez hace un flaco favor a la administración de Justicia. “Es un atentado contra la división de poderes”.

2. El PP no entiende la torpeza de Pedro Sánchez en esta recta final de campaña y su desliz con la Fiscalía

El líder del PP, Pablo Casado, ha afirmado que en la elecciones del 10 de noviembre España se juega su "continuidad histórica" y que, ante una "emergencia nacional" como la que cree que actualmente se da, el único "voto patriótico" que pueden elegir los indecisos es el de su candidatura.

Vídeo

En el PP no entienden la torpeza de Pedro Sánchez en esta recta final de campaña y su desliz con la Fiscalía. Una torpeza que se une a su silencio sobre sus posibles pactos con los independentistas y sobre las malas cifras del paro.

3. Pablo Casado, en 'El Cascabel': "Con Sánchez, España no aguanta una crisis más"

El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales del 10 de noviembre, Pablo Casado, ha respondido a las preguntas de Antonio Jiménez en 'El Cascabel' de TRECE.

Vídeo

"El problema no es la ley electoral, son los políticos que no saben pactar". "Sánchez es el bloqueo personificado, no sabe pactar con nadie". “Sánchez no puede estar ni un día más en el Gobierno, es una emergencia nacional”. "O llegamos el lunes, o dentro de cuatro años, será un drama que no podremos parar. Con Sánchez, España no aguanta una crisis más".

¿Qué opinan los comunicadores de COPE sobre Pablo Casado?

4. Los CDR habrían recibido 6.000 euros del CNI Catalán para la ocupación del Parlament

La Presidencia de la Generalitat y un “movimiento más burgués” habrían financiado con 6.000 euros a un grupo de informáticos de los CDR para la logística y la intervención de las comunicaciones necesarias para la ocupación del Parlament de Cataluña tras la sentencia del procés.

Así lo ha asegurado el propio Ferrán Jolis, uno de los miembros del Equipo de Respuesta Técnica (ERT) que llevaría a cabo la operación, a la Guardia Civil en su declaración.

5. Victoria del Real Madrid y derrota del Atlético en Champions

El Real Madrid golea con 'hat trick' de Rodrygo y está a un paso de octavos. El Real Madrid ganó 6-0 al Galatasaray con un 'hat trick' espectacular de Rodrygo, un doblete de Benzema y un gol de Ramos. Los blancos, cerca de octavos.

Audio

El Leverkusen obliga al Atlético a seguir sumando para estar en octavos. El Atlético de Madrid sumó su primera derrota en la fase de grupos de la Liga de Campeones (2-1). Morata marcó en el descuento.