Los ecologistas ven insuficiente el pacto de la UE para frenar la sobrepesca

Madrid, 14 dic (EFEAGRO).- Las organizaciones ecologistas han criticado el acuerdo alcanzado este martes por el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) sobre posibilidades pesqueras para 2022, por considerar que los Gobiernos "cierran los ojos" ante la sobrepesca y que las cuotas superan las recomendaciones científicas.

Oceana ha manifestado, en un comunicado, que el pacto alcanzado este martes en Bruselas, -que incluye 23 límites de capturas para poblaciones pesqueras gestionadas de forma exclusiva por la UE en el Atlántico nororiental, así como restricciones de días de faena en aguas del Mediterráneo-, no basta para proteger los caladeros.

España y el resto de los Estados miembros han decidido exceder las recomendaciones científicas para el 35 % de los límites de capturas acordados y no aplicar las necesarias reducciones del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo. Esta decisión no solo va en contra del medio marino, sino también de los compromisos vinculantes de la Política Pesquera Común (PPC), según el director de campañas de pesca de Oceana en Europa, Javier López.

Debido a la decisión de hoy, poblaciones pesqueras bien conocidas como la merluza del Atlántico sur, el lenguado del Cantábrico y aguas atlánticas ibéricas, o el salmonete del Mediterráneo occidental se verán afectadas por la sobrepesca. En estos tiempos de crisis ambiental resulta inadmisible continuar ignorando la ciencia", según López.

Oceana ha lamentado que el acuerdo exceda las propuestas originales de cuotas de la Comisión Europea (CE), que "velaban" por el cumplimiento de la Política Pesquera Comunitaria.

En relación a las cuotas provisionales para los tres primeros meses de 2022 en aguas compartidas con el Reino Unido, Oceana ha añadido que los cupos se basan en los aplicados en 2021 y no en el asesoramiento científico, "lo que a priori contradice el Acuerdo de Comercio y Cooperación" entre la UE y ese país.

Tanto Oceana como la coalición Our Fish-Seas at Risk han manifestado que los países de la UE han decidido "continuar la sobrepesca" en un tercio de las especies y desoír a los científicos.

Our Fish-Seas at Risk han afirmado, en un comunicado, que muchos países, especialmente España, Francia y Portugal, han expresado, "con orgullo", su intención de "actuar contra las recomendaciones científicas y la legislación de la UE, argumentando que defienden los intereses de sus pescadores, pese a que no hay futuro en la industria pesquera si no se recuperan los caladeros.