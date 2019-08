Los disturbios entre menores españoles y bandas extranjeras provocan estragos en El Raval

El 27 de agosto se producía otra batalla multitudinaria entre menores de edad y jóvenes de la tcharmile, una subcultura de bandas juveniles violentas provenientes de Marruecos, en el barrio El Raval, Barcelona. No es la primera vez que suceden este tipo de peleas en este barrio. De hecho, varios vecinos de la localidad llevan tiempo pidiendo una mayor seguridad policial para que este tipo de sucesos cesen.

Estos chicos iban armados con cuchillos, barras de hierro y botellas de vidrio. Todavía se desconoce si hay algún herido por apuñalamiento, ni el número de detenidos.

Los acontecimientos fueron grabados por vecinos de la zona, quienes poco pudieron hacer para evitar esta situación, que es cada vez más frecuente.

�� @mossos: aquests quatre nois van armats amb ganivets i barres de ferro.



�� No sabem si hi han ferits per apunyalament.



�� #PuntCalent pic.twitter.com/FgOehDh2Fo