López Terol: "El PP está con el mundo rural, como siempre lo ha estado"

El diputado regional del Partido Popular, Antonio González Terol, ha asegurado durante la manifestación por el mundo rural este domingo en Madrid que su partido está con el mundo rural, "como lo ha estado siempre".

González Terol se ha unido a otros políticos del PP en la manifestación convocada hoy por Asociación para el Desarrollo y Defensa del Mundo Rural, Alma Rural, en protesta por la situación que sufre el mundo rural y sus actividades, especialmente las labores desarrolladas por el sector primario.

"Vamos representando al mundo rural que se ve asfixiado por las políticas de Pedro Sánchez", ha señalado, y ha incidido en que a todas las políticas llevadas a cabo por una "mala negociación" de la Política Agraria Común (PAC), que ha supuesto recortes del 26 % en los fondos de agricultores y ganaderos, hay que sumar el desprecio como el del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que ha atacado directamente la calidad de la carne en un medio de comunicación extranjero diciendo que la carne española es de mala calidad y no se debería consumir, y a toda la prohibición a través de distintas leyes de facto de la caza y de la pesca en España.

Ha recordado que se ha prohibido la caza en los parques nacionales sin que haya habido compensación a los propietarios privados ni tampoco una alternativa de equilibrio dentro de estos espacios para regular por ejemplo la población de jabalíes que a través de la caza evita infinidad de accidentes viales y la propagación de enfermedades por tener depredadores.

Además, según el político popular, ayudan a la dinamización de la economía en los pueblos, algo que con la limitación de la caza en los parques nacionales están poniendo en riesgo.

Estas normas también atacan la ganadería extensiva, y por eso estamos aquí, protegiendo el lobo al norte del río Duero, una medida "sin sentido" que toca "de muerte" a la ganadería extensiva en Castilla y León, en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Aragón.

González Terol ha explicado que la caza mueve más de 6.400 millones de euros del PIB, el 0,3 % del PIB depende directamente de la caza y mucha de ella permite que sobrevivan muchos pueblos de España, los 919 de Castilla-La Mancha, los 2.248 de Castilla y León o los 179 de la Comunidad de Madrid, quitando las grandes capitales, tienen aprovechamientos cinegéticos de los que viven veterinarios, carniceros, cazadores o los propios aprovechamientos de los pueblos y que con estas prohibiciones asfixian al mundo rural y también a la agricultura y a la ganadería.

Están haciendo que nuestros pueblos desaparezcan, ha asegurado.

A la pregunta de qué representa la nueva organización Alma Rural, González Terol ha manifestado que "van a apostar por todas las asociaciones y movilizaciones, y ha recordado que estuvieron hace un mes con las asociaciones no federados de caza y hoy están con otras asociaciones no federadas de agricultores, ganaderos, pescadores, de cazadores, que tienen un "leif motiv" que es salvar a la España rural, a esa España en la que no creen Sánchez, Garzón o la Yolanda Díaz que "no ha pisado nunca con sus modelos ni tampoco a dedicado ninguna de sus declaraciones en el Congreso".

A esa España auténtica, a la que se va a dedicar el PP, por eso estamos aquí, como diputados, "pero también como españoles que venimos a representar a nuestros ciudadanos y a luchar con ellos lanzando un gran SOS que Sánchez no ha atendido hasta este momento".

Ha añadido que "no vamos a politizar la España rural, hay algunos que han decidido hablar de la España de las oportunidades desde plataformas, nosotros ya estamos presentes en ella"defendiendo a los cazadores, a los agricultores, a los ganaderos que levantan la persiana todos los días y que dan trabajo a muchos españoles, no como hace Garzón que los destruye con sus declaraciones".