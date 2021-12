Lluvia fuerte al oeste de Andalucía y extensas nieblas en el Ebro

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, miércoles, precipitaciones localmente fuertes en el oeste de Andalucía, así como probables nieblas extensas y persistentes en la cuenca del Ebro.

Cielo nuboso o cubierto con precipitaciones en Galicia, oeste de la meseta norte y en buena parte de la meseta sur y de Andalucía, que tenderán a ir remitiendo.

En Andalucía occidental, las lluvias pueden ir acompañadas de tormenta y ser localmente fuertes durante la primera mitad del día.

Poco nuboso o con intervalos de nubes altas en el Cantábrico y en Melilla. Nuboso o con intervalos nubosos en Baleares y en el resto de la Península. Algunos intervalos nubosos en Canarias, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas.

Se esperan nieblas extensas y persistentes en el valle del Ebro. Probables nieblas matinales en Baleares y en el norte y este de la meseta norte. Al final del día, habrá probabilidad de nieblas en el este de la meseta sur y en el interior de Valencia y Murcia.

Las temperaturas máximas bajarán en la mitad sur peninsular. Pocos cambios térmicos en el resto del país, salvo una bajada de las mínimas en el este de Canarias. Heladas débiles sólo en Pirineos.

Intervalos de viento del sur fuerte en el litoral oeste de Galicia. Viento del sur en el centro y oeste de la Península. Viento flojo variable en el resto del país.

Predicción por comunidades autónomas:

-------------------------------------

- GALICIA: cielos con intervalos nubosos y nubosidad más abundante en la mitad sur hasta aumentar a nuboso o cubierto por el oeste al final del día. Por la mañana, lluvias débiles y dispersas en zonas altas del sur, poco probables por la tarde, con tendencia a intensificarse las precipitaciones al final del día en la fachada atlántica y probables bancos de niebla en las montañas del sureste. Temperaturas con cambios ligeros, excepto las mínimas en el interior de Lugo, que ascenderán, y las máximas del extremo oeste, que descenderán. Viento más intenso de componente sur en el litoral atlántico y en zonas altas, y flojo con intervalos en el resto. Rachas muy fuertes por la tarde en el litoral y en zonas altas de La Mariña.

- ASTURIAS: cielo nuboso en la cordillera e intervalos de nubes altas en el resto. Probabilidad de alguna lluvia débil o chubasco disperso en la cordillera en la primera mitad del día. Brumas y bancos de niebla en las zonas altas. Temperaturas con cambios ligeros, sólo se esperan aumentos locales de las mínimas en la cordillera. Viento flojo de componente sur, más intenso en zonas altas de la cordillera y Picos, donde se esperan rachas muy fuertes por la tarde.

- CANTABRIA: poco nuboso en general con intervalos de nubes bajas y nieblas en el sur en la primera mitad del día. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de componente sur hasta aumentar la intensidad por la tarde, hasta tener intervalos fuertes al final del día en las zonas altas.

- PAÍS VASCO: nublado con nubes bajas y bancos de niebla en Álava; poco nuboso en el resto con brumas matinales. Temperaturas con cambios ligeros, predominando los descensos de las máximas en Álava. Viento flojo de componente sur hasta aumentar de intensidad por la tarde en la mitad norte, hasta ser ocasionalmente fuerte en el litoral al final del día.

- CASTILLA Y LEÓN: nuboso o cubierto con precipitaciones en el suroeste y puntos del oeste, que pueden ser persistentes en la vertiente sur del sistema Central y menos probables y más débiles y dispersas en el resto, que además tenderá a intervalos nubosos. Bancos de niebla, sobre todo en zonas de montaña. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas también en ligero ascenso en el tercio norte y leve descenso en el resto. Viento de direcciones sureste y sur.

- NAVARRA: en la mitad sur, cielos cubiertos con nubes bajas y nieblas hasta el mediodía, que disminuirán a intervalos nubosos por la tarde. En la mitad norte, poco nuboso en general, con bancos de niebla en el noroeste. Temperaturas en ascenso ligero, más acusado en las máximas del sureste. Viento flojo variable de direcciones sur y sureste hasta aumentar de intensidad en zonas altas del norte por la tarde, hasta ser ocasionalmente fuerte al final del día.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso a intervalos nubosos en montaña y con nubosidad baja en el valle, que ocasionará nieblas que pueden ser densas por la noche. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso ligero en montaña y constantes o en ligero descenso en el valle. Viento del sur y sureste.

- ARAGÓN: en el valle del Ebro, nubes bajas y nieblas, localmente persistentes. En el resto, predominio de cielo poco nuboso con brumas. Temperaturas en ligero ascenso. Heladas débiles en Huesca. Viento flojo de componente sur.

- CATALUÑA: cielo nuboso en Tarragona y en el sur de Lérida, intervalos nubosos en Barcelona y este de Gerona y poco nuboso en el resto. Brumas y nieblas en depresiones del interior, localmente persistentes en la depresión central. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas en ascenso en el sur de Lérida y sin cambios significativos en el resto. Heladas débiles en el interior de la mitad norte. Viento flojo variable o en calma.

- EXTREMADURA: nuboso o cubierto con precipitaciones generalizadas, que pueden ser persistentes en el norte y con tendencia durante la segunda mitad del día a intervalos nubosos y chubascos más intermitentes. Bancos de niebla en zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios, y máximas en descenso en el sur y constantes o en ligero descenso en el resto. Viento del sur y sureste.

- COMUNIDAD DE MADRID: en la sierra, nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos. Probables brumas y nieblas matinales en zonas altas de la sierra y en los valles del este. Temperaturas sin cambios o en ligero aumento. Viento flojo variable con tendencia a componente sur.

- CASTILLA - LA MANCHA: en el noreste, poco nuboso con intervalos de nubes bajas por la mañana que no llegarán a la Ibérica, que persistirán en el sistema Central y que irán con brumas y bancos de niebla matinales que pueden llegar también a La Mancha de Albacete. En el extremo occidental, cielo nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos, que tenderán a remitir por la tarde cuando se abren grandes claros. No se descartan brumas y nieblas al final del día en el oeste, en Ciudad Real y en Montes de Toledo. En el resto, poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, que no llegarán al este de Cuenca y de Albacete donde si son probables las nieblas extensas al final del día. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso en el tercio sur, en ascenso en el noreste y con pocos cambios en el resto. Viento flojo con predominio de la componente sur.

- COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral y poco nuboso en el interior con tendencia a nuboso al final del día. Temperaturas mínimas sin cambios significativos; máximas en descenso en el litoral y con pocos cambios en el interior. Viento flojo variable con predominio de la componente este.

- MURCIA: cielos con intervalos de nubes altas hasta aumentar a cielos nubosos de nubes bajas al anochecer. No se descartan precipitaciones débiles por la mañana en el extremo noroeste. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso. Viento flojo variable.

- BALEARES: intervalos nubosos con brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas con pocos cambios o en descenso las nocturnas. Viento flojo o en calma con predominio de la componente este.

- ANDALUCÍA: cielos cubiertos con precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormentas en el tercio occidental, donde pueden ser localmente fuertes, que serán menos probables hacia el este, sin alcanzar el extremo oriental, donde se espera menos nubosidad. Las precipitaciones serán menos probables e intensas a lo largo de la tarde. Temperaturas máximas en descenso, localmente notable en el interior y mínimas constantes. Viento del sur o suroeste en la mitad occidental y variable en el resto.

- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos alternando con amplios claros. En el resto de islas, poco nuboso hasta aumentar a nuboso por la tarde cuando hay baja probabilidad de lloviznas en el interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Máximas en descenso en costas norte y este, y en ascenso en cumbres. Viento flojo del suroeste con predominio de las brisas.