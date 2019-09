Las rotundas declaraciones de Girauta sobre las 'mentiras de Sánchez' en 'La Linterna', y otras noticias

1. Girauta, en La Linterna: “Cuando Sánchez dice que lo ha intentado, todo el Parlamento sabe que miente”

Después de que el Rey comunicara a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que no hay candidato para la investidura a presidente del Gobierno, este miércoles se ha vivido una sesión bronca en la Cámara Baja en la que la gran mayoría de los partidos han achacado a Pedro Sánchez que no haya alcanzado un acuerdo. Una de esas formaciones ha sido Ciudadanos, cuyo presidente, Albert Rivera, llegó a ofrecer a principios de esta semana una abstención codo con codo con el PP a cambio de que Sánchez cumpliera con 3 condiciones: permitir que el gobierno de Navarra cayera en manos de Navarra Suma, que prometiera la defensa de la Constitución en Cataluña así como no subir los impuestos. Unas propuestas que desde el PSOE rechazaron.

Audio

2. Así te puedes dar de baja para no recibir propaganda electoral

La falta de acuerdos entre los partidos políticos con representación parlamentaria ha provocado que ningún candidato tenga la mayoría suficiente para ser investido presidente del Gobierno y que, por ello, España se encamine a sus segundas elecciones generales del año tras las del 28 de abril. La ronda de consultas que el rey Felipe VI ha llevado a cabo entre ayer lunes y este martes ha culminado con un comunicado casi idéntico al de 2016, cuando transmitió al entonces presidente del Congreso, el socialista Patxi López, que no propondría a ningún candidato y que se activaba el mecanismo del artículo 99 de la Constitución: disolución de las Cortes y convocatoria electoral.

Este miércoles ha tenido lugar la última sesión de control de la XIII Legislatura. Ha sido el último pleno porque en cuanto acabe el 23 de septiembre se disolverán las Cortes y sonarán los tambores electorales: el 10 de noviembre tocará volver a las urnas. Con ello, se activa de nuevo todo el proceso electoral. Pese a que los partidos reducirán considerablemente su gasto en propaganda, es seguro que recibiremos de nuevo los sobres de publicidad sobre las diferentes formaciones.

3. Un centenar de militares fallecidos desde 1980 en accidentes aéreos en España

El comandante instructor y la alumna de la Academia General del Aire (AGA) fallecidos este miércoles tras estrellarse su avión en el Mar Menor, elevan el balance de muertos en accidente aéreos en el Ejército que se sitúa en torno a un centenar desde 1980. Sucesos ocurridos desde 1980 a 2019.

4. Pompeo llega a Arabia Saudí tras los ataques a las plantas de petróleo

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, llegó hoy a Arabia Saudí para coordinar una respuesta a los ataques del pasado sábado contra dos importantes plantas petrolíferas del reino.

Pompeo fue recibido en la ciudad costera de Yeda por el ministro de Exteriores saudí, Ibrahim al Asaf, y posteriormente se reunió con el príncipe heredero, Mohamed bin Salman, quien este miércoles dijo que los ataques contra el reino son "una prueba real para la voluntad" de actuar ante este tipo de amenazas por parte de la comunidad internacional.

5. El Real Madrid pierde 3-0 ante el PSG; y el Atleti empata 2-2 contra la Juventus en el Wanda

En el minuto 90, cuando la derrota ya parecía inalterable, el mexicano Héctor Herrera surgió dentro del área en un saque de esquina para cabecear el 2-2 del Atlético de Madrid contra la Juventus, un premio merecido para su equipo, capaz de rebelarse y nivelar el 0-2 con el que le había golpeado su rival.

Una recompensa a la fe, a la insistencia, de un equipo que sintió el castigo del 0-2 como una afrenta inexplicable, pero que no decayó, que reiteró en sus ataques para, primero, reengancharse al duelo con el 1-2 de Stefan Savic, también de cabeza, y rescatar un punto que era suyo sin matices con el 2-2 del mediocentro mexicano.