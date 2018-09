Las respuestas de Sánchez y otras 4 noticias que debes conocer

1. Sánchez: "El Gobierno durará lo que dure la acción del Gobierno"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que, mientras su Gobierno pueda aprobar leyes, no tiene previsto convocar elecciones tal y como prometió hace meses cuando anunció la moción censura: "Si podemos sacar leyes adelante, ¿por qué voy a convocar elecciones?", ha preguntado a su entrevistadora, Ana Pastor.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno Emilio Naranjo

El presidente ha explicado que las convocará en el momento en el que "prime el conflicto" con los grupos que le apoyaron en la moción de censura: "En el momento en que prime el conflicto, la discrepancia y no el acuerdo con Unidos Podemos, los independentistas y el PNV tendremos que convocar elecciones", ha afirmado Sánchez en una entrevista en la Sexta.

2. Torra vuelve a avisar de que se enfrentará a la Justicia: "No podemos aceptar las sentencias" condenatorias

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha insistido esta noche en que no aceptará una sentencia condenatoria sobre el procés, y en esta línea ha remarcado: "No me siento culpable del 1 de octubre. Estoy orgullosísimo".

Quim Torra, president de la Generalitat. REUTERS

En el acto de inauguración de una plaza dedicada al 1 de octubre en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el presidente catalán se ha referido así a una hipotética sentencia condenatoria a los dirigentes soberanistas que están en prisión preventiva: "No podemos aceptar las sentencias, porque aceptarlas quiere decir que cometieron un delito, y nosotros votamos a nuestros representantes para que, pacífica y democráticamente, cada paso que daban en la organización del referéndum, fuera votado en el Parlament. Votamos para que lo hicieran (...) Somos tan culpables como ellos", ha sentenciado.

3. Los CDR boicotean la manifestación en favor del castellano en Barcelona

Una concentración convocada en la plaza Sant Jaume por los Comités de Defensa de la República (CDR) en defensa de la escuela en catalán, en la que participan varios centenares de personas, ha impedido que otra manifestación contra la inmersión lingüística concluyera con parlamentos y la lectura de un manifiesto en esa misma plaza, como estaba previsto.Los CDR habían convocado una manifestación bajo el lema "La escuela en catalán ahora y siempre" para contrarrestar otra convocada por la asociación "Hablamos español" bajo el lema "Contra la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad", que debía discurrir entre la plaza Catalunya y la plaza Sant Jaume.

La plaza Sant Jaume se ha llenado casi en sus tres cuartas partes por manifestantes de la concentración convocada por los CDR, por lo que los organizadores de la concentración contra el sistema de inmersión lingüística en la escuela catalana han decidido desmontar el escenario donde deberían pronunciarse los parlamentos al finalizar la manifestación de "Hablamos español". En medio de un amplio despliegue policial, han ido retirando primero el sistema de megafonía, mientras algunos manifestantes de los CDR, muchos de ellos portando banderas independentistas, subían al escenario para gritar consignas favor de la puesta en libertad de los políticos presos.

4. Las estremecedoras imágenes que deja el tifón Mangkhut

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las autoridades filipinas confirman la muerte de al menos 59 personas tras el paso del tifón Mangkhut por el país. La mayoría de los fallecidos perdieron la vida por los desprendimientos y corrimientos de tierra en las zonas montañosas de la isla de Luzón.

El presidente del país, Rodrigo Duterte, ha visitado las zonas afectadas en las provincias de Cagayan e Ilocos, en las que ha evaluado a los daños y se ha reunido con las autoridades regionales. En la jornada del lunes visitará la región de Cordillera, la más afectada del país, donde han muerto 49 personas y 13 siguen desaparecidas.

Unas 130.000 personas permanecen aún en los centros de evacuación habilitados por el gobierno filipino, y la ayuda internacional en forma de alimentos ya está empezando a llegar al país, que aún no se ha recuperado de los estragos del supertifón Haiyan en 2013.

5. Simon Yates, vencedor de La Vuelta 2018; Elia Viviani gana en Madrid

El británico Simon Yates (Mitchelton), de 26 años, ha inscrito a su país en el libro de récords con su triunfo en la 73 edición de La Vuelta que finalizó en Madrid tras un trayecto de 100 kilómetros que empezó en Alcorcón y terminó en Cibeles con un esprint que ganó el italiano Elia Viviani (Quick Step)

EFE

En la última fiesta se colocó Viviani, de 29 años, para firmar tras una espectacular remontada su tercera victoria en la presente edición, de nuevo por delante del triple campeón mundial eslovaco Peter Sagan (Bora) y del italiano Giacomo Nizzolo (Trek), con un tiempo de 2h.21.28 y una media de 42,8 kms/hora.