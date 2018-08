Las 5 noticias de este jueves 30 de agosto que debes conocer

1. Golpean a un cámara de Telemadrid al confundirlo con uno de TV3

Un cámara de televisión de Telemadrid ha recibido varios puñetazos en la cara al ser confundido con un operador de TV3 en la concentración que ha tenido lugar esta tarde en apoyo a la mujer que fue presuntamente agredida en el parque de la Ciutadella por retirar lazos amarillos.

Según ha relatado el propio agredido, la agresión ha comenzado cuando el cámara ha pedido a una señora que dejara de grabarle y de darle golpes en las piernas, ya que al ver que llevaba una prenda amarilla ha pensado que trabajaba para TV3.Entonces se ha organizado un revuelo entre algunos de los presentes, que han comenzado a gritar y a empujar al cámara de televisión, hasta que dos hombres de mediana edad le han propiciado diversos puñetazos por detrás que le han impactado en la cara.

2. Libertad con cargos para el agresor de la mujer que retiraba lazos amarillos

El juez de guardia de Barcelona ha dejado en libertad con cargos al hombre que presuntamente agredió a una mujer que retiraba lazos amarillos del parque barcelonés de la Ciutadella junto a su marido y tres sus hijos y le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima.

El hombre, que se ha negado a declarar, ha sido detenido este miércoles en la capital catalana acusado de un delito de odio y otro de lesiones, después de que la mujer presentara ayer una denuncia por estos hechos ante la Policía Nacional. La Fiscalía había pedido la libertad con cargos para el acusado y un alejamiento a una distancia de 500 metros respecto a la víctima, tal y como finalmente ha acordado el juez, según ha informado el fiscal portavoz, José Miguel Company

3. El Gobierno estudia subir el IRPF a las rentas por encima de 150.000 euros

El ministerio de Hacienda ha aceptado analizar el impacto de la subida del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) en rentas superiores a los 150.000 euros anuales. No obstante, el Ministerio ha informado que mantiene la idea de no tocar el IRPF. En esta línea, ha dejado claro que aceptar hablar de medidas para rentas superiores a este importe "no significa que se vaya a hacer ni mucho menos".

Unidos Podemos ha insistido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en que hay que subir los tramos altos del IRPF, gravar las grandes fortunas y las transacciones financieras y ha señalado que todo está sobre la mesa porque ninguna de las dos partes "ha renunciado a nada".

4. Unos 3.200 soldados del Ejército brasileño vigilarán la frontera con Venezuela

Unos 3.200 soldados del Ejército brasileño reforzarán la seguridad en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, ante la llegada masiva de inmigrantes venezolanos, según informó el ministro de Defensa, general Joaquim Silva e Luna."La Brigada (Primera de Infantería de Selva del Ejército) tiene un efectivo de 3.200 hombres y todos estarán enfocados en esa misión", dijo el ministro en una entrevista al programa institucional 'Voz do Brasil'.

Algunos de esos efectivos ya están empleados en la "Operación Acogida", de carácter humanitario y que coordina el Ejército, con el apoyo de organismos internacionales, para atender a los venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social de su país y que deciden rehacer sus vidas en Brasil. El general indicó que la presencia de las Fuerzas Armadas en la región, decretada en la víspera por el presidente de Brasil, Michel Temer, reforzará la zona fronteriza, "el control en el ingreso de inmigrantes venezolanos" y la seguridad en algunas carreteras de Roraima, uno de los estados más pobres del país.

5. Mariano, nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid ha anunciado a través de un comunicado el fichaje por cinco temporadas del delantero hispano dominicano Mariano Díaz, a quien traspasó la temporada pasada al Olympique Lyon. La opción de disponer de una cláusula para ejercer el derecho de tanteo permitió al club blanco efectuar esta operación después de que el club francés hubiera aceptado una oferta del Sevilla.

