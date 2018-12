El acuerdo por el cambio en Andalucía y otras noticias que debes conocer

1. Vox confirma un acuerdo con PP y Cs para formar la Mesa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado el acuerdo con PP y Ciudadanos (Cs) para componer la Mesa del Parlamento de Andalucñia y ha pedido a los partidos que dejen las "extrañas piruetas" para afrontar la próxima fase con "seriedad y transparencia".

En una publicación de Twitter, Abascal ha señalado que "podemos hablar de acuerdo" después de que los partidos liderados por Juanma Moreno y Juan Marín, PP-A y Cs respectivamente, "hayan oficialmente el apoyo de nuestro partido, dando voz y voto en la Mesa para Vox".

2. El PP presidirá la Junta, Ciudadanos el Parlamento y Vox estará en la Mesa

El líder del PP-A, Juanma Moreno, será el próximo presidente del Gobierno andaluz de coalición con Ciudadanos, cuya investidura pretende celebrar el 16 de enero, mientras la formación naranja ocupará la Presidencia del Parlamento autonómico, en cuya Mesa estará Vox. Los socios del futuro gobierno han alcanzado hoy este acuerdo después de mantener una nueva reunión los equipos de negociación, que han cerrado también una propuesta sobre la composición de la Mesa del Parlamento que recoge la presencia de todos los partidos en el órgano de gobierno de la Cámara y se constituirá este jueves.

Moreno ha explicado en rueda de prensa que la previsión se basa en el acuerdo alcanzado con Ciudadanos para que la formación naranja presida la Mesa del Parlamento de Andalucía y que se incluya con voz y voto a las cinco fuerzas políticas, incluidas Adelante Andalucía y Vox.

3. La Guardia Civil cree que Laura Luelmo murió la misma noche que desapareció

La Guardia Civil considera que Laura Luelmo, la joven profesora de 26 años asesinada en El Campillo (Huelva) por Bernardo Montoya, cree que murió la noche del día 12 de este mes, el mismo día que desapareció, y que su agresor la llevó a su casa, donde la golpeó contra el suelo.

Así lo han manifestado en rueda el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, y el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) Jesús García Fustel, que están ofreciendo detalles del caso.

4. La visita sorpresa del presidente Trump y su esposa, Melania, a las tropas en Irak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ratificado su decisión de reiterar las tropas estadounidenses de Siria y ha afirmado que su país no puede ser el policía del mundo, durante una visita a las tropas desplegadas en Irak.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1