Sánchez, a su equipo: “¡Hay que resistir!”. La debilidad del Gobierno y otras 4 noticias que debes conocer

1. Toque de rebato de Sánchez: “¡Hay que resistir!”

Pedro Sánchez ha cerrado la puerta. Al menos para lo que queda de año. Ni el Gobierno ni el PSOE pueden vislumbrar ya posibilidad alguna de convocatoria de elecciones generales antes de 2019. El presidente del Gobierno lo ha dejado claro a los suyos: “¡Hay que resistir!”

Sánchez pretende seguir al frente del país. Su “obstinación” - así lo aseveran fuentes solventes a la Cadena COPE - es, sino agotar la Legislatura, llegar hasta el verano u otoño próximos. Esta última hipótesis implicaría dar por terminado el mandato ocho meses antes de su final legal. Puestos a forzar la máquina, el jefe del Ejecutivo tiene calibrado la probabilidad de aprobar sus Presupuestos Generales del Estado de 2019.

2. La Mesa del Parlament aprueba el acuerdo de JxCat y ERC pese al rechazo de los letrados

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dado este jueves por buena la fórmula pactada por JxCat y ERC para la votación de los diputados procesados, pese a las reticencias que han expresado los letrados de la Cámara catalana y la oposición de Ciudadanos y PSC.

En la reunión de la Mesa del Parlament, la mayoría de cuatro miembros JxCat y ERC en este órgano, incluido Roger Torrent, ha validado el acuerdo entre las dos formaciones independentistas, mientras que los representantes de Ciudadanos y PSC han anunciado que presentarán una petición de reconsideración.

3. Manuela Carmena, la alcaldesa que más cobra en España

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, es la regidora con el sueldo más alto de los ayuntamientos españoles, con 102.009,97 euros brutos anuales, según la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), facilitada ese jueves por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

En este informe no se recoge el salario que cobra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que no ha facilitado su retribución anual al igual que tampoco lo han hecho los regidores de más de 200 ayuntamientos, entre ellos los de Granada, Oviedo, San Sebastián, Getafe, Parla y Mataró, todos ellos con más 100.000 habitantes.

4. Detenidas 302 personas en el Congreso de EEUU por protestas contra Kavanaugh

La Policía del Capitolio de Estados Unidos ha detenido a 302 personas por protestar en edificios del Senado contra la posible confirmación del juez nominado al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, acusado de abusos sexuales.

En un comunicado, el cuerpo ha informado de que "293 personas fueron detenidas por manifestarse ilegalmente", mientras que otras nueve por "amontonarse, obstruir e incomodar".

5. Sergio García, en El Partidazo de COPE: "Ha sido una Ryder especial, se dijo que EEUU nos iba a apalizar"

Sergio García es el gran triunfador de la Ryder Cup disputada el pasado fin de semana. Este jueves, aceptó la llamada de El Partidazo de COPE para comentar esta victoria: "Todas las victorias son diferentes y bonitas. Ésta es especial por cómo se dio, por lo que se habló de que el equipo americano nos iba a apalizar, porque tampoco había sido el mejor año de mi carrera. Y en lo personal, haber conseguido el récord es muy bonito".

El golfista comentó la satisfacción que le da la Ryder Cup por poder hacer equipo: "Es una competición que siempre me ha llamado mucho, y me da la oportunidad de tener esos sentimientos de equipo que no tienes en el resto de competiciones. Y haces unas relaciones muy especiales, más abiertas con los jugadores, nos quitamos la ropa, y gracias a eso he hecho muchos amigos en la Ryder".