Las graves agresiones de los chavistas a Guaidó en su llegada a Venezuela, y otras claves del día

1. Juan Guaidó y su esposa recibidos a golpes por chavistas al aterrizar en Venezuela

El líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, fue golpeado brutalmente este martes por una muchedumbre de chavistas que le esperaba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cuando regresaba de una gira internacional de 23 días.

Miguel Gutiérrez

Apenas salió de la terminal aérea, cerca de 200 personas le dieron puñetazos y lo golpearon con objetos contundentes, también a su esposa Fabiana Rosales y a varios diputados opositores que lo reconocen como jefe del Parlamento y acudieron a recibirle.

2. Chencho Arias, en TRECE: “Ábalos mintió y ante un tribunal sería condenado”

El experimentado diplomático y colaborador de COPE, Inocencio Arias, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la polémica sobre la reunión entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas. Según Arias, hay dos cosas que han quedado totalmente claras y confirmadas. La primera, que el Gobierno ha mentido. Y la segunda, que la señora Delcy Rodríguez vulneró la legislación comunitaria.

Vídeo

“Hay dos cosas que han quedado muy claras. En primer lugar, lo que no puede negar el ministro es que el Gobierno ha mentido reiteradamente. Eso, el Gobierno. Y por otro lado, que la señora Delcy Rodríguez vulneró la legislación comunitaria, y España pertenece a la Unión Europea. Esa es otra cosa que el Gobierno no puede negar. Si hablaron durante 40 minutos o 31, la llamada al presidente o no... Eso, yo puedo creer lo que digan. Lo que está claro es que el ministro Ábalos mintió”, ha argumentado rotundo Arias.

3. El Congreso aprueba tramitar la proposición de ley de la eutanasia

La propuesta de ley de eutanasia ha pasado el primer filtro parlamentario con el apoyo de los grupos del Congreso, salvo el PP y Vox. El Pleno del Congreso ha aprobado, por 201 votos a favor, 140 en contra y dos abstenciones (el diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte y el de ERC Joan Capdevila), la toma en consideración de la proposición de ley socialista al igual que ya ocurriera con las dos anteriores que ha presentado este grupo en menos de dos años, que no salieron finalmente adelante por la disolución de las Cortes.

Chema Moya

La diputada socialista y exministra Carcedo ha sido la encargada de presentar la proposición que, en sus palabras "regula un procedimiento para ayudar a morir a los que sufren una enfermedad incurable". Asimismo, Carcedo ha indicado que de aprobarse la eutanasia "se debe ejercer de forma ordenada y con todas las garantías jurídicas y sanitarias". Además, ha precisado que serán las comunidades a través de sus servicios sanitarios las que lo lleven a cabo.

4. Facebook cancela su presencia en el Mobile World Congress por precaución ante el coronavirus

La red social Facebook ha decidido cancelar la presencia de sus empleados en la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que esta previsto se celebre del 24 al 27 de febrero, como medida de precaución por el brote del coronavirus, y se suma así a otras grandes empresas multinacionales que no acudirán este año al mayor evento mundial de la industria móvil.

Vídeo

"Como medida de precaución, los empleados de Facebook no asistirán al Mobile World Congress de este año debido a la evolución de los riesgos de salud pública relacionados con el coronavirus", señala un portavoz de la empresa en un comunicado remitido a Europa Press.

5. Jordi Mestre, en El Partidazo de COPE: "Messi pidió la vuelta de Neymar a Bartomeu, pero no le presionó"

Jordi Mestre, exvicepresidente del Barcelona, ha hablado de su salida de la junta directiva azulgrana siete meses después, en El Partidazo de COPE. "Salí bien con Bartomeu. No salí mal con nadie. Salí porque no estaba bien. Antes de enemistarme, di un paso atrás. No tengo que estar en situaciones que me incomodan. El Barcelona seguirá siendo el gran club que es".

Audio

Mestre ha reconocido pequeñas discrepancias con el área deportiva. "En 2015 se organizó una comisión de fútbol que tenía un criterio y yo tenía otro muy distinto. Tenía una situación que por salud no estaba en las condiciones buenas".