Las grandes dudas en la vuelta al trabajo por la improvisación del Gobierno, y otras claves del día

1. Las discrepancias y las dudas sobre la vuelta al trabajo ponen de nuevo en entredicho la gestión del Gobierno

Vídeo EFE

Muchos ciudadanos regresarán a sus trabajos este lunes, primera jornada laborable tras el fin de la restricción a las actividades económicas no esenciales, en la que se activará el dispositivo organizado por el Ministerio del Interior para reforzar los controles al transporte público y repartir mascarillas.

La gestión del Gobierno sigue sin convencer. La batalla contra el coronavirus la están ganando los profesionales sanitarios, pese a los errores más que constatados del Ejecutivo en el inicio de la pandemia. La de este lunes, vuelve a ser una decisión de gran calado y, como en ocasiones anteriores, no ha terminado de persuadir.

2. ¿Cuáles son las actividades que vuelven este lunes?

Vídeo Las recomendaciones de Moncloa si te incorporas este lunes al trabajo

Tras concluir el 9 de abril la restricción a las actividades no esenciales, este lunes regresará al trabajo el grueso de empleados afectados por esta prohibición y las únicas limitaciones a la actividad volverán a ser las recogidas en el decreto de estado de alarma inicial del 14 de marzo.

Ese decreto, que ordenó el aislamiento social y restringió los movimientos, determinó las actividades que dejaban de llevarse a cabo y las que se restringían con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos.

3. ¿Cuándo y dónde se entregarán las mascarillas en Madrid?

Vídeo

El Gobierno distribuirá entre este lunes y este martes 1,4 millones de mascarillas a los profesionales que se reincorporen al trabajo en la Comunidad de Madrid, un reparto que tendrá lugar entre las 6.00 y las 9.00 horas en "los principales intercambiadores y puntos de acceso" al transporte público de la región.

Así lo han comunicado a Efe fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid, encargada del dispositivo, que hace hincapié en recordar a la población que estas mascarillas están dirigidas a las personas que tengan que utilizar el transporte público para desplazarse a sus lugares de trabajo.

4. Una ex jefe del hospital de La Paz expone las asignaturas pendientes que deja la crisis del coronavirus

Ballesteros

Cuentan con el reconocimiento, agradecimiento y admiración de toda la sociedad española, pero arrastran asignaturas pendientes que les están poniendo a prueba en un momento de desafío como el que plantea la pandemia del coronavirus.

Los sanitarios se están dejando la vida para atender el colapso de los hospitales y suplen como pueden unas carencias que hace tiempo que deberían estar resueltas. Rosa A. Lama More, ex Jefe de Unidad de Nutrición infantil y enfermedades metabólicas del Hospital Infantil Universitario La Paz de Madrid, dibuja el panorama actual del sector y pide que no vuelva a quedar en el olvido cuando venzamos al virus.

5. Aperribay, en COPE: "Sólo queríamos que los jugadores pudieran hacer sus ejercicios en las instalaciones"

Audio

El presidente de la Real Sociedad atendió este domingo la llamada de Juanma Castaño en el #TertulionTJCope, en Tiempo de Juego, para explicar qué quiso decir el club txuri urdin con que la primera plantilla tenía la intención de volver a los entrenamientos este martes, idea que fue desechada tras la conversación mantenida entre Jokin Aperribay e Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes.

"Ha sido una llamada de entendimiento. No buscábamos polémica ni nos ha empujado nadie a querer hacerlo. Sólo queríamos que la actividad que hacían los jugadores en casa, pudieran hacerla en las instalaciones. Los jugadores iban a ir por separado, sin entrenadores ni otro personal. La mayoría de jugadores viven en pisos, y se había planteado esta posibilidad, no hay más. No buscábamos la vuelta al entrenamiento como lo conocemos. Además era una vuelta que se ofreció de forma voluntaria a los jugadores", aclaró Aperribay.