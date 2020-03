Las contundentes palabras de Martínez-Almeida sobre el cierre de Madrid en El Partidazo de COPE, noticias hoy

1. Martínez-Almeida, en El Partidazo de COPE: "Si es necesario cerrar Madrid, que se cierre"

Hablamos con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en El Partidazo de COPE sobre la gran crisis que sufre todo el país y, en especial, la capital, la ciudad más afectada hasta el momento por el coronavirus.

Sobre la situación que viven los hospitales de la ciudad, el alcalde reconoce que es muy complicada: “La situación es francamente complicada. Todos los sanitarios se merecen un monumento por su heroísmo y su profesionalidad en un momento dramático. Se merecen un homenaje permanente, y el mejor es no darles más trabajo del que ya tienen. Nos tenemos que quedar en casa, aunque sea muy complicado”.

2. Isabel Díaz Ayuso, en 'TRECE': "La sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos"

La presidenta de la Comunidad de de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dio positivo por coronavirus el lunes 16 de marzo, ha asegurado en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE que "no he tenido fiebre, me encuentro bien, pero estoy preocupada y ocupada por lo importante que es salvar vidas y que perdamos las menos vidas posibles".

Sobre los bulos que circulan por las redes que señalan que la sanidad está colapsada y que están "dejando morir a personas", la presidenta lo ha desmentido y ha explicado que "la sanidad madrileña no está colapsada como dicen los bulos, pero necesitamos más material del que nos envía el Ministerio de Sanidad. Y si no, que descentralicen como antes porque nos iba mucho mejor".

3. Los sanitarios, desprotegidos en la guerra contra el coronavirus por la falta de material médico

El fallecimiento con coronavirus de una enfermera de 52 años del Servicio Vasco de Salud, primera profesional de la Sanidad que ha muerto desde que se declaró la crisis del COVID-19, agrava el sentimiento de desprotección que está viviendo el personal sanitario de nuestro país.

La crisis del SARS-CoV-2 está generando una sobrecarga inimaginable en el sistema sanitario y en sus trabajadores. Son ellos los que están en primera línea de fuego de esta guerra. Una batalla contra un enemigo invisible y silencioso. El pasado martes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, anunciaba que 455 profesionales estaban contagiados. “Se trata de una cifra no deseable que agrava además la sobrecarga de los hospitales más afectados”, reconocía Simón.

4. Italia alcanza los 3.405 muertos con coronavirus y supera a China

Los fallecimientos en Italia por el coronavirus ascendieron hoy a 3.405, 427 más que el miércoles, con lo que este país se convierte en el primero del mundo en número de víctimas mortales, por delante de China (3.245).

El número de casos positivos actualmente es de 33.190 en Italia, mientras que ya han sido dados de alta 4.440 personas, según el último balance ofrecido en rueda de prensa por el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli.

5. California decreta la cuarentena de 40 millones de habitantes

El Gobernador de California, Gavin Newsom, decretó este jueves una cuarentena para los casi 40 millones de residentes del estado y ordenó el cierre de negocios no esenciales con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus en el estado.

La orden del demócrata llega en un momento en que los casos confirmados por COVID-19 en el Estado Dorado rondan el millar y los fallecidos contagiados por este virus alcanzaron las 19 personas. "Es hora de que todos reconozcamos que necesitamos hacer más", dijo el gobernador de la principal economía de Estados Unidos.