Las cárceles de España por dentro: de los módulos para madres con niños al área donde no entran los guardas

Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, ingresó este martes en la cárcel de Brieva (Ávila), la misma en la que cumple condena Urdangarin. La defensa de Quezada solicitó el traslado desde el centro penitenciario El Acebuche de Almería, donde estuvo recluida hasta este lunes, a una del centro peninsular. Así lo han indicado fuentes penitenciarias, que han precisado que la solicitud de la penada llegó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que finalmente resolvió que sea trasladada a Ávila.

Quezada aún no ha sido clasificada porque su condena todavía no es firme, pero la Audiencia Provincial de Almería le ha prorrogado la prisión provisional hasta un máximo de 16 años, 7 meses y 15 días en tanto se resuelven los recursos presentados contra la sentencia por su defensa y la acusación particular. Condenada a prisión permanente revisable, se había barajado su posible ingreso en la cárcel de Brieva (Ávila) o en la de Madrid I, que son centros penitenciarios para mujeres, aunque finalmente ha sido la primera la elegida por Instituciones Penitenciarias.

A colación del caso de Ana Julia Quezada, en COPE.es te contamos cómo son las cárceles de España, cuáles son las más peligrosas y cómo se dividen según el tipo de presos que recluyen.

Hay que tener en cuenta que existen diversos tipos de establecimientos penitenciarios en España: los Centros Penitenciarios de régimen ordinario, los Centros de Inserción Social, las Unidades de Madres, los Centros Psiquiátricos Penitenciarios y los servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

Centros Penitenciarios Ordinarios

Suelen poseer un módulo para presos preventivos, un módulo de aislamiento o alta seguridad para reclusos conflictivos o peligrosos, un módulo de mujeres, etc. También se encuentran en unidades separadas la enfermería, la biblioteca o el comedor. Existe un módulo universitario donde los internos pueden realizar estudios.

Además, hay módulos para presos de primer grado (los considerados peligrosos o inadaptados) y módulos para presos de segundo grado (el grueso de la población reclusa). Los que disfrutan del tercer grado están obligados acudir al centro para dormir de lunes a viernes con unos horarios preestablecidos.

Unidades de Madres

Son infraestructuras dependientes de los centros penitenciarios separadas arquitectónicamente del resto donde las internas madres clasificadas en régimen de tercer grado o segundo grado con flexibilidad pueden convivir con su hijo/a pequeño. Cuentan con escuela infantil. Existen módulos familiares en los que pueden convivir parejas con sus hijos menores de 3 años siempre que ambos miembros se encuentren encarcelados y cumplan el perfil de seguridad.

Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas

Es una medida alternativa al ingreso en prisión. Son centros especializados en los que se llevan a cabo estas tareas de reeducación y utilidad pública no remuneradas.

Por último encontramos los hospitales psiquiátricos penitenciarios que albergan internos que requieren asistencia hospitalaria.

En cuanto a las cárceles más conflictivas de España encontramos, entre otras, Estremera y Soto del Real. Aunque en 2017 Estremera se situó en décimo lugar en la clasificación de agresiones a funcionarios, el penal madrileño ha sido el que mas veces se ha situado en los tres primeros puestos. En 2013 fue la primera de España, en 2014 fue la tercera y en 2015 volvió a liderar.

Además, también sobresale el centro penitenciario de Morón de la Frontera (Sevilla). En él se juntan el elevado número de presos peligrosos y el récord de casos de sobredosis (4 al año). En ambos parámetros manda Morón. Por si fuese poco, cada año se encuentra muy arriba en la clasificación de agresiones a funcionarios.

Hay que tener en cuenta también la cárcel de A Lama (Pontevedra), que es la prisión de España con más muertes por causas no naturales en los últimos años: 56 desde el año 2000. Es la segunda en número de sobredosis después de Morón. Ambas contabilizan 38 casos, pero A Lama en 17 años y Morón sólo en 9. A Lama también es la segunda de España con mayor número de suicidios, con un total de 18.

Cárcel de Albolote (Granada). Llama la atención el elevado número de internos muertos en esta cárcel en lo que llevamos de década. Entre suicidios, sobredosis y muertos naturales (que a menudo no son tan naturales, sino por infartos derivados del consumo de drogas o por peleas), han fallecido 52 reclusos desde 2010.