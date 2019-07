Las ansias de poder de Sánchez e Iglesias dejan a España al borde de unas nuevas elecciones generales

1. El anhelo de Sánchez de tener “manos libres” dispara el riesgo electoral

El quinto encuentro de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias naufragó en menos de dos horas y lo hizo hasta el extremo de que, a su término, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, aparcó los ritos de apareamiento con Podemos y entró como un mihura en escena. Alto y claro acusó a Iglesias de frustrar toda posibilidad de acuerdo por su empecinamiento a entrar en el Consejo de Ministros. Tan desalentador diagnóstico vino acompañado de reproches tales como la falta de “lealtad, sinceridad y confianza” exigibles a todo interlocutor político.

El remate del ataque de contrariedad escenificado por Lastra llegó con la filtración por fuentes socialistas de la exigencia de Pablo Iglesias para sí de una vicepresidencia. Según las mismas fuentes, “ése ha sido el motivo del bloqueo” y lo que alargó la reunión a la hora y tres cuartos, en un clima enrarecido. Tal extremo fue desmentido por Podemos que endosó al presidente del Gobierno la amenaza de una repetición electoral. Las pedradas fueron de ida y vuelta. La ruptura total estaba servida y anticipó, sin margen de duda, una inminente investidura fallida.

2. Esta sería la fecha de la repetición electoral si Sánchez no consigue ser investido

El calendario de la investidura ya está desplegado sobre la mesa y hay días marcados en rojo, uno de ellos el 10 de noviembre, el domingo que podría albergar la repetición de elecciones si Pedro Sánchez no logra los apoyos necesarios antes del 23 de septiembre. La agenda se ha ordenado a raíz de una fecha, el 22 de julio, cuando el candidato del PSOE acudirá al Congreso, a las 12.00 horas, para exponer ante el pleno su programa de gobierno.

Lo previsto es que no fructifique la mayoría absoluta, tendrá que organizarse una segunda votación 48 horas después, tal y como establecen la Constitución y el reglamento del Congreso. Bastarán más síes que noes, es decir, la mayoría simple. Esto significa que el jueves 25 de julio también está marcado en rojo en el calendario.

3. Monasterio considera la reunión a tres un "primer paso" para formar gobierno en Madrid en septiembre

La portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha indicado que salen del encuentro a tres entre su formación, Partido Popular y Ciudadanos, "muy contentos" porque "que la gente hable es el primer paso para que se lleguen a acuerdos". Considera que lo de hoy es "sentar las bases para las futuras reuniones" y que con ello se han superado "algunas barreras que había".

Según la líder de Vox, de antemano se sabía que no iba a haber acuerdo de cara a mañana porque todos los partidos se habían comprometido a que no se cambiase el pleno a menos de 24 horas. "De hecho, la señora Ayuso dijo que no le gustaban las reuniones in extremis y nosotros creemos que tiene razón en esto", ha manifestado.

4. Estos son los esperados detalles de la precuela de "Game of Thrones"

El creador de "Game of Thrones", George R.R. Martin, reveló este martes varios detalles sobre la precuela de la serie que la cadena HBO rueda actualmente en Irlanda del Norte, que transcurrirá 5.000 años antes de la trama original y cuyo universo contará con más de cien reinos diferentes.



En una entrevista con la revista Entertainment Weekly, Martin reconoció que el proyecto aún no tiene un título definitivo pero su sugerencia es "The Long Night", opción que podría ser descartada porque el tercer capítulo de la octava temporada de "Game of Thrones" se denomina igual.

5. La Liga comenzará el viernes 16 de agosto con el Athletic Club-FC Barcelona

Juan Antonio Alcalá ya informó hace unas semanas en El Partidazo de COPE que el presidente de La Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, quería un partido importante para la primera jornada y ya dio la posibilidad de que ese encuentro fuera el Athletic-Barça porque además coincidía con la Semana Grande de Bilbao y este martes ha confirmado que ese primer choque de la temporada 2019-2020 será el duelo entre esos dos equipos y será el próximo viernes 16 de agosto a las 21h.

Los horarios serán oficiales la próxima semana y además según ha podido saber Juan Antonio Alcalá, Tebas programará además cuatro partidos para el sábado 17 de agosto, otros cuatro encuentros serán el domingo 18 de agosto y la primera jornada, en principio, se acabará el lunes 19 de agosto