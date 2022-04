La larga "batalla por la memoria", 1936-2021

Alfredo Valenzuela

"La memoria es un instrumento útil al servicio del poder" y "uno de los predilectos para silenciar el pasado", son conclusiones a las que ha llegado el historiador Miguel Ángel del Arco en "Cruces de memoria y olvido" (Crítica), primer estudio sobre los monumentos a los caídos de la Guerra Civil durante el franquismo y que abarca desde 1936 a 2021.

"La historia siempre ha perdido la batalla de la propaganda frente a la memoria, pero en cuanto ciencia social nos proporciona mucha mejor información del pasado, de sus complejidades, de sus texturas, de sus contradicciones", es la advertencia que Miguel Ángel del Arco incluye en la introducción a su estudio, que abarca toda la geografía española y en al que ha dedicado diez años de trabajo.

Profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y director de la colección de Comares de Historia Española Contemporánea, Del Arco también señala en el arranque de su libro que "la imposición o desarrollo de políticas de la memoria que persigan configurar una memoria oficial y única ha sido moneda común en la historia (...) La memoria colectiva no puede elevarse a referencia absoluta para aprender y desentrañar la complejidad de todo lo pasado".

Según el historiador, en el franquismo, "apelando al sufrimiento de la guerra civil y a los que encontraron su muerte en ella, se forzó una memoria colectiva que entroncaba con los valores de la dictadura, que sirvió a sus fines y que estuvo llena de exclusiones".

MEMORIA Y 'CRUZADA'

Preguntado sobre si se puede establecer alguna comparación entre la actual legislación de Memoria Histórica y Democrática y el empleo que el franquismo hizo de su pasado inmediato, el historiador ha dicho a Efe que "la legislación actual de la memoria histórica es parte de las tardías, pero al fin existentes, políticas de la memoria de un Estado democrático.

Ha añadido que "las del franquismo lo eran también, pero eran completamente excluyentes, utilizaban el pasado y la muerte de los fallecidos en el bando rebelde para su propio fin -legitimar la dictadura por medio de la supuesta 'Cruzada'-, además de excluir y borrar de la historia a las víctimas republicanas".

"Me parece lógico que un Estado democrático impulse unas políticas de memoria democrática para afrontar su doloroso pasado; lo importante es que no sean únicas sino plurales, propiciando la reconciliación de los españoles y la construcción de un futuro democrático".

Sobre un posible inventario de "cruces de los caídos", el historiador ha señalado que no todos los municipios españoles contaron con estos monumentos porque "construir las cruces era algo caro, que requería recursos, algo especialmente difícil en época de posguerra".

Pero ha añadido que "el franquismo siempre se aseguró de que los familiares de los fallecidos en el bando franquista contribuyesen a la conmemoración de la guerra civil; donde no fue posible, se inauguraran placas o inscripciones en su recuerdo".

"Es imposible hacer un estudio cuantitativo que valore cuántas cruces se sembraron por España. En provincias del norte, como La Rioja, sabemos que en torno a la mitad de los municipios tenían cruces a los caídos; en el sur, donde las poblaciones contenían más habitantes, suponemos que tuvieron que ser incluso más", ha añadido.

SIGNIFICADO, ESTILO Y ESTÉTICA

De todos estos monumentos, ha señalado como uno de los más peculiares el de Cervera de Pisuerga (Palencia) porque "las autoridades franquistas solían rechazar los proyectos de construcción que contenían esculturas, porque temían que no fuesen de buena calidad o que ofreciesen un significado del conjunto que escapase a su control, pero, sin embargo, en esta localidad encontramos a una mujer -posiblemente una madre- cogiendo en brazos el cuerpo muerto de un soldado caído."

"El significado, estilo y estética de los monumentos no dejaban lugar a dudas: eran excluyentes, presididos por la cruz, concebidos para honrar solo a los caídos del bando insurgente y olvidando a los republicanos", señala el historiador en su libro.

Además de los propios monumentos, Del Arco ha revisado el Archivo General de la Administración, el de la Secretaría General del Movimiento, el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y el Archivo General Militar de Ávila, entre otros.

Sobre "Cruces de memoria y olvido" ha asegurado que "no es un libro de urgencia, sino el resultado de varios años de trabajo y de pensamiento. Algo a lo que no estamos demasiado acostumbrados los historiadores, y que me hace estar más satisfecho."

Del Arco se decidió a abordar este trabajo cuando se acababa de aprobar la Ley de la Memoria Histórica: "España estaba entonces inundada de las llamadas 'guerras de memorias', había un debate sobre qué recordar, si era conveniente recordar la guerra civil,... Mientras que los familiares de los republicanos reclamaban dignificar la memoria de sus seres queridos. Me pregunté entonces sobre si el franquismo había tenido unas políticas de la memoria hacia sus seres queridos, entonces me encontré con las omnipresentes cruces a los caídos y pensé que podía ser un buen asunto".