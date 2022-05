El jurado del Princesa de Comunicación y Humanidades inicia deliberaciones

Los diecisiete miembros del jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades -diez hombres y siete mujeres- han iniciado este martes en Oviedo sus deliberaciones para elegir al galardonado de entre 40 candidatos de 16 nacionalidades.

El presidente del tribunal, el filólogo y exdirector de la Real Academia Española, Víctor García de la Concha, será el encargado de hacer público mañana, miércoles, el nombre del elegido entre un elenco en el que hay varios autores relacionados con la filosofía, ha apuntado.

"El problema no es que falten buenos candidatos es que sobran buenos candidatos. Será difícil la elección", ha vaticinado a preguntas de los periodistas tras sostener que hay aspirantes "de todo tipo", entre los que destacan poetas, ensayistas y novelistas.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, que ha asegurado que hay una amplia variedad de aspirantes, todos ellos "susceptibles de ganar el premio".

La periodista y escritora ha destacado que entre los miembros del jurado no existen "prejuicios" y todos se muestran "bastante receptivos" a escuchar los argumentos del resto.

"Lo que tiene de bueno de estar en el jurado es que aprendes mucho. Aprendes de lo que dicen de los demás cuando defienden una candidatura", ha precisado.

Por su parte, el director del Museo del Prado -galardonado el año pasado en la categoría de Comunicación y Humanidades-, Miguel Falomir, ha afirmado que esta edición reúne candidatos de procedencias "muy dispares", por lo que cualquiera puede entrar en la nómina de unos premios que cuentan con un gran "nivel de excelencia".

La directora del Centro de Estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid, Taciana Fisac, ha dicho que este año las deliberaciones se presentan "muy interesantes", y ha apostado por "diversificar", dado que "quizá hay un exceso del mundo anglosajón" entre los distinguidos otros ejercicios.

"Incluso Europa no está representada del modo que debería. En España tenemos una mentalidad que se dirige más hacia el Atlántico, pero no sé qué ocurre que otras zonas del mundo no las miramos demasiado", ha puntualizado.

La consultora estratégica senior en ComunicaTech y expresidenta de la junta directiva de Wikimedia Foundation, María Sefidari, también ha destacado el "alto nivel" que existe entre todos los nombres que aspiran al galardón.

Así lo ha subrayado también el presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, quien ha dicho que le gustaría que el premio distinguiera al mundo del periodismo, un sector que vive "mucha incertidumbre" ante la irrupción de las redes sociales y las plataformas digitales que "están precarizando el trabajo y cada vez es más difícil discernir entre la realidad y la propaganda".

Este será el segundo de los ocho galardones en fallarse este año, después de que se distinguiera con el de las Artes a la cantaora Carmen Linares y la bailaora y coreógrafa María Pagés por una trayectoria de varias décadas en la que "han ensanchado el cante y el baile desde el respeto por la tradición, apostando por ampliar sus cauces expresivos, impulsando así el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial".

El de Comunicación y Humanidades, destinado a distinguir "la labor de cultivo y perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas consideradas como actividades humanísticas y de lo relacionado con los medios de comunicación social en todas sus expresiones", recayó en 2021 en la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, un icono del feminismo moderno por su lucha en favor de la igualdad.