Trump critica gravemente a Arabia Saudí y otras claves del día

1. Trump sobre la muerte de Khashoggi: "Fue el peor encubrimiento de la historia"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado a sus aliados de Arabia Saudí, al considerar que orquestaron un "encubrimiento" de la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi y que la operación fue "un completo fiasco".

Asked about Jamal Khashoggi's killing, Pres. Trump says, "They had a very bad original concept, it was carried out poorly, and the cover-up was one of the worst in the history of cover-ups." https://t.co/yWbkmZqSbG pic.twitter.com/nDnxYJcedE