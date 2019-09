Jueves, 5 de septiembre de 2019 (22.00 GMT)

GOBIERNO INVESTIDURA

PSOE y U.Podemos confían en nuevas reuniones tras fracasar en su reencuentro

El PSOE y Unidas Podemos han fracasado este jueves en su reencuentro tras más de un mes sin contactos, pero no dan por cerrada la vía de un posible acuerdo y se han emplazado por ello a próximas reuniones para desatascar la investidura de Pedro Sánchez.

El PSOE constata las diferencias con Podemos pero ve "factible" el acuerdo

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho ese jueves, tras más de cuatro horas de reunión con Podemos, que constata las diferencias con la formación, pero ha asegurado que el acuerdo es "factible" y para ello seguirán trabajando en las próximas horas y días.

Podemos sale de la reunión "preocupado" por la postura "inamovible" del PSOE

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha manifestado la preocupación de su formación tras más de cuatro horas de reunión con el PSOE para buscar un acuerdo de investidura porque, a su juicio, la posición socialista ha sido "inamovible", al insistir en la vía del "partido único" en el Gobierno.

Sánchez: "Saber negociar es querer negociar, no imponer sino acordar"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha apelado este jueves en los Desayunos Efeminista, antes de la reunión de los dos partidos, a la voluntad de negociar y ha dicho que "saber negociar es querer negociar, no imponer sino acordar" y buscar una "tercera vía" entre dos posiciones que a priori pueden parecer "antagónicas".

Podemos sigue exigiendo a PSOE competencias en empleo y transición energética

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha adelantado, también antes de la ronda negociadora, que su partido seguirá exigiendo al PSOE competencias en Trabajo y Transición Energética y que la coalición es un requisito necesario para pactar.

Torra dice que JxCat votará no a Sánchez: No hay motivo para cambiar el voto

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este jueves que los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso votarán no a una posible investidura de Pedro Sánchez ya que, tras conocer la última propuesta socialista, "no hay motivo -ha dicho- para cambiar el sentido del voto".

FERNÁNDEZ OCHOA

La familia de Fernández Ochoa espera la autopsia para poder despedirla

La familia de la medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa espera a que el juez dé por finalizados los trabajos de identificación del cadáver y la autopsia para poder despedirla en el tanatorio de Cercedilla, en la sierra de Madrid. A lo largo de la mañana de hoy, el equipo forense ha practicado la autopsia al cadáver de la esquiadora, encontrado ayer por un guardia civil fuera de servicio en el pico de La Peñota en el cuarto día del operativo de búsqueda.

ESPAÑA PIB

Calviño asegura que España mantendrá un crecimiento cercano al 2 % en 2020

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que España seguirá liderando "el crecimiento económico de la UE" y que todo apunta a que crecerá cerca del 2 % en 2020, en línea con la previsión actual del Gobierno del 1,9 %. En los desayunos Efeminista, Calviño ha señalado también que el Gobierno tiene que prepararse para "para lo peor", respecto a la posibilidad de que el Reino Unido salga de la UE sin acuerdo.

ESPAÑA BREXIT

El Gobierno cita a las comunidades para prepararse ante un brexit duro

Madrid.- El Gobierno ha revisado en una reunión de la Comisión Interministerial sobre el brexit todos sus planes de contingencia para afrontar las consecuencias de una posible salida sin acuerdo del Reino Unido de la UE, y ha decidido citar a las comunidades autónomas para actuar de forma coordinada.

JUSTICIA PROCÉS

Juez imputa a ocho mandos de la Policía por las cargas del 1-O en Barcelona

El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1-O ha citado como investigados a ocho inspectores jefe de la Policía Nacional que fueron los responsables de los dispositivos en 27 puntos de votación de la capital catalana.

TRÁFICO VERANO

220 muertos en las carreteras en julio y agosto, la mejor verano desde 2014

Los meses de julio y agosto han terminado con 220 muertos en las carreteras, 40 menos que las vacaciones del año pasado, en lo que supone la mejor cifra de siniestralidad vial desde el año 2014.

SALUD LISTERIOSIS

Sanidad propondrá a las comunidades revisar el protocolo de la listeria

El Ministerio de Sanidad va a proponer a las comunidades una revisión del protocolo de la listeria tras el brote de Andalucía, mientras trabaja en un nuevo decreto de vigilancia en salud pública para mejorar las notificaciones de enfermedades de declaración obligatoria. Por su parte, la Junta enviará las muestras de listeriosis endémica del 2018 y 2019 al Centro Nacional de Microbiología para pulsar la trazabilidad de la bacteria que ha provocado el brote de este verano.

ESPAÑA ÓSCAR

"Dolor y gloria", de Almodóvar, candidata española en la carrera por el Óscar

"Dolor y gloria", la cinta autobiográfica de Pedro Almodóvar, es la seleccionada por la Academia Española de Cine para competir por el galardón a mejor película internacional en la 92 gala de los Óscar, que se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Dobly de Los Ángeles, en Estados Unidos. El director ha señalado que "no será fácil estar entre las cinco nominadas porque hay mucha competencia".

PALEONTOLOGÍA GENOMA

Yamnaya, la tribu esteparia que invadió Iberia, llevó su cultura hasta India

Los yamnaya, la tribu esteparia que tras conquistar Europa llegó hasta la Península Ibérica y reemplazó el genoma ibérico prehistórico hace unos 5000 años, avanzó después por Asia y el subcontinente indio, una gran área geográfica por la que no solo dejó su huella genética sino también su lengua y su cultura. La increíble historia de este pueblo nómada procedente de las estepas situadas entre el Mar Caspio y el Mar Negro -actual Rusia- ha sido reconstruida en varios estudios por dos reconocidos genetistas: David Reich, de la Harvard Medical School (EEUU) y Carles Lalueza-Fox, del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona.