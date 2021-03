Jueves, 18 de marzo de 2021

LEY EUTANASIA -Madrid- España se convertirá este jueves en el séptimo país del mundo que despenaliza la eutanasia al aprobarse definitivamente la ley que regula esta práctica en el pleno del Congreso, al que acuden varias familias que desde hace años luchan por el "derecho a morir dignamente" y el suicidio asistido.

(foto)(vídeo)(audio)(infografía)

LEY EUTANASIA (CRÓNICA) -Porto do Son (A Coruña)- Ramón Sampedro Cameán murió el 12 de enero de 1998 tras ingerir veneno y abrió un debate en España sobre el derecho a morir dignamente que le convirtió en el símbolo de la demanda de una ley de eutanasia que este jueves, 23 años después, será aprobada en España.

(foto)(vídeo)

MOCIÓN CENSURA -Cartagena (Murcia)- El pleno de la Asamblea Regional de Murcia vota la moción de censura presentada por Cs y PSOE contra el Gobierno de coalición, que requiere de 23 apoyos para salir adelante y previsiblemente no prosperará después de que los tres diputados expulsados de Vox hayan anunciado su voto en contra.

(foto)(vídeo)(audio)

CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Las autoridades sanitarias españolas están pendientes de las conclusiones que anuncie hoy la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre la vacuna de AstraZeneca tras analizar los casos de trombosis en pacientes vacunados con este fármaco, mientras la tendencia descendente de los contagios se ha estancado en las últimas horas.

(foto)(vídeo)(infografía)

CORONAVIRUS CIENCIA -Madrid- La pandemia ha puesto de relieve la debilidad de las infraestructuras sanitarias y científicas, pero también que si no se invierte más en I+D+i España corre el riesgo de convertirse en un país "subalterno" en el contexto mundial, según concluye un informe de la Fundación Alternativas que han coordinado los investigadores Vicente Larraga y Mariano Barbacid.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 12204392, 7881826 y otros)

INMIGRACIÓN CANARIAS -Madrid- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece en el Senado a petición del PP y Coalición Canaria para dar cuenta del avance de las medidas adoptadas por el Gobierno para intentar frenar la crisis migratoria en el archipiélago canario ante la llegada masiva de inmigrantes.

(foto)(vídeo)(audio)

INSTITUTO CERVANTES - Madrid - 30 años creando hispanistas es el lema de la campaña institucional con la que el Instituto Cervantes celebra sus primeras tres décadas de vida, de las que hará balance su director, Luis García Montero.

(foto)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 2291269, 13166088 y otros)

INFORME UNIVERSIDADES -Barcelona- Muchas universidades españolas incumplen los requisitos en vigor en materia de oferta docente, actividad investigadora y plantillas, en algunos casos con la aquiescencia de las autoridades de algunas comunidades autónomas, según el informe anual que hoy presenta el Observatorio del Sistema Universitario.

FERNÁN GÓMEZ CENTENARIO (ENTREVISTA) - Madrid- Coincidiendo con las celebraciones del centenario del nacimiento de Fernando Fernán Gómez (Lima,1921-Madrid-2007), el Museo del Prado estrena este sábado "Soldado", una pieza teatral escrita por el propio académico que será representada junto a la "Rendición de Breda" de Velázquez por Daniel Ortiz, que habla del proyecto con EFE.

(foto)(Recursos de archivo de Fernan Gómez en www.lafototeca.com en URL bit.ly/1l9exED)

SALUD ALERGIAS.- Madrid.- A las puertas de la primavera, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica presenta el mapa completo de las 62 estaciones de control de pólenes que funcionan en España, en un momento en el que el uso generalizado de la mascarilla está influyendo en la evolución e incidencia de esta dolencia.

TIEMPO FIN DE SEMANA -Madrid- El frío de "riguroso invierno" y nevadas en cotas muy bajas en amplias zonas del país serán los protagonistas del final de la semana, puente de San José en varias comunidades, y del inicio de la primavera, debido a la formación de una borrasca mediterránea y a la llegada de una masa de aire frío procedente del ártico.

(foto)(vídeo)

GASTRONOMÍA REDES (ENTREVISTA)-Logroño- El canal de cocina "Anna recetas fáciles" encandila a nueve millones de seguidores en las redes sociales con recetas tradicionales y sencillas, en los que utiliza ingredientes que cualquiera puede encontrar en su nevera para elaborar "comida de hacer en casa", ha explicado a Efe su responsable, Anna Terés, desde sus fogones de Logroño.

(foto) (audio) (vídeo)

AGENDA NACIONAL

===============

POLÍTICA

--------

09:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El Pleno del Congreso debate y vota las enmiendas procedentes del Senado relativas al proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Congreso.

10:00h.- Madrid.- SENADO EXTERIORES.- La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado dictamina varios acuerdos internacionales. Palacio del Senado.

10:00h.- Madrid.- SENADO INSULARIDAD.- Comparecencias ante la ponencia de estudio sobre la insularidad del Senado de los presidentes de los Cabildos Insulares de El Hierro (10:00), de La Gomera (10:50), de La Palma (11:40) y de Tenerife (12:30). Palacio del Senado.

10:30h.- Cartagena (Murcia).- MOCIÓN CENSURA.- El pleno de la Asamblea Regional de Murcia somete a votación la moción de censura presentada por Cs y PSOE contra el Gobierno de coalición de Murcia, que requiere de 23 apoyos para salir adelante, pero el anunciado voto en contra de tres diputados tránsfugas de Vox hará previsiblemente que no prospere. Asamblea Regional .

10:30h.- Madrid.- IMAGEN ESPAÑA.- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, presenta la campaña Spain for Sure 2, protagonizada por extranjeros que han decidido quedarse a vivir en España, para impulsar la imagen exterior de España. Teatro Real de Madrid.

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA MACEDONIA.- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Macedonia del Norte, Bujar Osmani, con quien celebrará un almuerzo y posterior rueda de prensa. Palacio de Viana.

15:30h.- Madrid.- POLÍTICA TERRITORIAL.- El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, comparece a petición propia y de varios grupos parlamentarios en la Comisión de Política Territorial y Función Pública en el Congreso para informar de las líneas generales de su departamento. Congreso.

JUSTICIA-INTERIOR

-----------------

09:00h.- Madrid.- REGISTRO CIVIL.- El Pleno del Congreso debate el dictamen de la proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 20/2011 de Registro Civil, que a su vez modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Congreso de los Diputados.

10:00h.- Madrid.- CASO PÚNICA.- El juez que investiga el caso de corrupción Púnica, que acumula más de 10 piezas separadas, ha citado a declarar a varios testigos. Audiencia Nacional. Calle García Gutiérrez.

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- CASO AUSBANC.- La Audiencia Nacional afronta la recta final del juicio al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda; al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, y a otros ocho acusados de formar parte de una supuesta trama de extorsión a bancos y empresas en una sesión en la que está previsto que las partes comuniquen sus conclusiones definitivas tras la declaración del último testigo y la audición de las escuchas telefónicas que quedan por reproducir. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico.

10:15h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ofrece una rueda de prensa para abordar, entre otros asuntos, sus últimas instrucciones a las policías de Tráfico y la accidentalidad en la pandemia. Fiscalía General del Estado.

11:30h.- Madrid.- INTERIOR DESPARICIONES.- El ministro del Interior preside por videoconferencia una reunión con asociaciones de familiares de personas desaparecidas.

15:30h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Representantes de varias asociaciones y plataformas en defensa de la bicicleta y la motocicleta comparecen en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso en relación al programa de trabajo sobre la estrategia española de seguridad vial 2021-2030. Congreso.

16:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- La directora de la Guardia civil, María Gámez, comparece ante la Comisión de Interior del Congreso para informar de las líneas generales en el ámbito de sus competencias durante la actual legislatura. Congreso.

16:00h.- Madrid.- COMISIÓN KITCHEN.- Los comisarios de la Policía Nacional Felipe Eduardo Lacasa Córdoba y José Antonio Rodríguez González comparecen en la Comisión del Congreso de los Diputados que investiga la operación de espionaje Kitchen.

SOCIEDAD

--------

08:15h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico participa por videoconferencia en la reunión del Grupo de Crecimiento Verde.

09:00h.- Madrid.- LEY EUTANASIA.- El Congreso aprueba definitivamente la ley de la regulación de la eutanasia, tras su paso por el Senado. Congreso de los Diputados.

09:00h.- Madrid.- REFORMA RTVE.- Concluyen las comparecencias de candidatos a vocales del Consejo de Administración de RTVE en la Comisión de Nombramientos del Senado, que recibe a los últimos 15 aspirantes antes de que el pleno de la Cámara Alta elija la semana próxima a los cuatro miembros que le corresponde designar. Palacio del Senado.

09:30h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- La ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico asiste por videoconferencia a al Consejo Informal de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea.

10:00h.- Madrid.- CORONAVIRUS CIENCIA.- La Fundación Alternativas presenta en un acto "online" su tercer Informe sobre la Ciencia y la Tecnología: Cómo reconstruir el sistema de I+D+i tras la pandemia.

10:00h.- Madrid.- INMIGRACIÓN CANARIAS.- El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece a petición del PP y Coalición Canaria para informar sobre la política migratoria del Gobierno y las medidas que ha adoptado ante la llegada masiva de inmigrantes al archipiélago canario. Senado.

10:00h.- Madrid.- TIEMPO BALANCE.- Rueda prensa de la Aemet para presentar el balance climático del invierno de 2020/21 y la predicción estacional para la primavera. Madrid.

10:30h.- Madrid.- IGUALDAD CONCILIACIÓN.- El Club de Malasmadres y DKV Salud presentan en rueda de prensa los resultados de la encuesta La Hora de Cuidarse y respirar, que analiza los efectos de la pandemia en la salud mental de las mujeres. https://us02web.zoom.us/j/84904608412

11:00h.- Madrid.- SALUD ALERGIAS.- La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica celebra una rueda de prensa para dar a conocer el mapa completo de las 62 estaciones aerobiológicas en España y abordar el tema de mascarillas en alérgicos.

11:00h.- Madrid.- INE DEMOGRAFÍA.- El INE publica la estadística del padrón de españoles residentes en el extranjero a 1 de enero de 2021.

11.30h.- Madrid.- RACISMO INTERNET.- Presentación en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de un "protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea".

11:45h.- Madrid.- LEY EUTANASIA.- La Asociación Española de Abogados Cristianos se concentra en el Congreso de los Diputados en rechazo a la Ley de la Eutanasia. Congreso de los Diputados.

12:00h.- Madrid.- LEY EUTANASIA.- Derecho a Morir Dignamente se concentra en la Puerta del Sol en la jornada en que previsiblemente se aprobará la ley de regularización de la eutanasia en el Congreso de los Diputados. Puerta del Sol.

12:00h.- Madrid.- LIBRO FEMINISMO.- La vicepresidenta primera del Gobierno interviene en la presentación del libro Al amparo del feminismo, de Amparo Rubiales y Octavio Salazar. Instituto Cervantes.

12:00h.- La Línea de La Concepción (Cádiz).- TECNOLOGÍA SATÉLITES.- Julián Fernández, el joven gaditano que en diciembre de 2019 envió al espacio un minisatélite diseñado por él, un cubo de unos cinco centímetros que puede llevar señal de Internet a los lugares más recónditos del planeta, presenta hoy un acuerdo por el que la compañía WISeKey implementará el desarrollo a bajo coste de estos artilugios. Rueda de prensa telemática.

12:00h.- Málaga.- SOCIEDAD MIGRACIÓN.- Firma del protocolo de actuación para el fomento de una migración segura, ordenada y regular con respeto efectivo de los derechos de las personas migrantes. Ayuntamiento.

12:15h.- Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, comparece ante la Comisión de Transición Ecológica.

13:00h.- Madrid.- ACUERDO DEPENDENCIA.- Firma del Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la plena implementación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Canal de YouTube de la Vicepresidencia Segunda.

13:00h.- Madrid.- LEY INFANCIA.- Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Congreso.

15:00h.- Madrid.- COMISIÓN EDUCACIÓN.- La Comisión de Educación y Formación Profesional debate y vota varias proposiciones no de Ley sobre un cheque escolar, o para impulsar una planificación de la acción educativa en el exterior, para garantizar la independencia del presidente del Consejo Escolar del Estado o para reducir el exceso de burocracia y mejora en la gestión en los centros de enseñanza, entre otras. Congreso.

15:30h.- Madrid.- EXTERIORES SALUD.- La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, formaliza la puesta a disposición del Sistema Nacional de Salud del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START por sus siglas en inglés) de la AECID junto con la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

18:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- Rueda de prensa de seguimiento de la pandemia por COVID-19.

19:00h.- Madrid.- RELIGIÓN JESUITAS.- Jesuitas Familia celebra el arranque del Año de la Familia (19 de marzo) a través de un acto virtual en el que participarán expertos en esta materia. Enlace zoom: https://zoom.us/j/91660530928.

.- Barcelona.- INFORME UNIVERSIDADES.- Presentación del informe anual de las universidades españolas por parte del Observatorio del Sistema Universitario.

CULTURA

-------

10:00h.- Madrid.- INSTITUTO CERVANTES.- El Instituto Cervantes cumple 30 años y con este motivo su director, Luis García Montero, presenta en rueda de prensa el balance de la institución en estas tres décadas, la programación especial con motivo del aniversario, así como la campaña institucional 30 años creando hispanistas.. Instituto Cervantes.

11:00h.- Madrid.- TEATRO DANZA.- "Carmen" fue el primer ballet que puso en pie la Compañía de Antonio Gades cuando el maestro ya había fallecido, una obra llena de fuerza y pasión que pone en valor a una mujer en busca de su libertad, alejada del mito de "devora hombres" que la ha perseguido, que ahora vuelve a los escenarios madrileños.

11:00h.- Zaragoza.- PINTURA GOYA.- Fundación Ibercaja presenta la incorporación al Museo Goya del cuadro "San Ignacio de Loyola", pintado por Francisco de Goya y que se suma a la colección permanente, procedente de una colección privada, para su exhibición. Museo Goya (Espoz y Mina, 23).

11:30h.- Bilbao.- MUSEO BILBAO.- Presentación de la instalación multimedia de Antoni Muntadas "La ciudad vacía", que toma Bilbao y su urbanismo como punto de partida para una investigación más amplia en torno al espacio público y la arquitectura. Museo Bellas Artes.

12:00h.- Barcelona.- DANZA MERCAT.- Olivier Dubois presenta en el Mercat de les Flors "My body of coming forth by day", un solo en el que el coreógrafo y bailarín francés recrea fragmentos de algunos de los 60 espectáculos que ha interpretado.

13:00.- Valencia.- MARÍA DEL MAR BONET.- La cantante Maria del Mar Bonet presenta su nuevo disco, grabado en directo en el Teatre Micalet, donde ofrecerá dos conciertos el 20 y 21 de marzo. Teatre Micalet, c/. Guillem de Castro, 73.

13:00h.- Madrid.- PREMIO ARTE - Gala de medallas de oro y distinción de honor de la Academia de las Artes Escénicas de España. Calle Velázquez, 8.

13:30h.- Madrid.- RAYDEN DISCO.- "Showcase" del músico madrileño Rayden por la publicación de un nuevo disco, "Homónimo", con el que completa la trilogía iniciada con "Antónimo" y "Sinónimo". Noviciado, 7.

AGENDA GOBIERNO

===============

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

12:00 h. Interviene en la presentación del libro Al amparo del feminismo, de Amparo Rubiales y Octavio Salazar, en la sede del Instituto Cervantes de Madrid (C/ Alcalá 49).

Asiste la ministra de Defensa.

16:30 h. Preside de forma telemática la reunión de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios de Estado.

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

13:00 h. Preside, en la sede del Ministerio, la firma del Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia para la plena implementación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con los secretarios generales de UGT y de CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente, y con el presidente de la CEPYME y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva.

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

09:00 h. Es entrevistada en el programa Más de uno de Onda Cero.

10:45 h. Clausura el acto de presentación del programa de oficinas de la plataforma Acelera Pyme.

18:30 h. Interviene de forma telemática en la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, en la sesión Innovación para la inclusión.

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

08:15 h. Participa por videoconferencia en la reunión del Grupo Europeo de Crecimiento Verde.

09:30 h. Interviene por videoconferencia en el Consejo informal de Medio Ambiente de la Unión Europea.

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 1

0:30 h. Participa en el lanzamiento de la campaña Spain for Sure 2, en el Teatro Real.

12:00 h. Recibe al ministro de Asuntos Exteriores de la República de Macedonia del Norte, Bujar Osmani, y a las 14:00h, ofrecen una rueda de prensa conjunta, en el Palacio de Viana.

16:30 h. Mantiene un encuentro telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Chile.

19:30 h. Mantiene un encuentro telefónico con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Federativa de Brasil, Ernesto Araujo.

MINISTRO DE JUSTICIA

10:00 h. Preside por vía telemática la Conferencia Sectorial en materia de Administración de Justicia.

MINISTRA DE DEFENSA

18:30 h. Preside, en la sede del Ministerio, la reunión técnica de Sanidad Militar.

MINISTRA DE HACIENDA

09:00 h. Es entrevistada en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER.

MINISTRO DEL INTERIOR

11:30 h. Preside por videoconferencia una reunión con asociaciones de familiares de personas desaparecidas.

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

10:00 h. Visita las obras de integración del ferrocarril en el barrio del Puche y el enlace con el tramo Río Andarax-El Puche, en Almería.

11:00 h. Visita la estación ferroviaria histórica de Almería.

12:00 h. Visita las obras de rehabilitación del Cable Inglés, antiguo cargadero de mineral, en el Puerto de Almería.

MINISTRA DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

10:00 h. Clausura por videoconferencia el acto sobre Certificados Profesionales de Google, que impulsan la formación para el empleo en competencias digitales.

MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

09:00 h. Es entrevistada en el programa Primera Hora de Canal Extremadura Radio.

09:30 h. Visita el Ayuntamiento de Mérida (Badajoz).

10:00 h. Interviene en la Asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida.

11:00 h. Comparece ante los medios de comunicación, junto al alcalde de Mérida, finalizada la reunión de la Asamblea, en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

11:30 h. Se reúne con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la sede de la Presidencia.

12:30 h. Se reúne con agentes sociales y económicos, en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

10:00 h. Se reúne con representantes de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA y, finalizada la reunión, a las 11:45h, ofrecen una rueda de prensa conjunta.

13:00 h. Asiste al acto de presentación de la contraetiqueta Denominación de Origen Protegida (DOP) Jumilla, en la sede del Ministerio.

22:00 h. Es entrevistado en el programa 24 horas con Marc Sala, en RNE.

MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

15:30 h. Comparece en la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento.

MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE

11:00 h. Se reúne con el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en la sede del COE (C/ Arequipa, 13).

11:30 h. Interviene en el acto organizado por el COE con deportistas y la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

13:00 h. Interviene en la gala de entrega de las Medallas de Oro y Distinciones de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, en el Hotel Wellington (C/ Velázquez, 8).

MINISTRA DE SANIDAD

09:00 h. Interviene en el Pleno del Congreso de los Diputados en el debate de la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia y del proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MINISTRO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

12:30 h. Interviene en la presentación del vehículo Hyperloop Zeleros, en el Museo de las Ciencias de Valencia (Avenida del Profesor López Piñero, 7).

MINISTRA DE IGUALDAD

09:30 h. Mantiene una reunión con el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz Cruz, en el Palacio de la Merced (Plaza de Colón s/n).

10:00 h. Interviene en la Conferencia Conciliación y corresponsabilidad: Plan Corresponsables, políticas del Gobierno, en la sede de la Diputación de Córdoba.

11:30 h. Atiende, junto al presidente de la Diputación de Córdoba, a los medios de comunicación.

13:00 h. Mantiene un encuentro con las secretarias generales de los sindicatos CCOO y UGT de Andalucía.

19:15 h. Es entrevistada en el programa La Ventana de Andalucía de la Cadena SER.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

10:00 h. Comparece en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado para informar sobre la gestión de su Departamento en la crisis del COVID-19.

MINISTRO DE UNIVERSIDADES

16:00 h. Mantiene una reunión telefónica con la diputada federal del Estado de Querétaro de México Marcela Torres Peimbert.

edn/mmg

Redacción Efe Nacional

(34)913 467 186

nacional@efe.com

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica clientes@efe.com

Para información sobre fototeca contactar con el correo lafototeca@efe.com