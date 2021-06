Jueves, 3 de junio de 2021 (22.00 horas)

CORONAVIRUS PANDEMIA

La incidencia, estable en 118 casos, y muy lejos aún de la nueva normalidad

La evolución de la pandemia sigue su ligero descenso con una incidencia acumulada de 118,2 casos por cada 100.000 habitantes, tres décimas menos que ayer, y superior aún en casi 60 puntos al objetivo de la nueva normalidad (menos de 50 casos).

CORONAVIRUS VACUNAS

España roza los 10 millones de inmunizados con vacuna previstos esta semana

España roza ya la previsión del Gobierno de llegar en la primera semana de junio a los 10 millones de inmunizados (9.979.204), algo más del 21% de la población protegida con la vacuna completa contra la covid-19, y encara este mes el reto de cumplir con el próximo hito en la lucha contra la pandemia: 15 millones de inmunizados a comienzos de la segunda quincena.

CORONAVIRUS RESTRICCIONES

Rebelión autonómica contra las limitaciones al ocio nocturno y la hostelería

Las restricciones al ocio nocturno y la hostelería acordadas por el Ministerio de Sanidad y una mayoría de comunidades han levantado una rebelión en otro nutrido grupo de autonomías, que se niega a acatarlas al verlas como una imposición que invade competencias, por lo que amenazan recurrirlas.

INDULTOS PROCÉS

El Gobierno considera que el Consejo de Europa avala la actuación de España

El Gobierno considera que el informe del Consejo de Europa que insta a España a "considerar el indulto o la excarcelación" de los líderes del procés, "avala la actuación" de España en esta materia pese a que "parte de un planteamiento erróneo" que merece un "reproche general del Gobierno de España"

REINO UNIDO TURISMO

En peligro la llegada de cerca de 12 millones de británicos

España puede perder más de 12 millones de turistas británicos de aquí a fin de año tras la decisión del gobierno de aquel país de mantener en ámbar a todo el territorio español, lo que significa que a la vuelta a su país deben hacer cuarentena o presentar una PCR negativa en covid 19.

CASO NEURONA

Exsenadora de Podemos: Sobresueldos eran "vox populi" pero no puedo concretar

La exsenadora de Podemos Celia Cánovas ha afirmado ante el juez que investiga la gestión de Podemos que "había sobresueldos porque era 'vox populi'", pero no sabe cómo se concretaban, porque ella no formaba parte de la dirección ni vio nóminas, y dejó de donar porque "imaginaba lo que podía pasar".

PARTIDOS PP

Casado sobre Cospedal: No tiene nada que ver con mi responsabilidad en el PP

El presidente del PP, Pablo Casado, ha eludido este jueves comentar la imputación de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen porque se trata de una cuestión que, en su opinión, "nada tiene que ver" con su responsabilidad como presidente del PP.

COMISIÓN KITCHEN

La Comisión Kitchen pide prórroga hasta diciembre con nuevos comparecientes

La Mesa de la Comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha solicitado prorrogar los trabajos hasta diciembre y abrir la puerta a nuevas comparecencias, toda vez que se han producido ciertas contradicciones entre algunos de los citados.

TRIBUNALES VOX

La Fiscalía de Madrid investigará una denuncia por financiación ilegal de Vox

La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada por presunta financiación ilegal de Vox, han informado a Efe fuentes del ministerio público.

Un hombre asesina a su pareja en Porqueres (Girona) y se entrega en comisaría

Una mujer de 48 años fue asesinada anoche en su casa de Porqueres (Girona) por su pareja, quien sobre 22:00 horas acudió para confesar el crimen a la comisaría de la vecina localidad de Banyoles, donde quedó detenido. No constan denuncias previas por violencia machista en la pareja de Porqueres (Girona), que recibía atención por problemas económicos

INGRESO MÍNIMO

Escrivá anuncia una ayuda de 50 euros por niño para paliar la pobreza

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado una ayuda de 50 euros por niño que podrán beneficiar a corto plazo a unos 500.000 menores de familias en situación no sólo de pobreza severa sino también moderada.

La mortalidad por covid en las UCI sube entre pacientes de 41 a 60 años

El 30% de los pacientes ingresados por covid-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) fallece, un porcentaje que se mantiene prácticamente estable desde la primera ola (30,8%) aunque crece ligeramente en el tramo de pacientes con edades comprendidas entre los 41 y 60 años, donde sube 1,2 puntos.

BBVA ERE

BBVA reduce su propuesta de despidos un 22,7 %, hasta 2.935, según sindicatos

El grupo bancario BBVA ha propuesto hoy a los sindicatos reducir la cifra de despidos en España un 22,72 % y dejarlos en 2.935 trabajadores, es decir, 863 personas menos que en su propuesta inicial, han informado los sindicatos CCOO y UGT.

CONSUMO ALIMENTARIO

Cada español gastó 7,2 % menos en alimentarse en 2020 afectada por la covid

Cada español gastó 2.383,49 euros en 2020 para comida y bebida, tanto en casa como fuera de ella, una cifra que supone un 7,2 % menos que el año previo y cuya causa principal fue el cierre y las restricciones en el canal de la distribución Horeca por la pandemia de la covid-19 porque el gasto per cápita en restauración cayó un 37,1 %.

CRISIS CLIMÁTICA

El cambio climático puede aumentar un 20% las precipitaciones en Europa

El cambio climático puede provocar un aumento del 20% de las precipitaciones en los próximos 30 años en Europa si se mantiene el actual nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, según un estudio dirigido por investigadores del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

VIOLENCIA MACHISTA

Asesinato machista en Porqueres (Girona) tras una discusión doméstica

Una mujer de 48 años y origen letón, Alla B., ha perdido la vida a manos de su pareja, un ciudadano español de 45 años, en Porqueres (Girona) tras una discusión doméstica que derivó en apuñalamiento y, horas después, en confesión del asesino al entregarse a los Mossos d'Esquadra.

DESAPARICIÓN MENOR

Un menor muere en el río Ebro en Miravet cuando hacía kayak

Un menor de unos 15 años de edad ha fallecido en el río Ebro a su paso por Miravet (Tarragona) cuando practicaba kayak en una actividad organizada por su instituto de Sabadell (Barcelona).

SUCESOS IBIZA

Mueren dos jóvenes de 22 y 26 años al caer de un cuarto piso en un hotel de Ibiza

Una joven de 22 años y uno de 26 han fallecido esta madrugada tras precipitarse de un cuarto piso de un hotel de Platja d'en Bossa, ha informado el Ayuntamiento de Ibiza este jueves en un comunicado.

IGOR EL RUSO

Piden que Igor el Ruso continúe en prisión hasta que resuelva el Supremo

Las acusaciones personadas en el juicio contra Igor el Ruso por el asesinato de dos guardias civiles y un ganadero en Andorra (Teruel), hechos por los que fue condenado recientemente a prisión permanente revisable, han reclamado hoy que se prorrogue la situación de prisión provisional en la que se encuentra hasta que se resuelva el recurso de su defensa ante el Tribunal Supremo.

FESTIVAL MÁLAGA PREMIO

Petra Martínez: "Sentía que con el teatro se podía arreglar el mundo"

Petra Martínez, que comenzó su carrera de actriz con un teatro comprometido que sufrió los rigores de la censura franquista, recuerda con cariño aquella época en la que ella y quienes la acompañaban tenían "la sensación de que con el teatro se podía arreglar el mundo".

NINA PERSSON

Nina Persson, sin The Cardigans: "Ya no me resulta emocionante hacer discos"

Sin The Cardigans, la banda con la que se hizo tremendamente popular en los años 90, Nina Persson visita Mallorca este sábado para ofrecer el que será su primer concierto en meses, no solo por la pandemia, sino también por su nueva forma de ver la música, ahora que ejerce como profesora. En una entrevista con Efe, la artista sueca comenta por qué no ha publicado material nuevo desde "Animal Heart" (2014), su único álbum en solitario. "Ya no me resulta emocionante hacer discos y no se me ocurre qué tipo de música podría hacer", se exime. "Y me gusta estar en un escenario, pero mi felicidad no pasa necesariamente por él", remacha

DÍA BICICLETA

Los pedales conquistan las ciudades

La bicicleta sigue ganando terreno en las ciudades. La pandemia le ha dado un impulso importante pero también la concienciación medioambiental que cada vez más se está instalando entre los ciudadanos españoles pesa a la hora de optar por este práctico, ecológico y saludable medio de transporte.