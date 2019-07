Jueves, 25 de julio de 2019 (17:30 GMT)

NOTICIAS MÁS IMPORTANTES DE EFE NACIONAL

Pedro Sánchez ha perdido la investidura al no obtener la mayoría simple en la segunda votación (155 'noes' y 67 abstenciones) tras no llegar a un acuerdo con Unidas Podemos, que finalmente se ha abstenido. Su líder, Pablo Iglesias, ha ofrecido en pleno debate su apoyo in extremis al PSOE a cambio de competencias en políticas activas de empleo en el Gobierno, en lugar del Ministerio de Tra