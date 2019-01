Jueves, 17 de enero de 2019 (13.30 GMT)

ELECCIONES 2019

Errejón irá a las elecciones con las siglas de Carmena, no con las de Podemos

El candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha anunciado hoy que no concurrirá a las elecciones de mayo con las siglas de su formación sino con Más Madrid, la plataforma creada por la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, para los comicios municipales. Errejón ha señalado que no teme represalias de Pablo Iglesias por su alianza con Carmena, quien ha dicho que la decisión no supone una ruptura de la formación morada, sino todo lo contrario.

SUCESOS POZO

El delegado de Ingenieros de minas dice que el rescate de Julen es cuestión "de días, no de horas"

El delegado del Colegio de Ingenieros de Minas del Sur en Málaga, Juan López-Escobar, ha asegurado hoy que en el rescate de Julen, el niño de dos años que el pasado domingo cayó a un pozo en Totalán (Málaga), es cuestión "de días, no de horas". (EFE).- Los equipos de rescate han optado por suspender la construcción de un túnel horizontal por problemas en el terreno y continúan con el desmonte para hacer una cavidad paralela.

GOBIERNO ANDALUCÍA

El PSOE-A avisa al federal de "consecuencias nefastas" si no reman juntos

El PSOE de Andalucía ha avisado hoy a la dirección federal de que si todo el partido no "rema en la misma dirección" y no está orientado "al cien por cien" en la tarea de "combatir" a la derecha y a la extrema derecha, las consecuencias pueden ser "nefastas" para los resultados electorales. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que los cargos del PSOE están sujetos la "voluntad democrática de los afiliados".

GOBIERNO GENERALITAT

Gobierno y Generalitat acuerdan crear un espacio de diálogo entre partidos

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han acordado hoy valorar la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo "diferenciados", uno, que ya existe, la Comisión bilateral Estado-Generalitat, y otro, entre partidos, todavía por concretar.

CRISIS CATALUÑA

Ordenan reabrir la causa a los acompañantes de Puigdemont cuando fue detenido

La Audiencia Nacional ha ordenado al juez reabrir la causa contra los dos mossos d'esquadra, el historiador Josep Lluís Alay y el empresario gerundense Josep María Matamala, que acompañaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania, al entender que sí sabían que el expresidente catalán estaba huido.

CAIXABANK PLANTILLA

CaixaBank plantea reducir su plantilla en 2.157 personas, un 7,3 % del total

La dirección de CaixaBank ha comunicado este jueves a los sindicatos que prevé reducir su plantilla en toda España en 2.157 personas, lo que supone un 7,3 % del total del banco, han informado a Efe fuentes sindicales y de la propia entidad.

CASO VILLAREJO

El Gobierno desclasificará más documentos de recibís del chófer de Bárcenas

El Consejo de Ministros desclasificará este viernes más documentos secretos sobre la operación Kitchen, entre los que figuran nuevos recibís del chófer de Luis Bárcenas que acreditan presuntamente el uso de fondos reservados para sustraer documentación sensible al extesorero del PP. El número dos de la Policía Eugenio Pinoha declarado hoy a los perioditas que "la operación Kitchen no existe".

SUCESOS BILBAO

Hallan el cadáver de una niña y su madre en estado grave en su casa en Bilbao

El cuerpo sin vida de una niña de nueve años ha sido hallado junto a su madre, que se encuentra hospitalizada en estado grave, en su domicilio del barrio bilbaíno de Atxuri. La Ertzaintza no descarta ninguna hipótesis sobre el suceso, a la espera de la autopsia a la pequeña, según fuentes policiales.

SUCESOS GUADALAJARA

Encuentran a una mujer muerta con heridas de arma blanca

El cuerpo sin vida de una mujer joven ha sido encontrado, con heridas de arma blanca, en una zona de campo que pertenece al término municipal de Meco (Madrid), al lado de la localidad de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, donde residía la víctima.

PRESUPUESTOS 2019 EDUCACIÓN

Celaá anuncia que entre 2019 y 2020 se van a incrementar las becas un 36,5 %

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha dicho que con los Presupuestos del Gobierno la educación empieza a salir "de la crisis y de la austeridad" y ha afirmado que entre 2019 y 2020 las becas aumentarán en 536 millones de euros, lo que supone una subida del 36,5 %.

EDUCACIÓN UNIVERSIDAD

Duque: la cotización por prácticas tendrá "nulo o mínimo" coste para universidad

El ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología, Pedro Duque, ha anunciado que trabajará para que la norma que obliga a que las prácticas externas de los universitarios coticen a la Seguridad Social tenga un coste "mínimo o nulo para las universidades" durante el desarrollo del reglamento.

ÁLVAREZ ARECES

Fallece el expresidente del Principado Vicente Álvarez Areces a los 75 años

El expresidente socialista del Principado y senador Vicente Álvarez Areces ha fallecido esta noche en Gijón a los 75 años, han confirmado a Efe fuentes del PSOE.

VIOLENCIA MACHISTA

Detenido falso policía por maltrato psíquico a pareja y chantaje a su familia

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre por maltrato psíquico a su pareja, a la que tenía engañada haciéndola creer que era agente de este Cuerpo, y por extorsionar a la mujer y a varios miembros de su familia estafándoles más de 40.000 euros a través de diferentes engaños.