Jueves, 20 de agosto de 2020

CORONAVIRUS BROTES -Madrid- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informa en rueda de prensa de la evolución de la pandemia de coronavirus en España, que ha dejado 3.715 nuevos casos diagnosticados en 24 horas y 131 muertes en los últimos siete días.

(foto) (vídeo) (audio)

CORONAVIRUS EDUCACIÓN -Madrid- El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Educación, Isabel Celaá, se reunirán con las comunidades autónomas el próximo día 27 de agosto para abordar el inicio del curso escolar, que está provocando incertidumbre en la comunidad educativa por los contagios de coronavirus y que en la Comunidad de Madrid se presenta con una convocatoria de huelga de profesores.

PARTIDOS PP -Madrid- El líder del PP, Pablo Casado, reúne a la Junta Directiva del partido de manera telemática para ratificar la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria y otros cambios en la dirección, además de establecer las directrices para el nuevo curso político.

(foto)(vídeo)

SPANAIR ANIVERSARIO -Madrid/Las Palmas- Se cumplen doce años del accidente del vuelo JK5022 de Spanair que el 20 de agosto de 2008 dejó 154 fallecidos y 18 heridos y un aniversario más la asociación de familiares de víctimas del accidente ofrece una rueda de prensa y celebra actos de homenaje tanto en Madrid como en Las Palmas.

(vídeo)

CRÓNICA NEGRA (SERIE ESPECIAL) -Madrid- "Llevo una vida muy chunga y el trabajo que hago me desmoraliza. Hay días que no me traigo ni un duro y días que me gustaría acabar con mi vida". Es un fragmento de una carta que María Paula M.R.,"La Meli", envió a su novio a la cárcel de Carabanchel. Meses después su cuerpo fue hallado decapitado en un descampado. Jamás se encontró la cabeza. Por Sagrario Ortega

FESTIVAL MÁLAGA -Málaga- Málaga ultima los preparativos para inaugurar este viernes su vigésimo tercer Festival de Cine en Español, que, después de aplazarse el pasado marzo por el coronavirus, concentra ahora todo el interés del sector al convertirse en el primer gran reencuentro de la industria cinematográfica, con nueve largometrajes españoles y siete iberoamericanos en su sección oficial.

(foto)

CAMILA SOSA - Madrid- La vida de un grupo de travestis cambia completamente cuando encuentran en el parque donde trabajan a un bebé abandonado, un suceso que marca la línea del relato de "Las Malas", el libro de Camila Sosa Villada, un éxito en Argentina que ahora se publica en España, y en que la autora pone sobre la mesa la maternidad trans.

URBANISMO MADRID (CRÓNICA) -Madrid- Epicentro de protestas y celebraciones, la Puerta del Sol de Madrid pasará a ser una plaza completamente peatonal este jueves, un cambio que se adelanta a las obras de reforma que previsiblemente finalizarán en 2022 con un proyecto que pretende transformar este espacio en un "ágora". Por Pepi Cardenete

(foto)(vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

==================

POLÍTICA

--------

09:00h.- Valencia.- GENERALITAT GOBIERNO.- El president de la Generalitat, Ximo Puig, se reúne con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. (foto)

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Pablo Casado, preside la reunión de la Junta Directiva Nacional. (foto). Génova.

SOCIEDAD

--------

.- Barcelona.- CORONAVIRUS CATALUÑA.- El departamento de Salud finaliza hoy los cribados en el barrio del Besós de Barcelona, mientras continúa un día más en Benifallet (Tarragona), tras finalizar ayer los que ha hecho en dos calles de Santa Coloma de Gramenet y en el barrio de ca N'Oriac de Sabadell. Barcelona.

.- Santander.- FUNDEU CORONAVIRUS.- El presidente de la Fundeu, Mario Tascón, dirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el curso "Coronavirus: relato, lenguaje y datos en los medios de comunicación". Palacio de la Magdalena.

09:00 h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El ministro de Sanidad preside la reunión del Comité Director de Seguimiento y Evaluación del COVID-19.

09:00h.- Madrid.- URBANISMO MADRID.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, inaugura la peatonalización de la Puerta del Sol, con la que se transforman 5.546 metros cuadrados de calzada en tramo peatonal en el distrito de Centro. (foto) (vídeo). Calle Mayor esquina con calle Esparteros.

09:00h.- Santander.- FUNDEU CORONAVIRUS.- El coordinador general de la Fundeu, Javier Lascuráin, habla con la fundadora de la revista Yorokobu del curso "Coronavirus: relato, lenguaje y datos en los medios de comunicación", en el que intervienen en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (foto) (vídeo). Sala de Prensa del Palacio de la Magdalena.

09:00h.- Valencia.- CORONAVIRUS INMIGRACIÓN.- La vicepresidenta, Mónica Oltra; la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, se reúnen por videoconferencia con la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, para abordar la coordinación sobre las llegadas de personas migrantes a la costa valenciana y el protocolo de actuación sobre casos importados de coronavirus. Videoconferencia.

10:00h.- Santander.- CORONAVIRUS TECNOLOGÍA.- La consejera principal de Salud de la Comisión Europea, Isabel de la Mata, interviene con el consejero cántabro de Sanidad en una rueda de prensa con motivo del curso sobre la transformación digital tras la covid-19, en la UIMP (foto) (vídeo). Sala de Prensa del Palacio de la Magdalena.

10.30.- Las Palmas de Gran Canaria.- ACCIDENTE SPANAIR.- Las familias de los fallecidos en el accidente del vuelo de Spanair a Gran Canaria que se estrelló hace doce años al despegar desde el aeropuerto de Madrid-Barajas recuerdan a las víctimas en dos actos convocados en la capital grancanaria.

16:30h.- Madrid.- CORONAVIRUS PANDEMIA.- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informa en rueda de prensa de la evolución de la pandemia de coronavirus en España. (foto). Ministerio de Sanidad

CULTURA

-------

.- Santander.- UIMP CULTURA.- La pianista Cristina Presmanes y el contratenor Christian Gil-Borreli hablan a los periodistas de su actuación en las actividades culturales de la UIMP. Sala de Prensa del Palacio de la Magdalena.

16:00h.- Madrid.- CINE ESTRENO.- Pase de "Los europeos", nueva película de Víctor García León ("Selfie"). Cines Verdi.

AGENDA GOBIERNO

===============

MINISTRA DE DEFENSA

09:00 h. Recibe, en la sede del Ministerio, al Jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), teniente general Luis Manuel Martínez Meijide, para abordar los incendios producidos en el mes de agosto

MINISTRO DE SANIDAD

09:00 h. Preside la reunión del Comité Director de Seguimiento y Evaluación del COVID-19.

MINISTRO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

10:00 h. Visita la TGSS de Valencia.

11:15 h. Visita el INSS de Valencia.

13:00 h. Se reúne con el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat.

Al término del encuentro atiende, junto al president de la Generalitat, a los medios de comunicación en rueda de prensa.