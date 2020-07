José Andrés repartirá su BCC World Prize entre otras iniciativas solidarias

El chef José Andrés, ganador del Basque Culinary World Prize 2020, repartirá los 100.000 euros con los que está dotado el galardón a partes iguales entre los cocineros que lideran las diez iniciativas que han obtenido una mención especial en la quinta edición de este premio.

Tras anunciar el nombre del galardonado en una rueda de prensa telemática, los responsables del Basque Culinary Center (BCC) de San Sebastián, entidad que otorga esta distinción junto al Gobierno Vasco, han conectado "online" con el cocinero, a quien se ha reconocido la "respuesta contundente, global e inspiradora" que ha dado a través su ONG World Central Kitchen durante la crisis de la COVID-19.

"No es un premio para mí, es un premio de todos. World Central Kitchen (WCK) no es José Andrés, sino la habría llamado José Andrés Foundation, que me habría ido muy bien para las relaciones públicas y el márketing", ha dicho el chef asturiano, afincado en Estado Unidos, hijo de maño y vasca, que se considera "un inmigrante de profesión".

Ha dicho que, tras su labor solidaria, está el ejemplo de sus padres, ambos enfermeros, que tras cumplir con su horario laboral siempre tenían "un extra" para "leer un libro a un niño enfermo o sacar a pasear a una persona mayor".

Su ONG, creada hace diez años, ha repartido miles de comidas entre las personas que han quedado en situación más vulnerable a causa de la COVID-19, en una iniciativa que comenzó en Estados Unidos y España y se ha extendido a otros países con la implicación de otros muchos cocineros y voluntarios.

A trabajos solidarios también dedican sus esfuerzo los chefs que han obtenido la mención especial, que ahora recibirán 10.000 euros cada uno gracias a este gesto de José Andrés, que ha dicho que a WCK le vendría "muy bien", pero que prefiere ayudar a que las otras iniciativas crezcan con este apoyo económico.

Entre sus destinatarios se encuentra el español Juan Llorca, por ayudar a los padres durante el confinamiento con la alimentación de sus hijos. Mariana Aleixo, que trabaja en la mayor favela de Río de Janeiro, y Elijah Amoo Addo, que impulsa en Ghana su Food for All Africa son otros de los beneficiarios, junto a cocineros que han puesto en marcha proyectos solidarios en ciudades como Londres y Nueva York, y países como México.

Admirador de Clara Barton, fundadora de la Cruz Roja en Estados Unidos, ha asegurado que no creó su WCK para poder sentirse bien él mismo. "Es una organización para escuchar a la gente que nos necesita, para ayudarlos a liberarse de ese mundo en el que viven", ha destacado.

"Quiero que sepan que esto no para, que si seguimos así, por esta línea, no vamos a solventar todos los problemas que hay en el mundo, pero sí el mundo será un poquito mejor gracias a tantos cocineros, en España y en el mundo entero, que están comprometidos en que nuestra profesión no dé de comer a los pocos y sueñe con dar algún día de comer a los muchos", ha subrayado.