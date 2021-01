El jefe de la UME sobre el exjemad: "Es una persona íntegra"

(Corrige la NA5037 en el lead, donde debe decir Unidad Militar de Emergencias)

El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), general Luis Martínez Meijide, ha defendido que el ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Miguel Ángel Villarroya es "una persona de honor, una persona íntegra", por lo que su dimisión se presenta como "una situación muy dolorosa".

"No me atrevo a juzgar a nadie. En la vida nadie es químicamente perfecto, empezando por mí. Tenemos días mejores y días peores, tenemos una línea que creo que es lo que hay que valorar, no solo esos comportamientos y esas conductas", opina Meijide en una entrevista con EFE preguntado por la dimisión de Villarroya el pasado sábado tras hacerse público que se había vacunado contra la covid-19.

Para el general, si bien "los hechos son los hechos", se trata de "una situación muy dolorosa" dada la "carrera tan dilatada, exitosa y de gran responsabilidad" de Villarroya.

"A mí me consta que el JEMAD es una persona de honor, es una persona íntegra, lo conozco y es una persona verdaderamente competente en su trabajo", dice sobre el general del Aire relevado ya en el cargo de jefe de los ejércitos.

Al contrario que en el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), donde se ha vacunado a Villarroya y otros generales, en la UME, informa Meijide, solo se ha administrado la vacuna a sus sanitarios, que son alrededor de 85 militares de los 3.400 que tiene la unidad.

Se hizo así, explica, "de acuerdo con las directrices" que recibieron, aunque añade que tampoco se ha podido avanzar a otros grupos porque no han llegado más dosis a la UME.

En el caso del EMAD, se repartieron a ese organismo de las Fuerzas Armadas alrededor de 300 vacunas, que se aplicaron íntegramente, tanto a sanitarios como a militares que se iban a ir a misiones y a otro personal como algunos generales, incluido el exjemad.