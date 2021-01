Jefe de UME critica a exmilitares del chat, que "se representan a sí mismos"

(Corrige la NA5038 en el lead, donde debe decir Unidad Militar de Emergencias)

El jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), general Luis Martínez Meijide, ha criticado a los exmilitares que volcaron en un chat opiniones antidemocráticas afirmando que "se representan a sí mismos y nada más", y no a unas Fuerzas Armadas que son ahora valoradas "a base de trabajo, silencio, aguantar, respeto y más trabajo".

En una entrevista con EFE, Meijide se muestra firme con los militares retirados que escribieron comentarios franquistas en un chat de Whatsapp, porque, si bien defiende que España es un sistema de libertades, "cada uno tiene que ser responsable de los que hace y de lo que dice".

"Ninguno de nosotros estamos dispuestos a que venga nadie a representarnos, porque los que nos representamos no tenemos que decir nada. El soldado de verdad no tiene que estar dando explicaciones de por qué hace las cosas, ni por Whatsapp ni por un chat. Trabajamos y resolvemos problemas, no los creamos", afirma.

Esos exmilitares, añade, "no pueden decir que representan ni muchísimo menos a las Fuerzas Armadas". "A las Fuerzas Armadas les ha costado muchísimo pasar de ser una institución poco o nada valorada a ser una de las instituciones más valoradas, y eso se ha conseguido a base de trabajo, silencio, aguantar, respeto y más trabajo", incide.

Meijide recuerda que él, nacido en 1960, votó la Constitución y también fue testigo, siendo cadete, del 23-F. "Viví una sociedad que quería un cambio y todos vivimos la necesidad de que España progresara en esa dirección, que había sido mayoritariamente aprobada".

"Hoy el Ejército es de las sociedades más transversales que puede haber en cuanto a pensamiento", asegura defendiendo que no se puede decir que "la tropa piensa de una manera, los suboficiales de otra y los oficiales de otra" y que "hacer estereotipos es un gran error".