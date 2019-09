Jaque mate a Sánchez: Rivera pone la presión de la repetición electoral en sus manos, y otras noticias

1. Rivera asegura que la reunión con Casado para desbloquear la investidura "ha ido muy bien"

El líder del PP, Pablo Casado, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han finalizado tras unas dos horas su reunión en el Congreso centrada en hablar de cómo desbloquear la investidura de Pedro Sánchez si se cumplen una serie de condiciones, como ha planteado este lunes el líder de la formación naranja.

Al término del encuentro, que se ha producido en el despacho que Casado tiene en la primera planta del Palacio de las Cortes y ha finalizado pasadas las 21.00 horas, Rivera ha declarado a los periodistas que "ha ido muy bien".

2. Sánchez responde al órdago de Rivera: "No hay razones para que PP y Cs no se abstengan"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, considera que "no hay ningún obstáculo real" para que el PP y Cs se abstengan en su investidura después de que el líder de Cs, Albert Rivera, haya planteado desbloquearla si el Ejecutivo cumple una serie de requisitos. Rivera ha ofrecido este lunes al PP una abstención conjunta si Sánchez dice sí a un gobierno constitucionalista en Navarra, respeta la sentencias del "procés" y a no indultar a los condenados y se compromete a no subir los impuestos ni a imponer cargas adicionales a los autónomos.

En declaraciones en Almansa, donde ha visitado las zonas afectadas por las inundaciones, Sánchez ha vuelto a reclamar al PP y Cs una "abstención técnica" ante la realidad constatada de que no existe una mayoría alternativa distinta a la que puede liderar el PSOE y para evitar la necesidad de apoyarse en partidos independentistas.

Chema Moya

3. Cómo recuperar mentalmente a los hijos que han presenciado un crimen por violencia de género

España ha despertado este lunes con un nuevo caso de violencia machista. Esta vez los hechos han tenido lugar en la localidad pontevedresa de Valga, donde un hombre ha matado a tiros a su exmujer, a su excuñada y a su exsuegra. El autor, José Luis Abet, llamó acto seguido a la Guardia Civil para confesar la autoría y proceder a su detención. Se da la circunstancia añadida de que los dos hijos de la pareja, de cuatro y siete años, estaban presentes durante el crimen.

Ambos se quedarán de momento con un familiar directo que, en todo caso, no será su abuelo, según ha confirmado el alcalde de Valga, José María Bello Maneiro, dado que el equipo de psicólogos que atendió a los menores descartó esa opción al entender que no era "acertado" que residieran con él, dado que "allí faltan su abuela y su tía".

Audio

4. Trump no se retracta: "Parece que Irán está detrás del ataque a las refinerías saudíes"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que "ciertamente parece" que Irán es el responsable de los ataques con dronres del pasado sábado contra dos refinerías saudíes que obligaron a paralizar la mitad de la producción diaria de crudo del país.

"Bueno, parece que es así", ha afirmado Trump al ser interrogado por si Irán era el responsable de los ataques, aunque ha puntualizado a continuación que esperan aún una confirmación defintiva que demuestre esta implicación.

"Ya os informaremos cuando lo sepamos seguro. Ahora mismo se está comprobando", ha añadido. "Creemos que sabemos quién fue. Parece que lo más probable es que fuera Irán", ha explicado.

5. Saúl, en El Partidazo de COPE: “No le tengo ganas a Cristiano, le tengo ganas a la Juve”

Hablamos en El Partidazo de COPE con el jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez, a dos días de enfrentarse a la Juventus en la primera jornada de la Champions League. El jugador rojiblanco reconoce que es bueno tener un partido tan pronto para olvidar la derrota ante la Real Sociedad: “Lo bueno del fútbol es que tienes la oportunidad de quitarte la sensación tan negativa, hay que pensar en las cosas para mejorar y en la nueva oportunidad”.

Sobre el partido ante la Juventus del próximo miércoles, Saúl afirma que le tiene ganas al equipo italiano por la eliminación del año pasado: “No le tengo ganas a Cristiano, le tengo ganas a la Juve. Tenemos que aprender de los errores del año pasado. Tenemos que ser más solidarios todos, estar más juntos y al presionar estar bien colocados y hacerlo todos juntos. Es importante no perder”.