Isabel Celáa crea un cisma interno en el PSOE tras su ataque a la escuela concertada, y otras noticias

1. El PSOE se divide ante el ataque de Celaá a la escuela concertada

El último ataque de la ministra de Educación Isabel Celaá a la libertad de enseñanza ha tenido como respuesta una fuerte reacción de asociaciones de padres, partidos en la oposición y diferentes instituciones sociales. Hace una semana, la portavoz del Gobierno encendió la polémica al negar el derecho constitucional de las familias a escoger colegio. "El derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo no son emanación de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución", dijo la ministra durante el Congreso de Escuelas Católicas ante más de 2.000 de sus representantes.

2. Torra 'torpedea' el acuerdo PSOE-ERC para la investidura de Sánchez

Quim Torra ha anunciado este jueves que los diputados de JxCat no van a facilitar la investidura de Pedro Sánchez si no se constituye una mesa de negociación para abordar la autodeterminación de Cataluña: "En estos momentos es evidente que votaría que 'no'; estamos en la situación de hace cuatro meses y nosotros (JxCat) ya votamos que 'no'", ha afirmado Torra en una entrevista en Rac1 sobre la investidura de Pedro Sánchez.

No solo ha proclamado la orientación del voto de su grupo, sino que además ha hecho referencia a ERC, sobre el que ha afirmado que si fuera militante el próximo lunes votaría por no dar apoyo a Sánchez, "si no hay previamente esta mesa de negociación política", en la que se pueda hablar de autodeterminación.

3. Sánchez activa el plan B: busca que Arrimadas le guarde las espaldas en su investidura

Pedro Sánchez guarda en el más absoluto secretismo la evolución de las negociaciones para lograr una reelección rápida antes de Navidades, pero ha decidido tirar de Plan B en los apoyos siempre sin renunciar al Plan A.. El Presidente del Gobierno ha activado la alternativa de Cs aún cuando mantiene lograr como trayecto prioritario la abstención de ERC y su equipo sigue el empeño en atraerse a unos independentistas prestos a presionar con su consulta a las bases.

Frente a la vuelta de tuerca de los separatistas, el PSOE prefiere aguardar acontecimientos o, al menos, eso trasladan desde la sede de Ferraz. No obstante, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, les reclamaba este jueves una reflexión: “No valoramos los procedimientos internos de otras organizaciones políticas. En todo caso, solamente hay dos fuerzas políticas en este país que siempre han apostado por el diálogo, que son PSOE y Podemos, y ello debería servir de reflexión para Esquerra Republicana de Cataluña”.

4. Colombia se contagia de la oleada de protestas: miles de personas en las calles y toque de queda en Cali

Decenas de miles de colombianos de todas las condiciones sociales expresaron este jueves en las calles de su país el rechazo a las políticas del presidente Iván Duque, una jornada mayormente pacífica que fue empañada al final por vándalos en Bogotá y Cali, lo que motivó imponer el toque de queda en esta última.

Verdaderos ríos humanos recorrieron desde esta mañana calles y avenidas de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y otras capitales bajo una sola consigna, pedir al Gobierno cambios en su política económica y social para frenar la desigualdad y la pobreza.

5. El agente de Bale dice que la bandera 'Gales, Golf, Madrid' iba dirigida a los medios

Jonathan Barnett ha hablado en Talk Sport del escándalo que se ha formado después de que su representado, Gareth Bale, posase junto a sus compañeros de selección con una bandera de Gales con las palabras "Gales. Golf. Madrid. En ese orden", y que tanto revuelo ha formado.

Barnett no sólo asegura que el mensaje de dicha bandera iba dirigido a los medios de comunicación, sino que afirma que a Bale no le preocupa cómo puedan reaccionar los aficionados del Real Madrid en el próximo partido en que Bale juegue ante su público.