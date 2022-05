Irene Montero: una democracia no puede tolerar el espionaje al Gobierno

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este lunes que una democracia "no puede tolerar" el espionaje a representantes públicos "menos aún" al Gobierno y a su presidente, y ha añadido: "Los representantes políticos no pueden quedar impunes".

"Una democracia no puede tolerar el espionaje a representantes públicos, menos aún al Gobierno y a su Presidente. Es un ataque a la seguridad del Estado. Los responsables políticos no pueden quedar impunes. Y hay que garantizar que no vuelve a pasar para proteger la democracia", ha escrito Montero en su cuenta de Twitter.

Lo ha hecho después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, hayan anunciado este lunes en rueda de prensa que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la titular de Defensa, Margarita Robles, fueron sometidos a escuchas "ilícitas y externas" por el programa Pegasus.

Bolaños ha explicado que, según los informes del Centro Criptológico, hubo dos intrusiones en el teléfono móvil de Sánchez en mayo de 2021 y una en el de Robles en junio de ese mismo año, sin que haya pruebas de que haya habido alguna posterior.