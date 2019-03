La interminable historia del Brexit con la prórroga de la UE y otras claves del día

1. La UE acuerda ampliar el plazo del Brexit hasta el 22 de mayo si lo aprueba en el Parlamento británico

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció hoy que los líderes de los Veintisiete han acordado de manera unánime su respuesta a la petición británica de extender el periodo de negociaciones del "brexit" y señaló que se reunirá inmediatamente con la "premier" británica, Theresa May.

Tras casi seis horas de negociaciones, el compromiso ofrece una ampliación hasta el 22 mayo si el Reino Unido consigue aprobar el acuerdo de salida la próxima semana y, en caso de que el Parlamento británico no dé su apoyo al texto, un límite hasta el 12 de abril para que el Gobierno británico decida si convoca elecciones u opta por salir de la UE sin un acuerdo.

2. La JEC denuncia a Torra ante la Fiscalía y pide a los Mossos que retiren los símbolos independentistas

La Junta Electoral Central (JEC) ordenará a la Consellería de Interior del Govern de Cataluña que los Mossos D'Esquadra actúen para quitar los símbolos independentistas de los edificios públicos y llevará a la Fiscalía al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un posible delito de desobediencia.

Quim Torra | EFE

Según han informado fuentes de la Junta, ésta es la decisión por la que se inclinará dicho órgano, que aún sigue reunido en las dependencias del Congreso de los Diputados. La instancia a los Mossos es histórica en el seno de la Junta porque es la primera vez que se dirige a una fuerza de seguridad del Estado para que garantice el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), han recordado las citadas fuentes.

3. Sánchez le dice a Torra que las instituciones "son de todos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado pleno respeto a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de abrir un expediente sancionador al presidente catalán, Quim Torra, y llevarle a la Fiscalía por la polémica de los lazos amarillos en los edificios de la Generalitat y le ha instado a "asumir sus responsabilidades políticas" tras dejar claro que las instituciones "son de todos, da igual lo que voten" y su neutralidad debe respetarse en un proceso electoral.

"España es un Estado social y democrático de derecho. Todos nos sometemos a la Junta Electoral Central", ha dicho Sánchez en declaraciones a los medios desde Bruselas, donde asiste a la cumbre europea, al ser preguntado por la decisión de Junta Electoral Central de abrirle un expediente a Torra.



4. Un guardia civil, en el juicio al 'procés': "Nunca me habían escupido por hacer mi trabajo"

Un sargento de la Guardia Civil que intervino el 1 de octubre en un colegio de San Andrés de la Barca (Barcelona) ha relatado el "daño moral" que sufrió por las amenazas, insultos y escupitajos que recibieron de los concentrados, y se ha lamentado: "A mí nunca me habían escupido por hacer mi trabajo".

De ese día, ha explicado el sargento en el juicio del "procés", se queda con las miradas de la gente, que fue lo que más le "dolió": "Lo que me ha quedado es cómo me miraban, no sé si era por desprecio, por odio o por mi condición de Guardia Civil pero a mí nunca por hacer mi trabajo me habían escupido".

5. Jémez, en El Partidazo de COPE: "Que me siga gustando el mismo fútbol no quiere decir que obligue a jugarlo"

Paco Jémez ha vuelto al Rayo Vallecano. Desde el hotel madrileño donde se aloja, atendió a El Partidazo de COPE este jueves. No tiene piso en la capital de España. Quizás, cuando dejó el Rayo, no pensaba en volver. Se sigue arrepintiendo de su marcha: "Es una sensación que tengo, lo he dicho muchas veces y no para quedar bien. Si no lo creyera, no lo diría. Si pudiera ir para atrás, y aunque me han pasado cosas fantásticas después de salir del Rayo, habría tomado otro tipo de decisión. Hay gente que parece que no se equivoca nunca, y yo me equivoco bastante".

Su idea de fútbol no cambia, y quiere seguir fiel anque sabe que el tiempo que le resta en la presente temporada le limita: "Intento mantener los mismos conceptos que antes, pero mejorados. Sigo pensando de la misma manera, me siguen gustando las cosas de la misma manera, pero a medida que sumas errores y aciertos, ese bagaje me va haciendo mejor. Sería un suicidio pedir a un jugador algo que no haya tenido tiempo para asimilar. Veremos algunas cositas, algunas más acentuadas, pero la idea de juego va a ser esa".