Infografías lunes 8 de mayo de 2023

(Actualiza con CHILE CONSTITUCIÓN, EEUU POBLACIÓN y VIDEOJUEGOS ZELDA)

CHILE CONSTITUCIÓN - ¿QUIÉNES REDACTARÁN LA NUEVA PROPUESTA?.- Chile eligió a los 51 consejeros que redactarán la nueva propuesta de Constitución para el país, proceso que situó como primera fuerza al ultraderechista Partido Republicano (PR), con 22 escaños del Consejo Constitucional, lo cual le otorga poder de veto. Contiene perfil y detalles de los principales consejeros electos, de los partidos y otros detalles.

CHILE CONSTITUCIÓN - ¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?.- El medio centenar de consejeros elegidos tomará posesión de sus escaños el próximo 7 de junio y tendrá cinco meses para preparar la propuesta de nueva Constitución, que se someterá a plebiscito el 17 de diciembre. Contiene línea de tiempo con las fases del proceso, relación de principios básicos acordados y otros detalles sobre el futuro de la consulta.

EEUU POBLACIÓN - Con más de 23 millones de habitantes, la población asiática en Estados Unidos está creciendo rápidamente y más de la mitad afirma usar con frecuencia etiquetas étnicas que reflejan su herencia y raíces familiares. Contiene resultados de una nueva encuesta realizada por el Pew Research Center.

VIDEOJUEGOS ZELDA - Contiene ficha técnica, sinopsis y otros detalles del nuevo videojuego "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", que saldrá a la venta el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch.

TENIS ATP - El español Carlos Alcaraz tiene asegurado recuperar el número 1 mundial y llegar en lo más alto de la clasificación a Roland Garros pase lo que pase en el Masters1000 de Roma que comienza esta semana.

FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Previa del partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones Real Madrid-Manchester CIty.

FÚTBOL LIGA F - Resultados de la jornada 28.

jlo/jlg

Disponibles en http://www.efeservicios.com/

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com