Infografías del jueves 19 de enero de 2023

FMI PERSPECTIVAS ESPAÑA - El Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó este jueves seis décimas su cálculo de crecimiento de la economía española en 2022, que ahora sitúa en el 5,2 %, mientras que bajó una décima las perspectivas para este año, hasta el 1,1 %.

EEUU BIDEN - Contiene hechos destacados y otros detalles a propósito de los primeros dos años de Gobierno del demócrata Joe Biden en Estados Unidos, que se cumplen este 20 de enero.

PARLAMENTOS DIGITALIZACIÓN - La pandemia de la covid-19 aceleró la transformación digital de los parlamentos de todo el mundo, con más de la mitad de las cámaras legislativas globales (51 %) que celebraron al menos una sesión plenaria virtual durante la crisis sanitaria. Contiene resultados de un informe publicado hoy por la Unión Interparlamentaria (UIP).

CINE AVATAR- La nueva película de James Cameron, Avatar: The Way of Water, lanzada en todo el mundo el pasado 16 de diciembre, se convirtió en la cinta más taquillera desde el inicio de la pandemia, con 1.928,2 millones de dólares de recaudo, superando a Spider-Man: No Way Home. Contiene datos de taquilla, clasificación de películas más taquilleras y otros detalles.

FÚTBOL CLUBES - El club inglés Manchester City, con 731 millones de euros, y el español Real Madrid, con 714, son los dos clubes que más facturaron en la temporada 2021/2022. Contiene resultados de un estudio publicado por la consultora Deloitte.

UE PIB - La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica datos del PIB y sus agregados del tercer trimestre de 2022 en la UE y la eurozona, así como datos de empleo durante ese periodo en ambas zonas.

SANIDAD INFORME - La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) presenta el "V Informe La Atención Primaria en las Comunidades Autónomas 2023".

SANIDAD TRASPLANTES - La ministra de Sanidad, Carolina Darias, y la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, presentan el balance de actividad de donación y trasplantes de 2022.

FÚTBOL LIGA - Previa de la jornada 18 de LaLiga.

