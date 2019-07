La inevitable escalada de tensión entre Vox y Ciudadanos, y otras claves del día

1. VOX y Ciudadanos, una relación derecha al fracaso

Este miércoles, Vox ha atacado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, mediante un mensaje de Twitter calificándole de "acojonado" y "sinvergüenza" y que impide que su formación alcance pactos en las autonomías y municipios por “cordones sanitarios”. También le ha recriminado que deje de “lamerle el culo” al presidente francés, Emmanuel Macron.

El colmo de la jeta. Dile al acojonado y sinvergüenza de tu jefe que se deje de cordones sanitarios, de lamerle el culo a Macron y que os permita sentaros en una mesa y llegar a acuerdos como gente normal. Y si no, pactad con el PSOE, que es lo queréis. https://t.co/UcBaS4a9MG — VOX ���� (@vox_es) 3 de julio de 2019

El origen de los desencuentros se dio con el lleno del Palacio de Vistalegre que dejó perplejo a todo el mundo el pasado octubre. En ese encuentro, Abascal arremetió contra todo y contra todos. Al PP se dirigió como “la derechita cobarde que se esconde” y a Ciudadanos “la veleta naranja que cambia de opinión”. Además, durante el gobierno de Mariano Rajoy también acusó al expresidente de “traicionar los principios” de la formación por “excarcelar terroristas”.

2. Los virajes políticos de Sánchez: de recibir al Aquarius a retener el Open Arms

El Gobierno de España ha advertido este martes al capitán del buque humanitario Open Arms de que realice rescates de migrantes en el Mediterráneo si no quiere enfrentarse a multas de hasta 901.000 euros. Así se lo ha hecho saber en una carta firmada por Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento.

Un detalle que ejemplifica los volantazos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en políticas de migración. Lejos queda ya el pasado junio de 2018, cuando el líder del Ejecutivo anunciaba orgulloso que España acogería al buque Aquarius a través del puerto de Valencia porque, aseguraba Sánchez, era “una obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas cumpliendo con las obligaciones del derecho internacional”.

3. El vergonzoso vídeo de tres concejales de la CUP que se ríen de la Constitución mientras juran

Los tres concejales de la CUP de Reus han vuelto a tomar posesión del cargo este miércoles con la fórmula "juro, prometo y acato la Constitución", seguida de la lectura íntegra de algún artículo de la Carta Magna, todo ello en un tono irónico. En el segundo pleno de investidura celebrado en la tarde de este miércoles, los concejales Marta Llorens, Edgar Fernández y Mònica Pàmies han usado un tono reivindicativo e irónico para comprometerse con la Constitución.

Llorens ha leído entero el artículo 45, sobre el derecho a gozar de un medio ambiente digno; Fernández, el 20, sobre la libertad de expresión y Pàmies el 47, sobre la vivienda digna. Entre el público, que no ha llenado la sala de plenos, se encontraba el candidato de Vox por Reus, Jordi Ferré Rey, que presentó la denuncia a raíz de la cual el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha obligado a repetir el pleno de investidura en el Ayuntamiento de Reus.

4. El volcán Estrómboli de Italia registra una violenta explosión y deja al menos un muerto

El volcán de la isla de Estrómboli, en el sur de Italia, registró este miércoles una serie de violentas explosiones con las que expulsó rocas, ceniza y lava, aunque sin provocar víctimas ni heridos, según confirmaron fuentes de Protección Civil.

La explosión se produjo a media tarde y la expulsión de roca y de ceniza provocó algunos incendios en las faldas del volcán, indicaron las fuentes de la Protección Civil de la región de Sicilia, que se encarga de controlar la situación. Se ha confirmado que ha habido al menos un muerto y un herido, según informan medios locales. Protección Civil subraya que la actividad volcánica sigue "en curso".

5. Rufián, en 'La Contraportada': “Yo no estoy en la cárcel porque no he firmado nada”

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha hablado en el tramo final de 'El Partidazo de COPE' con Juan Antonio Alcalá sobre la situación política actual de nuestro país y más concreto en Cataluña.

Juan Antonio Alcalá ha lanzado a Rufián el tema de los políticos presos de Cataluña. Alcalá considera que “no son presos políticos, la prueba de que no están encarcelados por sus ideas es que tú estás aquí”. Rufián ha respondido que “es un juicio político porque VOX se ha personado, piden 500 años por hacer un referéndum. Yo no estoy en la cárcel porque no he firmado nada. Hice una comida con mi familia en la que también me despedí. Entre el 78 y el 84% de la población catalana dice que esto se soluciona votando”.