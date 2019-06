Iglesias no se corta y califica de "imbécil" no llegar a un acuerdo entre progresistas, en las claves del día

1. Iglesias avisa a Sánchez de que sería de "imbéciles" no llegar a un acuerdo de Gobierno

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha subrayado este lunes que "los progresistas" harían el "imbécil" si finalmente no hay acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez y ha advertido que si finalmente no hay pacto no entregarán "un cheque en blanco" a los socialistas y no facilitarán su llegada a La Moncloa.

"Haríamos el imbécil si los que somos progresistas no nos ponemos de acuerdo en un gobierno", ha subrayado el líder de la formación morada en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press a horas de reunirse con el jefe del Ejecutivo en funciones de cara a la negociación de investidura.

Ricardo Rubio

2. Zapatero quita peso a los tribunales en la crisis catalana y defiende el diálogo como solución

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes que el conflicto catalán "no lo resolverán los tribunales", sino que sólo lo pueden resolver "la política y el diálogo", una vía que ha ejemplificado a través de "todas las negociaciones que promueve el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez".

"Los tribunales tendrán su recorrido, pero no van a resolver el conflicto", ha zanjado Zapatero durante una conferencia organizada por el Ateneo de Compostela en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, que llevaba por título "Democracia es diálogo".

3. Última semana del juicio del 'procés': las defensas rebatirán a la Fiscalía

El Supremo inicia este martes la última semana del juicio del "procés" con los informes finales de las defensas, que tratarán de contrarrestar las tesis de las acusaciones e insistirán en la petición de absolución para los acusados a un día de que éstos vuelvan a intervenir en el turno de la última palabra.

Será, según lo previsto, la penúltima jornada del juicio y estará monopolizada por los abogados de la defensa, que tienen una hora por acusado para rebatir la tesis de violencia de la Fiscalía -que calificó los hechos de "golpe de estado"- y los argumentos sobre la supuesta malversación.

EFE

4. La última ocurrencia del exboxeador Mike Tyson: abrirá un 'rancho de la marihuana' en California

El exboxeador Mike Tyson presentó este lunes su empresa destinada a la comercialización y consumo de marihuana, que incluye un proyecto para abrir un complejo en el desierto de California, "Tyson Ranch", que ofrecerá una experiencia "holística" en torno al consumo de esta sustancia.

Tyson, quien fue campeón mundial más joven en la categoría de pesos pesados en 1986, creó en 2016 una empresa que vende todo tipo de productos relacionados con la marihuana, desde comestibles a cosechas "premium".

EFE

5. España golea a Suecia y mantiene el pleno de victorias

España empequeñeció a Suecia en el Santiago Bernabéu, lanzada hacia la Eurocopa 2020 con su pleno de triunfos, en un partido trabajado (3-0) que decantó el liderazgo y la eficacia de Sergio Ramos en el lanzamiento de penaltis, para acabar goleando y acelerar hacia su presencia en una nueva gran cita. El presente de la selección española está necesitado de grandes triunfos que devuelvan la ilusión.

El batacazo del Mundial aún se acusa y el camino a la Eurocopa 2020 no ilusiona. El encuentro más duro del grupo, ante Suecia, invitaba a rememorar viejas gestas en el Santiago Bernabéu, pero el ambiente no fue de fiesta, alejado del día de Italia camino de Rusia. El resultado, igual de importante. Con el liderato de grupo en juego, llegó un golpe de efecto en la portería.