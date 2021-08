El IAC recurrirá la anulación de la concesión para el TMT en La Palma

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) recurrirá la sentencia que ha anulado la concesión por parte del Cabildo de La Palma de unos terrenos en Puntagorda para la posible construcción del Telescopio de Treinta Metros (TMT).

En un comunicado, el IAC puntualiza que dicha concesión estaba condicionada a que en un plazo de "unos pocos años, que todavía no ha transcurrido", el Observatorio Internacional TMT decidiese su construcción en dicho emplazamiento, lo que aún no ha sucedido.

Subraya que conforme establece el Tratado Internacional "Acuerdo de Cooperación en Astrofísica" de 1979, ratificado por las Cortes, es preciso disponer de la concesión del terreno para convencer al organismo internacional TMT de que adopte una decisión favorable a la instalación en La Palma de lo que sería "la mayor inversión en materia científica de la historia de nuestro país".

Abunda en que, dentro de sus obligaciones y competencias estatutarias, el IAC "debe asegurar los retornos científicos para el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias de las instalaciones astronómicas en esta comunidad mediante convenios de colaboración con las instituciones responsables de los telescopios que se vayan a instalar".

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife anuló la concesión al entender que no existe convenio que ampare la condición de concesionario directo del IAC, por lo que no se le puede considerar como futuro administrador del TMT en relación al cual no consta acuerdo con eficacia jurídica con su promotor.

Abunda en que la norma de cobertura seleccionada, la concesión administrativa recurrida, "no es apta para tal fin", y que se ha de aplicar "la norma que se ha tratado de eludir", esto es, el artículo 93 de la Ley de Patrimonio en lo relativo a su regla general de otorgamiento de concesiones en régimen de concurrencia.

Ben Magec Ecologistas en Acción sospecha que en este proceso se ha "instrumentalizado" al IAC para "soslayar las exigencias de concurrencia competitiva que de otro modo se hubiesen tenido que abordar" para la concesión durante 75 años para la ocupación de unos terrenos de monte, dentro del catálogo de utilidad pública, en el Pinar de las Ánimas y Julianes.

La organización ecologista advierte de que hará valer los otros dos fundamentos jurídicos de su demanda, los relacionados con la legalidad urbanística y medioambiental, en los que no entró el juez, en el caso de que el Cabildo presente recurso de apelación o si tramitase por tercera vez una concesión para la construcción del TMT en este espacio protegido.

Recuerda Ben Magec que la concesión ahora anulada fue tramitada por el Cabildo de La Palma en 2019 tras la anulación por parte del mismo juzgado de la anterior concesión de suelo para el TMT de 2017, y hace hincapié en que este nuevo fallo devuelve al proyecto a "la casilla de salida desde el punto de vista administrativo".