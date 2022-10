HOY SERÁ NOTICIA. Viernes, 28 de octubre de 2022

EL INE PUBLICA EL DATO ADELANTADO DEL IPC DE OCTUBRE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este viernes el dato adelantado del índice de precios de consumo (IPC) del mes de octubre.

En septiembre la inflación se moderó al 8,9 % interanual, 1,6 puntos menos respecto a la tasa registrada en agosto, por la moderación del precio de la electricidad.

TRÁFICO PREVÉ 6,6 MILLONES DE VIAJES DURANTE EL PUENTE DE TODOS LOS SANTOS

La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde las 15.00 horas de hoy, viernes, y hasta las 24:00 horas del martes 1 de noviembre -Puente de Todos los Santos- un dispositivo especial para regular y vigilar los 6,6 millones de desplazamientos de largo recorrido previstos por carretera.

El dispositivo incluye 780 radares fijos de control de velocidad, de los cuales 92 son de tramo, 545 radares móviles que pueden ir embarcados en los vehículos de la Guardia Civil, 12 helicópteros y 39 drones, 23 de ellos con capacidad de denuncia, además de 245 cámaras y 15 furgonetas camufladas para control del uso de móvil y cinturón de seguridad, informó la DGT.

MADRID AMPLÍA LA BONIFICACIÓN DEL 25% EN SUCESIONES PARA HERMANOS, TÍOS Y SOBRINOS

La ampliación de la bonificación del 25 % del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos, tíos y sobrinos entra en vigor hoy después de que el Gobierno madrileño publicara ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Esta medida supone un incremento de más de 10 puntos porcentuales en la rebaja con la que ya cuentan actualmente (15 % en el caso de hermanos y del 10 % con tíos y sobrinos).

OLIVER SE SOMETE HOY A UNA PRIMERA OPERACIÓN, PREVIA A EXTIRPAR EL TUMOR

El pequeño Oliver será sometido este viernes a una primera intervención quirúrgica para tratar la hidrocefalia que sufre, pero no se le extirpará aún el tumor cerebral, lo que está previsto para una segunda intervención previsiblemente a finales de la próxima semana.

Hoy será sometido a una primera intervención para implantarle "una válvula de derivación ventricular peritoneal para tratar la hidrocefalia y, de este modo, poder controlar la hipertensión intracraneal" según informó el hospital Sant Joan de Déu.

LA PAREJA DE JUANA CANAL PASARÁ ESTE VIERNES A DISPOSICIÓN JUDICIAL

El hombre que fue pareja de Juana Canal, que ayer volvió a la zona de la localidad abulense de Navalacruz donde aparecieron algunos restos de la mujer y confesó que la había descuartizado, pasará este viernes a disposición judicial, después de permanecer detenido 48 horas.

Tras la desaparición de Juana Canal en el distrito de Ciudad Lineal de la capital en 2003, dieciséis años más tarde se encontraron en este paraje de Navalacruz restos de la víctima -un fémur y el cráneo-, a los que la semana pasada se sumaron otro fémur y un hueso de cadera, previsiblemente también de la mujer.

LOS REYES PRESIDEN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

Los reyes Felipe y Letizia presiden este viernes la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que en esta ocasión distinguen, entre otros, al dramaturgo Juan Mayorga.

Así mismo los premios distinguirán al periodista Adam Michnik, al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, a la emprendedora social Ellen MacArthur, a la cantaora Carmen Linares y a la bailaora María Pagés.

ÚLTIMA JORNADA DE PROYECCIONES A CONCURSO EN EL FESTIVAL DE CINE DE VALLADOLID

Este viernes se desarrolla la última jornada de proyecciones a concurso en el festival de cine de Valladolid.

Durante la jornada se proyectarán "Boy from heaven", el regreso de Tarik Saleh a la Seminci tras ganar en 2017 la Espiga de Oro; "Le bleu du caftan", de Maryam Touzany; y "The banshees of inisherin", de Martin McDonagh, con historias respectivamente ambientadas en Egipto, Marruecos e Irlanda.

IZAL SE DESPIDE TEMPORALMENTE DE SUS SEGUIDORES EN EL WIZINK CENTER

La influyente banda del 'indie' nacional Izal se despide temporalmente de sus seguidores con el remate de su última gira, "Hogar", durante dos noches consecutivas y todas las entradas agotadas en el Wizink Center de Madrid.

LA SIP ENETREGA SUS PREMIOS ANUALES DE EXCELENCIA PERIODÍSTICA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entrega este viernes sus premios anuales a la Excelencia Periodística.

Entre los galardones, el de la mejor cobertura informativa del año a la Agencia EFE por su trabajo durante la erupción de La Palma.

UNA BAJA ATLÁNTICA DEJARÁ AÚN TEMPERATURAS ALTAS Y FUERTE LLUVIA EN GALICIA

La acción de una baja atlántica y sus frentes asociados dejará este viernes precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el oeste y sur de Galicia y temperaturas con valores por encima de los normales para esta época del año en la Península y Baleares, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Galicia, entorno de la cordillera Cantábrica occidental y zonas del noroeste de Castilla y León, se prevén lluvias, chubascos y tormentas ocasionales. En el resto de la Península y en Canarias se espera cielo cubierto o con intervalos nubosos de tipo medio y alto, predominando poco nuboso o con nubes altas en gran parte del tercio sur, área mediterránea.