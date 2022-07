HOY SERÁ NOTICIA. Viernes, 8 de julio de 2022

PARTIDOS IZQUIERDA

Díaz se pone en marcha con "Sumar" quitando protagonismo a los partidos

Yolanda Díaz pone hoy en marcha el proceso para construir el proyecto con el que se presentaría a las próximas elecciones y lo hace con un acto en el que no ha invitado a los líderes de los partidos de izquierda, sí a los sindicales aunque no irán, para que todo el protagonismo lo tenga la ciudadanía.

Tanto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como su mano derecha y ministra de Igualdad, Irene Montero, no han dejado lugar a dudas: "Se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos", precisó la líder de los morados.

CHEQUE INFLACIÓN

El cheque de 200 euros se podrá solicitar desde hoy en la web de la AEAT

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que desde hoy se podrá solicitar en la página web de la Agencia Tributaria (AEAT) el pago único de 200 euros para hogares con bajo nivel de renta y patrimonio.

Durante su intervención en los cursos de verano de la Universidad Complutense, la ministra ha explicado este jueves que se podrá solicitar durante los próximos tres meses y se empezará a pagar a partir de septiembre "para que 2,7 millones de personas puedan recibir una ayuda imprescindible para transitar la situación provocada por la guerra", que ha provocado que los precios de consumo se disparen.

ELECTRICIDAD PRECIOS

La electricidad subirá más de un 24 % este viernes, hasta los 231,25 /MWh

La electricidad subirá este viernes más de un 24 %, hasta los 231,25 euros por megavatio hora (MWh), gracias en gran medida al tope impuesto al precio del gas, que de no ser por esta medida, marcaría hoy el precio más caro desde su implantación, que hubiera llegado hasta los 345,17 /MWh.

De hecho, y según los datos ofrecidos por el operador del mercado eléctrico OMIE y por el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), el precio mayorista de la luz será hoy casi 114 euros más barato que los más de 345 euros a los que se habría pagado el MWh de no contar con el tope del precio del gas destinado a generación eléctrica.

EL TIEMPO

A las puertas de una ola de calor, que se alargará hasta final próxima semana

Nos encontramos a las puertas de un episodio muy cálido que dará lugar a la segunda ola de calor del verano, y que podría prolongarse, al menos, "hasta finales de la próxima semana en la mayor parte del territorio", ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet).

En las Islas Canarias también durante este fin de semana y el lunes las altas temperaturas podrían desembocar en su primera ola de calor de este año, sobre todo en medianías y en cumbres. Desde este jueves, pero sobre todo hoy viernes, se superarán los 35 grados en el sur de Galicia, extremo oeste de Castilla y León y amplias zonas de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía y entre 38 a 40 grados en los valles del Tajo, Guadiana y del Guadalquivir.

FESTIVAL CRUÏLLA

Jack White y Duran Duran, platos fuertes del viernes del festival Cruïlla

El rock de Jack White (exmiembro de The White Stripes) y la energía ochentera de Duran Duran serán los platos fuertes este viernes de la tercera jornada del festival Cruïlla, que arrancó el miércoles con los sonidos urbanos de Trueno, Rels B o Toteking y que hoy tendrá a Residente como principal reclamo.

En su única fecha en España, y presentado su último disco "Future Past", lanzado en octubre de 2021, Duran Duran harán disfrutar a los amantes del rock británico de los ochenta, mientras que Jack White regresa al Cruïlla, donde ya estuvo en 2018, con su flamante álbum "Fear of the Dawn" y nuevo material de su próximo trabajo que también lanzará este año, concretamente el 22 de julio, "Entering Heaven Alive".