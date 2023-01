HOY SERÁ NOTICIA. Miércoles, 11 de enero de 2023

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Pleno del TC elige entre Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer

El Pleno del Tribunal Constitucional elige este miércoles presidente o presidenta entre Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer.

Los dos candidatos progresistas no han logrado ponerse de acuerdo en una candidatura de unidad para presidir el órgano.

TERRORISMO YIHADISTA

El juez interroga hoy a dos esposas de yihadistas repatriadas desde Siria

Las dos mujeres españolas esposas de yihadistas que han sido repatriadas desde Siria a España serán puestas este miércoles a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que decidirá sobre su situación tras escuchar las medidas cautelares que proponga la Fiscalía para ellas.

Desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional no se descarta pedir la prisión provisional "como con cualquier otro detenido", si bien no han querido adelantar ninguna posibilidad, y han asegurado que hasta que no declaren y se sepa qué declaran no hay nada decidido sobre las medidas cautelares que se pedirán "o no" para ellas.

PARTIDOS CIUDADANOS

Arrancan las primarias de Cs para elegir entre el proyecto de Arrimadas o Bal

Los militantes de Cs deciden entre este miércoles y jueves quién será su nueva dirección naranja, en unas primarias muy disputadas entre los proyectos enfrentados de Inés Arrimadas, que apoya la candidatura oficialista, y la alternativa de Edmundo Bal, aparte de una tercera lista sin caras conocidas.

Son 7.642 afiliados los que pueden ejercer el derecho a voto a partir de las nueve de la mañana de hoy y hasta las seis de la tarde del jueves, en una votación que se realizará vía telemática y cuyo recuento estará supervisado por interventores de las tres listas.

ESPAÑA ÁFRICA

Albares viaja a Níger, Nigeria y Guinea-Bissau para reforzar la cooperación

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comienza este miércoles una gira por Níger, Nigeria y Guinea-Bissau para reforzar la cooperación en materia de seguridad y desarrollo.

La gira de tres países en dos días busca subrayar la estrecha cooperación española con los países del África Occidental, fuente de inmigración e inseguridad.

AHORRO FAMILIAS

El Banco de España publica la riqueza financiera de las familias

El Banco de España publica este miércoles la riqueza financiera de las familias.

Ésta se mide por la diferencia entre los ahorros que atesoran y las deudas que tienen, a cierre de septiembre, después de que se redujera un 1 % en los tres meses anteriores por el alza de la inflación, hasta situarse en 1,89 billones de euros.

TAJO SEGURA

Regantes y agricultores de Alicante, Murcia y Almería se manifiestan en Madrid

Regantes y agricultores de Alicante, Murcia y Almería participan este miércoles en Madrid en una manifestación en defensa del trasvase Tajo-Segura frente a la sede del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Los gobiernos de Andalucía, Valencia y Murcia presentarán alegaciones al plan del Tajo y pedirán al Consejo de Estado un informe desfavorable sobre el proyecto del real decreto que afecta al plan hidrológico e incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura.

AIRBUS CÁDIZ

Airbus presenta su proyecto para reunir las dos plantas que tiene en Cádiz

El consorcio aeronáutico Airbus presenta hoy "Airbus Cádiz", su proyecto definitivo para reunir sus dos plantas de la zona, las de El Puerto de Santa María y Puerto Real.

Una iniciativa en la que la firma invertirá 70 millones de euros y que incrementará su capacidad tecnológica.

EL TIEMPO

Un frente cruzará la Península desde el oeste dejando lluvias en varios puntos

Un frente barrerá hoy la Península de oeste a este, que afectará a la mitad noroeste y dejará precipitaciones en Galicia, Cantábrico, meseta norte, alto Ebro y Pirineos, mientras en el resto de la Península y Baleares se registrarán intervalos nubosos, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la mitad sur del litoral mediterráneo peninsular habrá poca nubosidad, mientras en Canarias se registrarán precipitaciones en el noreste de las islas de mayor relieve, e intervalos nubosos en el resto, sin descartar alguna precipitación más débil.