HOY SERÁ NOTICIA. Lunes, 29 de agosto de 2022

CURSO POLÍTICO

Reunión de las ejecutivas de los partidos políticos

Madrid (EFE)- Con el final de agosto, los principales partidos políticos reúnen a sus ejecutivas para ponerse a punto ante el nuevo curso político, marcado por las elecciones autonómicas y locales de la próxima primavera.

Sánchez preside la reunión de la Ejecutiva del PSOE en Ferraz, mientras Ciudadanos reúne a su Comité Permanente y el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ofrece una rueda de prensa al igual que el Partido Popular al término del Comité de Dirección del Partido.

BANCOS CENTRALES

Investigadores de bancos centrales se reúnen en Barcelona

Más de 200 investigadores de bancos centrales de diferentes países de todo el mundo se reúnen en Barcelona para reflexionar sobre cuestiones como la alta inflación y las políticas monetarias

Jornada organizada por el Banco de España, la Barcelona School of Economics y el Leibniz Institute for Financial Research.

TRANSPORTE CANARIAS

Firma entre Gobierno de Canarias y administración Central protocolo de transporte

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, firma con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, un protocolo de transporte.

El mismo desarrolla la colaboración entre las dos administraciones para la coordinación de las medidas de ayuda transitorias al transporte público en las islas.

EL TIEMPO

Precipitaciones en el interior del centro, norte y noreste peninsular

La inestabilidad dejará este lunes chubascos y tormentas fuertes en el interior del centro, norte y noreste peninsular, y pone a diez comunidades autónomas en aviso por precipitaciones y solo Andalucía y Cataluña por temperaturas altas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En la Península predominará una situación inestable, con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución en amplias zonas del interior del centro, norte y noreste, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes.