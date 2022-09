HOY SERÁ NOTICIA. Jueves, 22 de septiembre de 2022

LEY SANIDAD

PdeCat y Junts allanan el camino para tramitar ley de Sanidad al llegar a un acuerdo

La retirada de las enmiendas a la totalidad que el PDeCAT y JxCAT habían presentado al proyecto de ley de equidad y universalidad en el acceso a la sanidad pública allana el camino para que el PSOE consiga iniciar la tramitación del texto, con el apoyo de Unidas Podemos y de sus socios de investidura.

En un principio, Vox, Cs, JxCAT y PdeCat habían presentado sendas enmiendas al proyecto de ley, que deroga parcialmente la Ley 15/1997 de privatización de José María Aznar, pero a última hora, en la tarde del miércoles, los grupos catalanes anunciaron la retirada de las suyas tras lograr un acuerdo con Sanidad que garantiza la continuidad del sistema de concertación de la Generalitat.

REFORMA UNIVERSITARIA

El Congreso debate hoy las enmiendas a la totalidad a la ley universitaria

El Pleno del Congreso debatirá hoy jueves las peticiones de Vox, PP y Junts per Catalunya de retirar el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) remitida por el Gobierno al entender que no ofrece una financiación adecuada y no dibuja el modelo de educación superior que necesita el país.

PP, Vox y Junts per Catalunya han planteado sendas enmiendas a la totalidad a la reforma universitaria del Ministerio de Joan Subirats que tachan de "descafeinada" y "perjudicial".

PRESUPUESTOS 2023

El pleno del Congreso debate si se mantienen suspendidos los objetivos de déficit

El pleno del Congreso debate y vota si se dan las circunstancias para mantener suspendidos los objetivos de déficit, como defiende el Gobierno.

Se trata del paso previo para la presentación de los Presupuestos de 2023.

EMPLEO TELETRABAJO

Se cumplen dos años desde la regulación del teletrabajo

Este jueves se cumplen dos años desde que se regulara en España un modelo de empleo que, hasta la llegada de la pandemia, apenas tenía cabida en nuestro país: el teletrabajo.

Una puerta abierta a la conciliación familiar, las oportunidades laborales y el tiempo libre, pero con un coste en términos de alejamiento social.

FISCALÍA NOMBRAMIENTOS

El Consejo Fiscal decide si asciende a Dolores Delgado a la máxima categoría

El Consejo Fiscal se reúne este jueves para decidir sobre una batería de nombramientos a altos cargos, entre ellos el ascenso de la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera, y otros puestos clave como el de la Jefatura de Anticorrupción.

Será la segunda reunión que presida el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en ella se debatirá si su antecesora en el cargo, Dolores Delgado, asciende al puesto de fiscal jefe de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, de la jurisdicción militar.

ELECTRICIDAD PRECIOS

La electricidad subirá este jueves un 20 % hasta los 286 euros/MWh

La electricidad subirá hoy un 20 % hasta los 286 euros el megavatio hora (MWh), según los resultados de la subasta en el mercado mayorista y el ajuste a abonar tras el tope al gas para compensar a las centrales.

De acuerdo con el operador del mercado eléctrico OMIE y el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), el precio mayorista de la luz (el que pagan los consumidores con tarifa regulada) será 45 euros inferior respecto a los 331,4 euros a los que se habría pagado el MWh de no contar con el tope al gas destinado a la generación eléctrica.

AITANA CONCIERTO

Aitana canta en Madrid y cierra su última gran gira por España

La joven artista catalana Aitana ofrecerá en el Wizink Center de Madrid, con todas las entradas agotadas, el remate en España de su última gran gira, "11razones+".

La cantante ha actuado en esta gira en ciudades como Barcelona, Sevilla o Bilbao.

EL TIEMPO

Posibles lluvias y tormentas en la Comunidad Valenciana y Baleares

La inestabilidad continuará hoy, con posibilidad de lluvia y tormentas localmente fuertes en la Comunidad Valenciana y Baleares, y probable granizo, en especial en los litorales valencianos y Pitiusas, según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones serán menos probables en Andalucía oriental, Murcia y sistema ibérico oriental, no obstante, la Aemet ha puesto en aviso amarillo por lluvias o tormentas a Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.